6 βασικές συμβουλές για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες

Τι λένε οι νέες οδηγίες για την υψηλή αρτηριακή πίεση και όλα όσα είναι καλό να κάνετε για να τη μειώσετε ή για να προλάβετε την αύξηση.

Σχεδόν οι μισοί ενήλικες έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, τον κορυφαίο παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική νόσο, ακόμη και άνοια. Για πρώτη φορά από το 2017, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας ενημέρωσαν πρόσφατα τις κατευθυντήριες γραμμές τους για να βοηθήσουν τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση να μειώσουν τους αριθμούς. Οι ενημερώσεις του 2025 αντιπροσωπεύουν μια νέα συσσώρευση στοιχείων που δίνουν στους ανθρώπους καλύτερες ευκαιρίες για μεγαλύτερη και πιο υγιή ζωή.

Για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, ακολουθούν έξι βασικά συμπεράσματα από τις νέες οδηγίες

Ξεκινήστε τα φάρμακα νωρίτερα

Οι νέες οδηγίες συμβουλεύουν τους γιατρούς να συνταγογραφούν φάρμακα σε ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση νωρίτερα, ειδικά εάν τρεις έως έξι μήνες αλλαγών στον τρόπο ζωής δεν μειώσουν τον αριθμό τους. Ένας βασικός λόγος για γρήγορη δράση, είναι ότι νέα έρευνα επιβεβαίωσε ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι επίσης ένας παράγοντας στη γνωστική παρακμή. Αλλά ακόμα κι αν αρχίσετε να παίρνετε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, ο γιατρός σας θα σας ενθαρρύνει να ακολουθείτε υγιεινές συνήθειες όπως η τακτική άσκηση και μια ισορροπημένη διατροφή.

Μειώστε ακόμη περισσότερο την πρόσληψη αλατιού

Όπως και οι παλιές οδηγίες, η ενημέρωση εξακολουθεί να απαιτεί περιορισμό του νατρίου σε λιγότερο από 2.300 mg την ημέρα (περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι) και προσπάθεια για την επίτευξη στόχου όχι μεγαλύτερου από 1.500 mg την ημέρα. Η AHA συμβουλεύει να ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων, επειδή πολλοί λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του νατρίου τους από συσκευασμένα τρόφιμα και τρόφιμα εστιατορίων. Όταν μαγειρεύετε στο σπίτι, δοκιμάστε υποκατάστατα αλατιού με κάλιο και προσθέστε περισσότερες τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως μπανάνες, σπανάκι, μανιτάρια και πεπόνι.

Προσπαθήστε να κόψετε ή να περιορίσετε το αλκοόλ

Οι νέες οδηγίες συμβουλεύουν την αποχή από το αλκοόλ . Για όσους πίνουν, η συμβουλή είναι να μην πίνουν περισσότερα από δύο ποτά την ημέρα για τους άνδρες και όχι περισσότερο από ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες. Μια ανασκόπηση επτά μελετών για την υπέρταση το 2023 διαπίστωσε ότι κάθε επιπλέον αλκοολούχο ποτό μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση με την πάροδο των ετών, ακόμη και σε άτομα χωρίς υψηλή πίεση.

Freepik

Διαχειριστείτε το άγχος

Το άγχος συνδέεται με καρδιακές παθήσεις. Οι οδηγίες συμβουλεύουν την άσκηση και την ενσωμάτωση τεχνικών μείωσης του άγχους, όπως η γιόγκα , οι βαθιές αναπνοές και ο διαλογισμός. Όπως και οι οδηγίες του 2017, η ενημέρωση εξακολουθεί να συνιστά 75-150 λεπτά εβδομαδιαίας άσκησης, συμπεριλαμβανομένων αερόβιων δραστηριοτήτων όπως γρήγορο περπάτημα και προπόνηση ενδυνάμωσης με λάστιχα ή βάρη.

Χάστε τουλάχιστον το 5% του σωματικού σας βάρους

Οι νέες οδηγίες συνιστούν την απώλεια τουλάχιστον 5% του σωματικού βάρους σε ενήλικες που έχουν παχυσαρκία. Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με αλλαγές στη διατροφή για την απώλεια βάρους,.

Υιοθετήστε τη δίαιτα DASH

Οι οδηγίες του 2025 συνεχίζουν να συμβουλεύουν την υγιεινή διατροφή, ειδικά τη δίαιτα DASH , η οποία επικεντρώνεται σε λιγότερο αλάτι και περισσότερα προϊόντα, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους, γαλακτοκομικά προϊόντα, πουλερικά και ψάρια.

Μάθετε τους αριθμούς της αρτηριακής σας πίεσης

Η γνώση των αριθμών της αρτηριακής σας πίεσης είναι απαραίτητη για να επωφεληθείτε από αυτές τις ενημερωμένες οδηγίες. Καλό είναι να έχετε πιεσόμετρο στο σπίτι, να κοινοποιείτε τους αριθμούς σας στις επισκέψεις σας στον γιατρό και να αναφέρετε τυχόν αλλαγές για να δείτε εάν χρειάζονται πρόσθετες προσαρμογές - τόσο στον τρόπο ζωής όσο και στη φαρμακευτική αγωγή.