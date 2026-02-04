Το λάθος με το γιαούρτι που κάνουν οι περισσότεροι

Ένα φαινομενικά μικρό σημάδι στο γιαούρτι που οι περισσότεροι παρερμηνεύουμε, οδηγώντας μας σε ένα πολύ συχνό λάθος στην καθημερινή μας διατροφή.

Το γιαούρτι είναι ένας γρήγορος και βολικός τρόπος για να προσθέσετε μια σταθερή δόση ασβεστίου και πρωτεΐνης στην ημέρα σας. Πολλοί είναι εκείνοι που στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε αυτό το τρόφιμο για να υποστηρίξουν την υγεία τους- έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση γιαουρτιού έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Αλλά ενώ μία μερίδα γιαουρτιού παρέχει περισσότερα από 10 γραμμάρια πρωτεΐνης και 111 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου, υπάρχει ένα συνηθισμένο λάθος που κάνετε, το οποίο περιορίζει τη θρεπτική του δύναμη.

Το περίεργο λάθος που κάνετε με το γιαούρτι

Αυτό το λάθος είναι τόσο συνηθισμένο που πιθανότατα δεν το συνειδητοποιείτε καν: Ανοίγετε το δοχείο με το γιαούρτι, αδειάζετε το υγρό που μπορεί να περιέχει από πάνω – στο στραγγιστό ή στο πρόβειο γιαούρτι - και μετά το τρώτε. Αλλά ενώ αυτό το υγρό μπορεί να φαίνεται άγευστο, στην πραγματικότητα είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά. Παρεμπιπτόντως, το υγρό δεν αποτελεί ένδειξη ότι το γιαούρτι σας έχει χαλάσει. Αντίθετα, πρόκειται για έναν φυσικό διαχωρισμό που συμβαίνει. Οι καλλιέργειες που προστίθενται στο γάλα για να του προκαλέσουν ζύμωση και να το μετατρέψουν σε γιαούρτι σχηματίζουν μια δομή τύπου τζελ. Αυτό το υγρό τείνει να συγκεντρώνεται στην κορυφή του γιαουρτιού, καθώς είναι ελαφρύτερο από το κρεμώδες περιεχόμενο από κάτω. Είναι κάπως σαν το πώς διαχωρίζεται το λάδι στο φυσικό βούτυρο των ξηρών καρπών.

Freepik

Τι περιέχει αυτό το υγρό στο γιαούρτι

Το υγρό μέρος του γιαουρτιού, το οποίο εμφανίζεται κυρίως στο στραγγιστό ή στο πρόβειο, είναι ο ορός γάλακτος, ο οποίος είναι ένα μέρος του γάλακτος. Με απλά λόγια είναι ένα υποπροϊόν της επεξεργασίας του γάλακτος σε γιαούρτι και είναι πλούσιο σε προβιοτικά, πρωτεΐνες, ασβέστιο και άλλα θρεπτικά συστατικά. Έρευνες δείχνουν ότι μπορείτε επίσης να πάρετε κάλιο, χαλκό, φώσφορο και ψευδάργυρο από αυτό το υγρό μέρος του γιαουρτιού. Ο ορός γάλακτος μπορεί να σας ακούγεται οικείος, γιατί είναι ένα κοινό συστατικό στις πρωτεϊνικές σκόνες. Πολλά από τα προϊόντα ορού γάλακτος που αγοράζουμε είναι αφυδατωμένος ορός γάλακτος.

Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον ορό γάλακτος στο γιαούρτι

Αν θέλετε να συνεχίσετε να αδειάζετε τον ορό γάλακτος του γιαουρτιού σας, δεν πειράζει—υπάρχουν ακόμα πολλά θρεπτικά συστατικά στο κύριο μέρος του για να αξίζει τον κόπο. Αλλά αν θέλετε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από το πρωινό ή το σνακ σας, προτείνω να ανακατέψετε το γιαούρτι μαζί με το υγρό.

Αν προτιμάτε την υφή του γιαουρτιού σας χωρίς τον υγρό ορό γάλακτος, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αποκομίσετε τα οφέλη για την υγεία. Αν θέλετε να φάτε τον ορό γάλακτος, μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα με αυτόν. Όπως για παράδειγμα να τον βάλετε σε ένα smoothie ή σε άλλες συνταγές. Τέλος, μπορείτε ακόμη και να καταψύξετε τον ορό γάλακτος για να τον χρησιμοποιήσετε αργότερα σε πιάτα.