Aυτή είναι η χειρότερη εποχή του χρόνου για την καρδιά σου και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό

Ανακαλύψτε γιατί αυτή η εποχή μπορεί να είναι επικίνδυνη για την καρδιά σας και μάθετε πώς να τη προστατεύσετε με απλά βήματα.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, το ψήσιμο των μπισκότων, η αγορά δώρων, η διακόσμηση και ο χρόνος που περνάτε με την οικογένεια και τους φίλους σας είναι πιθανές προτεραιότητες. Επομένως, είναι εύκολο να βάλετε την υγεία σας σε δεύτερη μοίρα μέχρι την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, αυτή είναι μια σημαντική εποχή του χρόνου για να εφαρμόσετε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

Οι γιορτές είναι μια περίοδος χαράς, αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν επιπλέον άγχος στην καρδιά μας. Υπάρχει στην πραγματικότητα ένας όρος για αυτό: Σύνδρομο της καρδιάς των γιορτών. Αλλά τι σημαίνει, ποια είναι τα συμπτώματα και τι μπορείτε να κάνετε για να στηρίξετε την καρδιά σας κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου μήνα; Διαβάστε παρακάτω για αυτές τις απαντήσεις.

Τι είναι το σύνδρομο της καρδιάς των γιορτών

Το σύνδρομο της καρδιάς των γιορτών είναι μια πάθηση που υποδηλώνει ανώμαλα καρδιακά προβλήματα που προκαλούνται από τις ασυνήθιστες (και κατά καιρούς ανθυγιεινές) συνήθειες που υιοθετούμε κατά την εορταστική περίοδο. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν οι γιατροί για ακανόνιστους καρδιακούς ρυθμούς, όπως η κολπική μαρμαρυγή, που εμφανίζονται συχνά μετά από περιόδους υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, που παρατηρούνται συχνά γύρω στα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Ακόμα και άτομα που σπάνια πίνουν αλκοόλ μπορούν να επηρεαστούν εάν καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα σε ειδικές περιστάσεις.

Τα συνηθισμένα συμπτώματα του συνδρόμου της καρδιάς των γιορτών περιλαμβάνουν αίσθημα παλμών, δυσφορία στο στήθος και δύσπνοια. Αυτά τα σημάδια μπορεί να εμφανιστούν λόγω συνδυασμού υψηλής κατανάλωσης αλκοόλ, κατανάλωσης τροφών που δεν είναι τόσο θρεπτικά και καθιστικών συνηθειών καθώς ο καιρός γίνεται πιο κρύος. Η καρδιά είναι ένας μυς και η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της. Άλλες αιτίες αυτού του συνδρόμου περιλαμβάνουν ηλεκτρολυτικές ανισορροπίες από την αφυδάτωση - το αλκοόλ είναι διουρητικό, που σημαίνει ότι σας κάνει να ουρείτε περισσότερο και οι ηλεκτρολύτες χάνονται σε αυτή τη διαδικασία - η υπερκατανάλωση τροφής (ειδικά αλμυρά/τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, οι οποίες μπορούν να ασκήσουν πίεση στην καρδιά και να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση) και το άγχος που συχνά συνοδεύει τις εορταστικές εκδηλώσεις.

unsplash

Πώς να αποτρέψετε το σύνδρομο της καρδιάς των γιορτών

Τώρα, δεν θα προτείναμε ποτέ να αποφεύγετε όλα τα νόστιμα φαγητά που συνοδεύουν αυτή την εποχή του χρόνου. Επειδή οποιοδήποτε φαγητό ή ποτό μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή. Όλα έχουν να κάνουν με το μέτρο. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν απλά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύεστε την καρδιά σας κατά τη διάρκεια των γιορτών και μετά. Η μετριοπάθεια με το αλκοόλ είναι σημαντική. Άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο είναι να παραμένετε ενυδατωμένοι, να ξεκουράζεστε αρκετά και να διατηρείτε τις ρουτίνες σας όσο το δυνατόν πιο συνεπείς. Και όταν δεν βρίσκεστε σε κάποιο εορταστικό πάρτι, η εστίαση στην ενσωμάτωση θρεπτικών συστατικών στα γεύματά σας είναι το κλειδί.

Η επιλογή τροφών που είναι υγιεινές για την καρδιά μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε την ποσότητα νατρίου που καταναλώνετε. Για παράδειγμα, όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι εξαιρετικές επιλογές αυτή την εποχή του χρόνου - είναι υγιεινά για την καρδιά επειδή έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, ενώ περιέχουν φυτικές ίνες και άλλα ευεργετικά θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγιή αρτηριακή πίεση. Η συμβουλή μου είναι να συμπεριλαμβάνετε ένα φρέσκο ​​φρούτο ή λαχανικό σε κάθε γεύμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Συνιστώ επίσης να δίνετε προτεραιότητα σε φρούτα που θα σας κρατήσουν ενυδατωμένους , όπως όπως το γκρέιπφρουτ και τα πορτοκάλια.

Έτσι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προσθέστε συνταγές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, όπως η σαλάτα εσπεριδοειδών ή το smoothie, για να αισθάνεστε όσο καλύτερα μπορείτε όλη την ημέρα. Και ίσως αντικαταστήστε μερικά από τα αλκοολούχα ποτά σας με mocktails.