Γιατί σε πιάνει πονοκέφαλος μετά το φαγητό και πώς να τον σταματήσεις

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τον πονοκέφαλο που εμφανίζεται μετά το φαγητό, ποιες τροφές και συνήθειες τον πυροδοτούν και ποιες αλλαγές μπορούν να τον προλάβουν.

Είχατε ποτέ πονοκέφαλο μετά το φαγητό που σας έκανε να νιώθετε άβολα; Αφού φάτε, δεν είναι ασυνήθιστο να αισθάνεστε έναν αμβλύ πόνο ή ακόμα και έναν οξύ πόνο στο κεφάλι σας. Γιατί έχετε πονοκέφαλο μετά το φαγητό; Δεν είστε οι μόνοι που το έχετε ρωτήσει αυτό. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν διάφοροι πιθανοί λόγοι για αυτό το ενοχλητικό πρόβλημα και πολλοί από αυτούς μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Τι είναι ο πονοκέφαλος που εμφανίζεται μετά το φαγητό;

Ένας μεταγευματικός πονοκέφαλος είναι απλώς ένας πονοκέφαλος που εμφανίζεται μετά το φαγητό. «Μεταγευματικός» σημαίνει απλώς «αφού φάτε». Η λέξη μπορεί να ακούγεται δύσκολη, αλλά αυτό που περιγράφει είναι εύκολο. Τρώτε ένα γεύμα και μερικές φορές πονάει το κεφάλι σας. Αυτοί οι πονοκέφαλοι μπορεί να είναι ελαφριοί ή δυνατοί. Μπορούν να υποχωρήσουν γρήγορα ή να παραμείνουν για λίγο. Πολλοί άνθρωποι τους παθαίνουν, αλλά μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που τους προκαλούν.

Γιατί έχετε πονοκεφάλους μετά το φαγητό

Αλλεργίες και τροφικές ευαισθησίες

Ορισμένες τροφές μπορούν να προκαλέσουν πονοκεφάλους, ειδικά αν έχετε κάποια αλλεργία ή αν το σώμα σας δεν αντιδρά καλά σε αυτές, όπως για παράδειγμα:

Γαλακτοκομικά προϊόντα : Εάν δεν μπορείτε να διασπάσετε τη λακτόζη, η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων όπως γάλα, τυρί ή γιαούρτι μπορεί να σας προκαλέσει πόνο στο στομάχι και πονοκεφάλους.

: Εάν δεν μπορείτε να διασπάσετε τη λακτόζη, η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων όπως γάλα, τυρί ή γιαούρτι μπορεί να σας προκαλέσει πόνο στο στομάχι και πονοκεφάλους. MSG (Μονογονούχο Γλουταμινικό Νάτριο): Το MSG είναι πολύ συνηθισμένο στα τρόφιμα που αγοράζετε από τα καταστήματα, στη σάλτσα σόγιας και όταν τρώτε έξω και μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους σε ορισμένους ανθρώπους.

Το MSG είναι πολύ συνηθισμένο στα τρόφιμα που αγοράζετε από τα καταστήματα, στη σάλτσα σόγιας και όταν τρώτε έξω και μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους σε ορισμένους ανθρώπους. Τροφές πλούσιες σε τυραμίνη : Η τυραμίνη είναι μια ουσία που βρίσκεται σε ορισμένα τρόφιμα, όπως το τυρί, τα αλλαντικά και το κρασί και μπορεί να προκαλέσει ημικρανία σε ορισμένους ανθρώπους.

: Η τυραμίνη είναι μια ουσία που βρίσκεται σε ορισμένα τρόφιμα, όπως το τυρί, τα αλλαντικά και το κρασί και μπορεί να προκαλέσει ημικρανία σε ορισμένους ανθρώπους. Καφεΐνη: Μερικοί άνθρωποι λένε ότι η καφεΐνη τους προκαλεί πονοκεφάλους, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα. Αλλά αν πάρετε υπερβολική ποσότητα καφεΐνης, μπορεί να επιδεινώσει τους πονοκεφάλους. Ομοίως εάν σταματήσετε να πίνετε καφεΐνη απότομα, οι πονοκέφαλοι μπορούν επίσης να επιδεινωθούν.

Η τήρηση ενός ημερολογίου τροφίμων μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε ποιες τροφές σας προκαλούν πονοκεφάλους, αν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε κάποια τροφική δυσανεξία ή αλλεργία.

Τρώτε πάρα πολύ

Οι πονοκέφαλοι μπορεί να προκληθούν όταν τρώτε πολύ φαγητό. Το σώμα σας πρέπει να εργαστεί σκληρά για να χωνέψει ένα μεγάλο γεύμα, κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ροή του αίματος και να προκαλέσει πονοκέφαλο.

Χαμηλό σάκχαρο στο αίμα

Η αποχή από το φαγητό για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να μειώσει το σάκχαρο στο αίμα σας και αυτό μπορεί να σας προκαλέσει πονοκέφαλο. Τα άτομα που έχουν διαβήτη ή παραλείπουν γεύματα μπορεί να το εμφανίσουν πιο συχνά. Εάν το σώμα σας δεν έχει αρκετά «καύσιμα», μπορεί να έχετε πονοκέφαλο. Αυτός είναι ο τρόπος του σώματός σας να σας πει ότι χρειάζεται περισσότερη ενέργεια.

Έλλειψη νερού

Η αφυδάτωση μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει πονοκέφαλο κυρίως μετά το φαγητό. Όταν δεν πίνετε αρκετό νερό, τα αιμοφόρα αγγεία στο κεφάλι σας μπορεί να στενέψουν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους.

Τρώτε πολύ γρήγορα

Όταν τρώτε πολύ γρήγορα, μπορεί να εισπνεύσετε αέρα. Αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώθετε χορτάτοι και να μην αισθάνεστε άνετα. Μπορεί επίσης να σας προκαλέσει πονοκέφαλο.

Κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη

Όταν τρώτε πολλή ζάχαρη, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας μπορεί να αυξηθούν γρήγορα και στη συνέχεια να μειωθούν. Αυτό μπορεί να σας προκαλέσει πονοκέφαλο.

Τροφές που μπορούν να προκαλέσουν ημικρανίες

Ορισμένες τροφές μπορούν να προκαλέσουν ημικρανίες σε άτομα που τις εμφανίζουν συχνά. Μερικά συνηθισμένα τρόφιμα που μπορούν να προκαλέσουν ημικρανίες είναι:

Επεξεργασμένα τρόφιμα: Μερικά από αυτά περιέχουν συντηρητικά όπως νιτρικά ή νιτρώδη που μπορούν να προκαλέσουν ημικρανίες σε ορισμένα άτομα.

Αλκοόλ: Το κόκκινο κρασί είναι μια γνωστή αιτία ημικρανιών.

Καφεΐνη: Για ορισμένα άτομα, η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο είτε όταν ξεκινήσει είτε όταν οι επιπτώσεις της εξασθενήσουν.

Αν έχετε συχνά ημικρανίες, το να καταλάβετε τι τις προκαλεί και να αποφεύγετε τις αιτίες, μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε λιγότερους πονοκεφάλους.

Αλλαγές στην αρτηριακή πίεση

Όταν τρώτε, η αρτηριακή σας πίεση μπορεί να αλλάξει. Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα σας στέλνει περισσότερο αίμα για να βοηθήσει το στομάχι σας να λειτουργήσει. Εάν έχετε υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση, μπορεί να έχετε πονοκέφαλο όταν συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Η κατανάλωση τροφών με πολύ αλάτι μπορεί επίσης να αυξήσει την αρτηριακή σας πίεση και αυτό μπορεί να σας προκαλέσει πονοκέφαλο.

Το πώς κάθεστε

Ο τρόπος που κάθεστε όταν τρώτε μπορεί να δυσκολέψει το σώμα σας να αφομοιώσει την τροφή. Μπορεί ακόμη και να σας προκαλέσει πονοκέφαλο. Αν σκύψετε ή βάλετε πολύ βάρος στο στομάχι σας ενώ τρώτε, μπορεί να νιώσετε λίγο οξύ να ανεβαίνει. Επίσης, μπορεί να νιώσετε ναυτία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στο κεφάλι σας. Επιπλέον, αν ξαπλώσετε αμέσως μετά το φαγητό, η τροφή μπορεί να μην διασπάται καλά στο σώμα σας και αυτό μπορεί επίσης να σας προκαλέσει πονοκέφαλο.

Αλλαγές στις ορμόνες

Οι ορμονικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε πονοκεφάλους μετά το φαγητό σε ορισμένα άτομα. Αυτό συμβαίνει συχνά σε γυναίκες που αισθάνονται πόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου τους ή όταν είναι έγκυες. Ορισμένες τροφές, όπως η σοκολάτα, μπορούν να επιδεινώσουν αυτούς τους πονοκεφάλους.

Πώς να σταματήσετε να έχετε πονοκεφάλους μετά το φαγητό

Το πρώτο βήμα για να απαλλαγείτε από τους πονοκεφάλους μετά το φαγητό είναι να καταλάβετε τι τους προκαλεί. Αν δεν θέλετε να έχετε πονοκεφάλους μετά το φαγητό, μπορείτε να δοκιμάσετε τα εξής:

Τρώτε μικρότερα και συχνότερα γεύματα: Εάν έχετε πονοκεφάλους όταν τρώτε πολύ, δοκιμάστε να τρώτε μικρότερα γεύματα μερικές φορές την ημέρα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα σας.

Τρώτε αργά: Αφιερώστε χρόνο όταν τρώτε. Αν βιάζεστε, μπορεί να εισπνεύσετε αέρα. Το να τρώτε αργά βοηθά το στομάχι σας να λειτουργήσει καλύτερα και σας βοηθά να χωνέψετε την τροφή.

Μείνετε ενυδατωμένοι: Βεβαιωθείτε ότι πίνετε αρκετό νερό όλη την ημέρα. Αυτό σας βοηθά να μην αφυδατωθείτε. Η αφυδάτωση είναι ένας λόγος που οι άνθρωποι έχουν πονοκεφάλους.

Μάθετε ποιες τροφές προκαλούν πονοκεφάλους και μείνετε μακριά από αυτές: Σημειώστε τις τροφές που τρώτε και αναζητήστε ποιες μπορεί να σας προκαλούν πονοκεφάλους. Όταν ανακαλύψετε ποια τροφή είναι η αιτία γι' αυτό, θα είναι καλό να μείνετε μακριά από αυτή, ώστε να νιώσετε καλύτερα στο μέλλον.

Μειώστε την καφεΐνη και το αλκοόλ: Εάν αισθάνεστε ότι αυτά τα πράγματα επιδεινώνουν τους πονοκεφάλους σας, δοκιμάστε να τα καταναλώνετε λιγότερο. Μπορείτε επίσης να τα αφαιρέσετε από τη διατροφή σας για να δείτε αν αυτό σας βοηθά να νιώσετε καλύτερα.

Διαχείριση του στρες: Το στρες μπορεί να επιδεινώσει τους πονοκεφάλους σας. Μπορεί να έχετε λιγότερους πονοκεφάλους αν κάνετε πράγματα όπως γιόγκα ή βαθιές αναπνοές. Αυτά μπορούν επίσης να σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα συνολικά.

Τρώτε γεύματα που δίνουν στο σώμα σας ό,τι χρειάζεται: Προσπαθήστε να έχετε στο γεύμα σας ένα μείγμα πρωτεϊνών, υγιεινών λιπαρών και φυτικών ινών, γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ισορροπίας του σακχάρου στο αίμα σας και στην πρόληψη των πονοκεφάλων.

Πότε πρέπει να πάτε στον γιατρό

Οι περισσότεροι πονοκέφαλοι που ξεκινούν μετά το φαγητό συχνά δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτοί μπορεί να σχετίζονται με το τι κάνετε κάθε μέρα ή με τις συνήθειές σας. Αλλά πρέπει να επισκεφτείτε έναν γιατρό εάν:

Οι πονοκέφαλοι είναι πολύ έντονοι και σε δυσκολεύουν να κάνεις πράγματα.

Μπορεί να αισθανθείτε και άλλα πράγματα, όπως ναυτία στο στομάχι, εμετό ή δυσκολία στην όραση.

Οι πονοκέφαλοι εμφανίζονται συχνά και μπορούν να σας δυσκολέψουν να κάνετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας όπως διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση ή τροφικές αλλεργίες. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο λόγος που έχετε περισσότερους πονοκεφάλους από πριν.

Εν κατακλείδι, ο πονοκέφαλος μετά το φαγητό δεν είναι κάτι που πρέπει να αγνοετίτε, αλλά ούτε και να σας ανησυχεί υπερβολικά. Παρατηρώντας τα σημάδια του σώματός σας και κάνοντας μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σας, μπορείτε να μειώσετε ή ακόμα και να προλάβετε αυτά τα επεισόδια. Αν όμως ο πονοκέφαλος επιμένει ή γίνεται συχνός, είναι σημαντικό να ζητήσετε τη συμβουλή ειδικού, ώστε να αποκλειστούν πιθανά υποκείμενα αίτια.