Αυτό είναι το Νο. 1 σημάδι ότι έχεις καλή μεταβολική υγεία

Οι βιώσιμες συνήθειες - άσκηση, υγιεινή διατροφή, ύπνος και διαχείριση του στρες - είναι απαραίτητες για την μεταβολική ευεξία.

Το να ζείτε μια καλή ζωή ουσιαστικά βασίζεται σε υγιεινές συνήθειες και στη συνολική σας ευεξία μακροπρόθεσμα. Μπορεί να μην συνειδητοποιείτε τον σημαντικό ρόλο που παίζει η μεταβολική σας υγεία - ή το πόσο καλά διαχειρίζεται το σώμα σας την ενέργεια (συγκεκριμένα ρυθμίζοντας το σάκχαρο του αίματος, τη χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση και την περίμετρο της μέσης) - στη μείωση του κινδύνου χρόνιων παθήσεων. Και αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι υπάρχει ένα σημαντικό σημάδι που δείχνει ότι η μεταβολική σας υγεία είναι σε καλή κατάσταση.

Η μεταβολική υγεία δεν ορίζεται μόνο από το βάρος. Ορίζεται από το πόσο καλά λειτουργούν από κοινού τα ορμονικά και μεταβολικά συστήματα. Από ενδοκρινική άποψη, η μέση ηλικία αντιπροσωπεύει μια περίοδο όπου η διατήρηση της μυϊκής μάζας και η υποστήριξη της ευαισθησίας στην ινσουλίνη αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η μέση ηλικία δεν σημαίνει ότι η μεταβολική μείωση είναι αναπόφευκτη. Απαιτεί μια πιο σκόπιμη και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με απλά λόγια, η μεταβολική υγεία δεν αφορά την επίτευξη της «τελειότητας», αλλά μάλλον τη διατήρηση της «φυσιολογικής ανθεκτικότητας». Πρόκειται για την ικανότητα του σώματός σας να εγκλιματίζεται, να αντέχει και να αναρρώνει από το σωματικό στρες, όπως έντονη άσκηση, τραυματισμούς ή ασθένειες.

Το Νο. 1 σημάδι καλής μεταβολικής υγείας

Μπορεί να φροντίζετε άριστα το σώμα σας, αλλά είναι η μεταβολική σας υγεία σε άριστη κατάσταση; Υπάρχει ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει καλύτερα την καλή μεταβολική υγεία: Η ευαισθησία στην ινσουλίνη ή το πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνεται το σώμα σας στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ορμόνη. Είναι ένας κεντρικός μεταβολικός ρυθμιστής που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τους υδατάνθρακες, τα λίπη και τις πρωτεΐνες . Όταν οι ιστοί ανταποκρίνονται κατάλληλα στην ινσουλίνη, το σώμα σας διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ενέργεια και το μεταβολικό σύστημα παραμένει συντονισμένο.

Όταν όμως αναπτύσσετε αντίσταση στην ινσουλίνη, το σώμα σας προσπαθεί να την αντισταθμίσει παράγοντας ακόμη περισσότερη ινσουλίνη. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να συμβάλει στη λιπώδη νόσο του ήπατος, στον διαβήτη τύπου 2 και στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο, η ευαισθησία στην ινσουλίνη προσφέρει μια από τις πιο σαφείς πληροφορίες για την μεταβολική ευεξία.

Πώς να ελέγξετε την ευαισθησία σας στην ινσουλίνη

Όταν οι άνθρωποι μιλούν για «έλεγχο ευαισθησίας στην ινσουλίνη», στην πραγματικότητα εννοούν τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί αξιολογούν πόσο καλά ανταποκρίνεται το σώμα στην ινσουλίνη. Ένα συνηθισμένο σημείο εκκίνησης είναι η μέτρηση γλυκόζης αίματος νηστείας, η οποία μετρά το σάκχαρο στο αίμα μετά από τουλάχιστον οκτώ ώρες χωρίς φαγητό. Εάν τα επίπεδα είναι αυξημένα, μπορεί να υποδηλώνει ότι ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε. Οι γιατροί συχνά εξετάζουν αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με μια εξέταση ινσουλίνης νηστείας, η οποία δείχνει πόση ινσουλίνη παράγει το πάγκρεας σε κατάσταση ηρεμίας. Τα υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης -ειδικά όταν το σάκχαρο στο αίμα είναι φυσιολογικό ή ελαφρώς υψηλό- μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι ο οργανισμός γίνεται ανθεκτικός στην ινσουλίνη.

Ένας άλλος βασικός δείκτης είναι η αιμοσφαιρίνη A1C, η οποία αντικατοπτρίζει το μέσο σάκχαρο στο αίμα τους τελευταίους δύο έως τρεις μήνες. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ένα λιπιδικό πάνελ, το οποίο είναι μια ομάδα εξετάσεων που μετρούν συγκεκριμένα λιπίδια ή ουσίες που μοιάζουν με λίπος στο αίμα σας.

pexels

Γιατί το σωματικό βάρος δεν είναι πάντα ένας αξιόπιστος δείκτης από μόνο του

Η σύνθεση και η φυσιολογία του σώματος αποτελούν μια πιο ακριβή αξιολόγηση του μεταβολικού κινδύνου από τον αριθμό που φαίνεται στη ζυγαριά. Άλλωστε, το σωματικό σας βάρος δεν κάνει διάκριση μεταξύ μυών και λίπους, ή ακόμα και πού κατανέμεται το λίπος. Για παράδειγμα, το σπλαχνικό λίπος - το επικίνδυνο λίπος που περιβάλλει τα όργανά σας - συμβάλλει στη συστηματική φλεγμονή και την αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ η μυϊκή μάζα θεωρείται μεταβολικά προστατευτική. Ένας Ολυμπιονίκης μπορεί εύκολα να έχει ΔΜΣ μεγαλύτερο από 25 και τον ίδιο ΔΜΣ μπορεί να έχει κάποιος που κάθεται στον καναπέ, αλλά θα είχε πολύ διαφορετικό μεταβολικό κίνδυνο.

Πώς να βελτιώσετε τη μεταβολική σας υγεία

Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη σε μόλις λίγες ημέρες. Η προπόνηση με αντιστάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μεταβολική υγεία. Ο σκελετικός μυς ενισχύει την πρόσληψη γλυκόζης και βελτιώνει την ανταπόκριση στην ινσουλίνη. Η διατήρηση και η ανάπτυξη μυών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία με τη γήρανση και κατά τη διάρκεια των ορμονικών μεταβάσεων. Η τροποποίηση της διατροφής μπορεί επίσης να κάνει μεγάλη διαφορά. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καθιερώσετε υγιή και τακτικά πρότυπα ύπνου και να μειώσετε τα επίπεδα στρες.

Η διατήρηση της καλής μεταβολικής υγείας και η αποκατάσταση της ισορροπίας πρέπει να είναι μια απόφαση που αφορά τον τρόπο ζωής και να περιλαμβάνει βιώσιμες συνήθειες που μπορείτε να τηρήσετε μακροπρόθεσμα. Δεν είναι μια λύση που γίνεται μία φορά.