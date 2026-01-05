7 απροσδόκητα πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ακοής

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ορισμένοι απροσδόκητοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το πόσο καλά ακούτε.

Η απώλεια ακοής μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε και δεν προκαλείται μόνο από τη γήρανση ή τους προφανείς δυνατούς θορύβους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διατηρείτε την ακοή σας και να προστατεύετε τα αυτιά σας γνωρίζοντας τι μπορεί να τα επηρεάσει. Εκτός από τους διαφορετικούς τύπους απώλειας ακοής, υπάρχουν και τα απροσδόκητα πράγματα που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία της ακοής σας.

Τύποι απώλειας ακοής

Πριν συζητήσουμε τις απροσδόκητες πηγές απώλειας ακοής, ας προσδιορίσουμε τους τύπους. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες.

Νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής: Αυτός ο τύπος περιλαμβάνει βλάβη στο έσω ους , το οποίο αποτελείται από τον κοχλία και τους ημικυκλικούς σωλήνες . Η νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος, που συχνά προκαλείται από γήρανση, τραύμα στο κεφάλι ή ασθένεια.

Αγώγιμη βαρηκοΐα: Οι ήχοι δεν μπορούν να περάσουν από το έξω ή το μέσο αυτί με την αγώγιμη βαρηκοΐα. Αυτό κάνει τους ήχους να ακούγονται πνιγμένοι. Η αγώγιμη βαρηκοΐα συχνά προκαλείται από ασθένεια που οδηγεί σε υγρό στο μέσο αυτί, από λοίμωξη του αυτιού ή από τρύπα στο τύμπανο. Η φαρμακευτική αγωγή ή η χειρουργική επέμβαση μπορούν συχνά να λύσουν το πρόβλημα.

Μικτή απώλεια ακοής: Αυτός ο τύπος περιγράφει μια περίπτωση στην οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα νευροαισθητήρια και αγώγιμη απώλεια ακοής .

Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα αντιμετωπίζεται με ακουστικά βαρηκοΐας που σας συστήνει ο γιατρός σας. Μπορείτε να επιλέξετε από συσκευές που τοποθετούνται πάνω από το αυτί, μέσα στο αυτί ή μέσα στο ακουστικό κανάλι . Η αγώγιμη βαρηκοΐα που δεν ανταποκρίνεται στην ιατρική παρέμβαση αντιμετωπίζεται με εξειδικευμένα ακουστικά βαρηκοΐας.

7 εκπληκτικά πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ακοής

Μερικές φορές, η ακοή σας μπορεί να επιδεινωθεί αργά με την πάροδο του χρόνου. Τόσο αργά που μπορεί να μην το προσέξετε καν. Ή, τα καταφέρνετε αρκετά καλά ώστε να μην το παρατηρήσετε. Τα σημάδια της απώλειας ακοής είναι ανεπαίσθητα, όπως το να πρέπει να αυξήσετε την ένταση του ήχου, να ζητήσετε από τους άλλους να επαναλάβουν τα λόγια τους και να δυσκολευτείτε να μετατρέψετε τα συναισθήματά σας σε κάτι. Θυμηθείτε αυτήν τη λίστα με πιθανές αιτίες για να βοηθήσετε τον γιατρό σας να εντοπίσει την πηγή της απώλειας ακοής σας.

Λοιμώξεις

Οι ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ακοή σας. Κάτι τόσο απλό όσο ένα κρυολόγημα ή μια λοίμωξη του αυτιού μπορεί να διαταράξει την ισορροπία σας ή να οδηγήσει σε εμβοές. Τα καλά νέα είναι ότι αυτός ο τύπος απώλειας ακοής είναι συχνά προσωρινός. Όσο πιο γρήγορα αναζητήσετε θεραπεία, τόσο λιγότερο πιθανό είναι η απώλεια ακοής να είναι μόνιμη. Ο τύπος της απώλειας ακοής εξαρτάται από την πηγή της λοίμωξης. Γενικά, η απώλεια ακοής που προκαλείται από ιούς είναι νευροαισθητήρια, αν και είναι πιθανή η αγώγιμη και η μικτή απώλεια ακοής. Οι βακτηριακές λοιμώξεις του μέσου ωτός είναι γενικά αγώγιμη απώλεια ακοής. Η φλεγμονώδης απόκριση του σώματός μας μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση υγρού ή βλέννας πίσω από το τύμπανο και να μειώσει την ακοή. Οι περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με φαρμακευτική αγωγή.

Τραύμα στο κεφάλι

Όταν λέμε τραύμα στο κεφάλι, αναφερόμαστε σε οτιδήποτε προκαλεί βλάβη στις δομές των αυτιών ή του εγκεφάλου. Αυτό μπορεί να είναι ένα χτύπημα στο κεφάλι, ένα ξένο αντικείμενο στο αυτί σας ή ένα ατύχημα που προκαλεί βλάβη στο τύμπανο ή το αυτί σας. Όταν κάτι σπάσει το τύμπανό σας (τη μεμβράνη στο αυτί που κρατά τα βακτήρια έξω), τα ακουστικά σήματα που συνήθως μεταφέρονται μέσω δονήσεων εμποδίζονται. Στην περίπτωση ρήξης τυμπάνου, η απώλεια ακοής είναι προσωρινή.

Δεν χρειάζεται πάντα να είναι ένα σημαντικό περιστατικό για να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο ή στο εσωτερικό του αυτιού σας. Ακόμα και πράγματα που δεν φαίνονται να έχουν μεγάλη σημασία μπορούν να επηρεάσουν την ακοή σας. Εάν έχετε παρατηρήσει απώλεια ακοής και θυμάστε κάποιο τραύμα στο κεφάλι, είναι σημαντικό να το αναφέρετε στον γιατρό σας.

unsplash

Οδοντικά προβλήματα

Πιθανότατα δεν θα συνδέατε κανένα οδοντικό πρόβλημα με προβλήματα ακοής. Ωστόσο, αυτά τα δύο είναι πιο σχετικά από όσο νομίζετε. Οι βακτηριακές λοιμώξεις στο στόμα - από οδοντικές μολύνσεις ή έγκλειστους φρονιμίτες - μπορούν να επηρεάσουν την ακοή σας επειδή προκαλούν φλεγμονή που στενεύει τα αιμοφόρα αγγεία. Τα στενά αιμοφόρα αγγεία περιορίζουν τη ροή του αίματος σε βασικά τριχωτά κύτταρα του αυτιού και σε βασικές περιοχές του εγκεφάλου. Τα κοχλιακά τριχωτά κύτταρα που βρίσκονται στο εσωτερικό του αυτιού λειτουργούν ως αισθητήρια κύτταρα για την ακοή. Μετατρέπουν τη δόνηση του ήχου σε ηλεκτρικά σήματα για τον εγκέφαλο και μπορούν να υποστούν βλάβη ή να πεθάνουν εάν δεν λάβουν αρκετό αίμα, οδηγώντας σε μόνιμη απώλεια ακοής . Αυτό δεν σημαίνει ότι η μόλυνση των δοντιών θα βλάψει άμεσα την ακοή σας. Ωστόσο, εδώ υπογραμμίζεται η σημασία της στοματικής υγιεινής και της ταχείας αντιμετώπισης των προβλημάτων για την αποφυγή απρόβλεπτων παρενεργειών.

Διαβήτης

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Διαβήτη, εάν έχετε διαβήτη, έχετε διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσετε απώλεια ακοής. Αυτό συμβαίνει επειδή η ασθένεια μπορεί να βλάψει τα νευρικά κύτταρα στα αυτιά σας. Όλα οδηγούν στα επίπεδα σακχάρου. Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα φθείρουν τα κύτταρα και τα νεύρα του έσω ωτός. Αντίθετα, τα χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβή με την πάροδο του χρόνου, καθώς μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα σήματα από τα αυτιά προς τον εγκέφαλο. Ουσιαστικά, εάν η ροή του αίματός σας δεν παρέχει στα νεύρα αυτά που χρειάζονται για να στείλουν σήματα στον εγκέφαλο, εμφανίζεται απώλεια ακοής. Παρόλο που ο διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας ακοής , δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα τον αναπτύξετε. Το Εθνικό Ινστιτούτο Διαβήτη και Νεφρικών Παθήσεων προτείνει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να διατηρήσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας και να προστατεύσετε την ακοή σας:

Συνεχίστε να παρακολουθείτε τακτικά τα επίπεδα γλυκόζης σας.

Πίνετε νερό και αποφύγετε ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Ασκηθείτε

Σταματήστε το κάπνισμα.

Συνεργαστείτε με τον γιατρό σας για να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα γευμάτων φιλικό προς τον διαβήτη.

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Έχουμε διαπιστώσει ότι η ροή του αίματος είναι απαραίτητη για την υγιή ακοή. Οι δομές των αυτιών είναι ευαίσθητες και ευαίσθητες στις αλλαγές στη ροή του αίματος. Όταν η αρτηριακή σας πίεση είναι υψηλή, η καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία σας υπερφορτώνονται. Η καρδιά σας αντλεί περισσότερο αίμα από το συνηθισμένο, πράγμα που σημαίνει ότι οι δομές των αυτιών κατακλύζονται από αίμα, με αποτέλεσμα την προσωρινή απώλεια ακοής που υποχωρεί όταν η αρτηριακή σας πίεση μειωθεί ξανά. Ωστόσο, εάν έχετε πάντα υψηλή αρτηριακή πίεση, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία στο αυτί, κάτι που είναι μόνιμο. Η απώλεια ακοής δεν είναι μία από τις τυπικές παρενέργειες της υψηλής αρτηριακής πίεσης , αλλά μπορεί να συμβεί.

Συνταγογραφούμενα φάρμακα

Πιθανότατα δεν θα περιμένατε ότι ένα φάρμακο που παίρνετε από τον γιατρό σας θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας, αλλά μπορεί να συμβεί. Για να είμαστε σαφείς, δεν προκαλούν όλα φάρμακα πρόβλημα στην ακοή. Σύμφωνα με την Αmerican Speech-Language-Hearing Association, περίπου 200 φάρμακα και χημικές ουσίες μπορούν να βλάψουν την ακοή. Δείτε μια λίστα με αυτά τα φάρμακα εδώ .

Υπνική άπνοια

Πρόσφατη έρευνα έχει συνδέσει την υπνική άπνοια με αυξημένα περιστατικά απώλειας ακοής. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Otolaryngology διαπίστωσε ότι η άπνοια ύπνου αυξάνει τις πιθανότητες απώλειας ακοής κατά 21%. Αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική αιτία από την ιατρική κοινότητα, πιθανότατα συνδέεται με τη μειωμένη ροή αίματος προς τα εσωτερικά αυτιά. Χωρίς ροή αίματος, τα κύτταρα και τα αγγεία πεθαίνουν, πράγμα που σημαίνει ότι τα μηνύματα δεν θα φτάσουν από το αυτί στον εγκέφαλο. Το να έχετε υπνική άπνοια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχετε απώλεια ακοής, αλλά είναι ένας ακόμη λόγος για να αναζητήσετε θεραπεία.

Υπάρχουν περισσότερες πηγές απώλειας ακοής από ό,τι πιστεύετε. Μπορεί να περιμένατε το τραύμα στο κεφάλι, αλλά όχι τους φρονιμίτες που έχουν υποστεί βλάβη ως πιθανή πηγή. Το θέμα είναι το εξής: Το γεγονός ότι έχετε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα της λίστας δεν σημαίνει ότι θα μεταφραστεί αυτόματα σε απώλεια ακοής. Είναι απλώς κάτι που πρέπει να θυμάστε αν παρατηρήσετε ότι η ακοή σας επιδεινώνεται.