5 κύριες ομάδες τροφίμων που βοηθούν να μειωθεί η φαγούρα στο δέρμα

Ανακαλύψτε ποια τρόφιμα μπορούν να βοηθήσουν το δέρμα σας να νιώσει ανακούφιση, μειώνοντας τον κνησμό φυσικά και γρήγορα.

Είτε πρόκειται για τσίμπημα κουνουπιού είτε για κάποια υποκείμενη πάθηση, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το δέρμα σας μπορεί να σας φαγουρίζει. Υπάρχουν επίσης πολλοί τρόποι για να μειώσετε αυτόν τον ερεθισμό - για παράδειγμα, μπορείτε να ενσωματώσετε στη διατροφή σας μερικές τροφές για την αντιμετώπιση του κνησμού στο δέρμα. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πιο συνηθισμένες αιτίες και θεραπείες για τον κνησμό στο δέρμα, καθώς και για τροφές που μπορείτε να ενσωματώσετε στη διατροφή σας για να ανακουφίσετε το ξύσιμο.

Αιτίες και θεραπεία για φαγούρα στο δέρμα

Οι πιο συχνές αιτίες φαγούρας, φλεγμονής ή φολιδωτού δέρματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Ξηρό δέρμα (ή διατροφικές ελλείψεις που οδηγούν σε ξηρό δέρμα)

Δερματικές παθήσεις όπως έκζεμα, ψωρίαση , ψώρα ή παράσιτα

Εγκαύματα και ουλές

Τσιμπήματα εντόμων

Εσωτερικές παθήσεις όπως ηπατική νόσος, νεφρική νόσος, αναιμία, διαβήτης, προβλήματα θυρεοειδούς, HIV, πολλαπλό μυέλωμα ή λέμφωμα

Διαταραχές της διάθεσης όπως άγχος, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και κατάθλιψη

Αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν κνίδωση ή εξανθήματα

Η αντιμετώπιση της φαγούρας θα εξαρτηθεί από την αιτία της. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε μια κρέμα για να καταστείλετε μια έξαρση εκζέματος ή ένα τσίμπημα εντόμου ή να πάρετε συνταγογραφούμενα φάρμακα για να καταπραΰνετε την φαγούρα στο δέρμα που σχετίζεται με άγχος ή μια υποκείμενη ασθένεια.

Φυσικά, αν η φαγούρα επιμένει και συνοδεύεται από άλλα δυσάρεστα συμπτώματα υγείας, είναι καλύτερο να επισκεφθείτε τον γιατρό σας. Στο μεταξύ, μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής σας - όπως να τρώτε τροφές που είναι ευεργετικές για το δέρμα σας - για να βοηθήσετε με τον ερεθισμό. Δείτε τι μπορείτε να προσθέσετε στην καθημερινή σας διατροφή.

Ομάδες τροφίμων που μπορεί να ανακουφίσουν από τη φαγούρα του δέρματος

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε

Αποδεικνύεται ότι οι τροφές με βιταμίνη Ε μπορούν να βοηθήσουν το δέρμα σας. Γιατί; Η βιταμίνη Ε έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες , που σημαίνει ότι βοηθά στην προστασία των κυττάρων σας (συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων του δέρματος) από βλάβες. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε κρέμες με βιταμίνη Ε στο δέρμα σας για να ανακουφίσετε τη φλεγμονή και το πρήξιμο μετά την έκθεση στον ήλιο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της ξηρότητας ή του κνησμού που συνοδεύει το ηλιακό έγκαυμα . Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Ε από το στόμα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου κνησμού από ατοπική δερματίτιδα (γνωστή και ως έκζεμα). Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί αυτή η σύνδεση. Αν προτιμάτε να λαμβάνετε βιταμίνη Ε μόνο μέσω της διατροφής, είναι καλύτερο να συνδυάζετε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C (η οποία μπορεί επίσης να βοηθήσει το δέρμα σας). Ορισμένες τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε περιλαμβάνουν:

Ηλιόσποροι

Αμύγδαλα

Φιστίκια

Παντζάρια

Λάχανο

Σπανάκι

Κόκκινη πιπεριά

Σπαράγγια

Μάνγκο

Αβοκάντο

Ξεκινήστε ενσωματώνοντας τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε και μιλήστε με το γιατρό σας πριν δοκιμάσετε οποιαδήποτε συμπληρώματα. Σημείωση: Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οποιοδήποτε συμπλήρωμα περιέχει αυτό που αναγράφεται στη λίστα συστατικών ή ότι παράγει τα αποτελέσματα που ισχυρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι αγοράζετε συμπληρώματα από μια αξιόπιστη πηγή που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τρίτους.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

Μια άλλη ομάδα τροφίμων που είναι καλό να έχετε κατά νου όταν αντιμετωπίζετε κνησμό στο δέρμα είναι εκείνες που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Όπως και η βιταμίνη Ε, τα οφέλη της βιταμίνης C περιλαμβάνουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην προστασία του δέρματός σας από βλάβες. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά τα αντιοξειδωτικά μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ανακούφιση της φλεγμονής (και του κόκκινου, ξηρού δέρματος που μπορεί να τη συνοδεύει) από παθήσεις όπως το έκζεμα. Η βιταμίνη C μπορεί επίσης να βοηθήσει το σώμα σας να δημιουργήσει κολλαγόνο - τον τύπο πρωτεΐνης που αποτελεί το δέρμα σας και βοηθά στο να διατηρείται ελαστικό και ενυδατωμένο.

Καθώς μεγαλώνουμε, η παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται. Ωστόσο, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή κολλαγόνου και την υγεία του δέρματος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει το δέρμα σας να διατηρήσει την υγρασία του καθώς μεγαλώνετε.

Ενώ τα παραπάνω μπορεί να ισχύουν όσον αφορά τις τοπικές θεραπείες με βιταμίνη C (όπως ορούς και αλοιφές), απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί εάν αυτές οι επιδράσεις είναι παρόμοιες με τη βιταμίνη C από τις τροφές. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσληψη περισσότερης βιταμίνης C στη διατροφή σας είναι μια συνολικά υγιεινή επιλογή. Ορισμένες τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C περιλαμβάνουν:

Εσπεριδοειδή όπως πορτοκάλια και γκρέιπφρουτ

Ακτινίδια

Παπάγια

Φράουλες

Σμέουρα

Μπρόκολο

Πιπεριές

Γλυκοπατάτες

Ντομάτες

Προσπαθήστε να προτιμήσετε ολόκληρες τροφές αντί για χυμούς από συμπύκνωμα φρούτων ή άλλα προϊόντα που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα.

Τρόφιμα που περιέχουν προβιοτικά

Τα προβιοτικά δεν είναι μόνο καλά για το έντερο — μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της υγείας του δέρματός σας. Μελέτες δείχνουν ότι αυτά τα ευεργετικά βακτήρια μπορούν να έχουν θετική επίδραση στο μικροβίωμα του δέρματος, βοηθώντας στην πρόληψη και θεραπεία του κνησμού, των εξανθημάτων και των συμπτωμάτων παθήσεων όπως το έκζεμα, η ακμή ή η ηλιακή βλάβη. Μπορούν ακόμη και να βοηθήσουν με τη φλεγμονή του δέρματος που οφείλεται σε αλλεργίες. Εξαιτίας αυτού, μερικές από τις καλύτερες τροφές που μπορείτε να τρώτε όταν έχετε δερματικά προβλήματα περιλαμβάνουν φυσικές πηγές προβιοτικών, όπως:

Γιαούρτι

Κεφίρ

Ξυνολάχανο

Κίμτσι

Κομπούχα

Ψωμί με προζύμι

Μίσο

Τουρσιά

Τέμπε

Απλώς λάβετε υπόψη ότι ορισμένες τροφές που περιέχουν προβιοτικά, όπως τα γαλακτοκομικά, μπορεί να προκαλέσουν δερματικά προβλήματα σε άτομα με έκζεμα, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση για το Έκζεμα . Τα προβιοτικά διατίθενται επίσης σε μορφή συμπληρώματος. Συζητήστε με τον γιατρό σας ποια ποικιλία και δοσολογία είναι η καλύτερη για εσάς πριν δοκιμάσετε ένα.

Τρόφιμα που περιέχουν κερσετίνη

Μπορεί επίσης να μειώσετε τον κνησμό με τροφές πλούσιες σε κερσετίν, έναν τύπο αντιοξειδωτικού που ονομάζεται φλαβονοειδές και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα φλαβονοειδή είναι φυσικές χρωστικές ουσίες που δίνουν στα φυτά το χρώμα τους και βοηθούν στην προστασία των κυττάρων σας από βλάβες. Πρώιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η κερσετίνη μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τα δερματικά εξανθήματα. Σε ορισμένα εργαστηριακά περιβάλλοντα, η κερσετίνη βοήθησε στην αποτροπή της απελευθέρωσης ισταμίνης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος — μιας χημικής ουσίας που ευθύνεται για αλλεργικές αντιδράσεις και συμπτώματα όπως καταρροή, υγρά μάτια, πρήξιμο και κνίδωση.

Με απλά λόγια, υπάρχει η δυνατότητα η κερσετίνη να σας βοηθήσει να αποφύγετε τον κνησμό στο δέρμα από μια αλλεργική αντίδραση. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διερευνήσουν αυτή την πιθανή σύνδεση και να διαπιστώσουν εάν η κερσετίνη όντως μειώνει τις αλλεργικές αντιδράσεις. Παρόλα αυτά, δεν βλάπτει να τρώτε περισσότερες τροφές με αυτό το φλαβονοειδές. Πολλές φυτικές τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κερσετίνη είναι καλές για τη συνολική σας υγεία, όπως οι παρακάτω:

Σπαράγγια

Μαρούλι romaine

Κρεμμύδια

Πιπεριά

Ντομάτες

Κεράσια

Πράσινο τσάι

Μήλα

Αν πιστεύετε ότι οι αλλεργίες μπορεί να συμβάλλουν στον κνησμό σας, σκεφτείτε να επισκεφτείτε έναν δερματολόγο ή αλλεργιολόγο, ο οποίος μπορεί να κάνει εξετάσεις για να διαπιστώσει εάν είστε αλλεργικοί σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

Ενώ δεν υπάρχει τρόπος άμεσης αντιμετώπισης του κνησμού στο σώμα μέσω της διατροφής , η κατανάλωση κάποιων τροφών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή τη θεραπεία του ερεθισμού του δέρματος. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλές δερματικές παθήσεις προκαλούν φλεγμονή (σκεφτείτε: έκζεμα και ψωρίαση), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ξηρό, φαγούρα, φολιδωτό ή άλλο ερεθισμό στο δέρμα.