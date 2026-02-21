Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως περισσότερο από 1 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από γλαύκωμα - Αύξηση τα επόμενα χρόνια λόγω δηογραφικού

Τα περιστατικά γλαυκώματος θα καταγράψουν αλματώδη αύξηση λόγω του Δημογραφικού

Σε ωρολογιακή βόμβα εξελίσσεται το γλαύκωμα για το Σύστημα Υγείας λόγω του δημογραφικού, με νέα έρευνα να δείχνει πως για κάθε ένα ασθενή με γλαύκωμα, υπάρχει άλλος ένας που δεν έχει διαγνωστεί.

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι πάσχουν σήμερα από γλαύκωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αριθμός που προβλέπεται να φτάσει τα 1,6 εκατομμύρια έως το 2060, σύμφωνα με νέα μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του Βρετανικού Πανεπιστημίου University College London και του νοσοκομείου Moorfields Eye Hospital.

Τα νέα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο British Journal of Ophthalmology μετά τη μελέτη που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Glaucoma UK, είναι κατά 50% υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις των ειδικών αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης του γλαυκώματος. Οι ερευνητές λένε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι με αδιάγνωστο γλαύκωμα. Το γλαύκωμα αποτελεί μια διαδεδομένη πάθηση των ματιών στην οποία το οπτικό νεύρο, που συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο, υφίσταται μη αντιστρεπτή βλάβη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr.