Σε βοηθάει η κατανάλωση ζεστού νερού να χάσεις κιλά;

Ζεστό νερό και απώλεια βάρους: Μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τον μεταβολισμό ή πρόκειται για έναν ακόμη διατροφικό μύθο;

Τα εργαλεία απώλειας βάρους και οι δίαιτες της μόδας έχουν αλλάξει με την πάροδο των ετών. Ωστόσο, ένα πράγμα έχει παραμείνει το ίδιο: Oι δημιουργοί αυτών των λεγόμενων μαγικών σφαιρών έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη. Η απώλεια βάρους είναι μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων και δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για την πώληση προϊόντων και υποσχέσεων, είτε υποστηρίζονται από την επιστήμη είτε όχι. Όμως, δεν υπάρχει γρήγορη λύση για την απώλεια βάρους και αν κάποιος το υπόσχεται αυτό, τότε συχνά οι ισχυρισμοί του δεν υποστηρίζονται από την επιστήμη. Για αυτόν τον λόγο, συμμερίζομαι την άποψη ότι είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε την πραγματικότητα από τη μυθοπλασία όταν πρόκειται για κόλπα, όπως το να πίνουμε ζεστό νερό για να χάσουμε βάρος.

Πολλοί από τους φανταστικούς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υποστηρίζονται από γεγονότα, είναι ακριβοί και μερικές φορές επιβλαβείς. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι συχνά σπαταλούν σημαντικά χρηματικά ποσά και να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους σε στρατηγικές που δεν λειτουργούν. Η κατανάλωση ζεστού νερού είναι το νέο κόλπο για την απώλεια βάρους. Φαίνεται εύλογο και ακίνδυνο. Άλλωστε, το νερό είναι βασικό στοιχείο της υγιεινής διατροφής. Αληθεύουν όμως οι φήμες; Σας βοηθάει η κατανάλωση ζεστού νερού να χάσετε βάρος;

Σας βοηθάει η κατανάλωση ζεστού νερού να χάσετε βάρος;

Δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να δείχνουν ότι η κατανάλωση ζεστού νερού ενισχύει την απώλεια βάρους. Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό στο ζεστό νερό. Εντάξει, αλλά πώς φτάσαμε εδώ; Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η κατανάλωση ζεστού νερού τους βοηθά να χάσουν βάρος; Θεωρητικά, πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι η κατανάλωση ζεστού νερού βοηθά στην απώλεια βάρους επειδή θεωρείται ότι «ενισχύει» τον μεταβολισμό».

Όπως συμβαίνει με πολλά κόλπα απώλειας βάρους, έτσι και οι φήμες για αποτοξίνωση είναι επίσης σημαντικές όσον αφορά το ζεστό νερό. Κάποιοι πιστεύουν επίσης ότι το ζεστό νερό αποτοξινώνει το σώμα, αποβάλλει τις τοξίνες και ενισχύει την απώλεια βάρους. Όμως η άμεση, βασισμένη σε στοιχεία απάντηση είναι ότι όχι δεν βοηθάει: Η ενεργειακή δαπάνη που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού στη θερμοκρασία του σώματος είναι κλινικά ασήμαντη.

Ωστόσο, το ζεστό νερό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους με έμμεσο τρόπο. Ενώ η κατανάλωση ζεστού νερού δεν είναι η μαγική λύση για την απώλεια βάρους, μπορεί να προσφέρει έμμεση υποστήριξη. Το κύριο όφελος από την κατανάλωση νερού οποιασδήποτε θερμοκρασίας είναι ότι μπορεί να προωθήσει ένα αίσθημα πληρότητας. Η κατανάλωση νερού πριν από τα γεύματα μπορεί να σας βοηθήσει να τρώτε λιγότερο, μειώνοντας έτσι τη συνολική πρόσληψη θερμίδων. Επίσης, ας μείνουμε στο κομμάτι των ενδείξεων πείνας για ένα δευτερόλεπτο. Συχνά, οι άνθρωποι συγχέουν την πείνα με τη δίψα. Αν κάποιος πίνει περισσότερο νερό και αποτρέπει την αφυδάτωση , μπορεί να μην πεινάει τόσο πολύ.

Αποτοξινώνει όμως το ζεστό νερό τον οργανισμό;

Ενώ η ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τους νεφρούς και το συκώτι σας - τα φυσικά όργανα αποτοξίνωσης του σώματός σας-, η άποψη όμως ότι το ζεστό νερό έχει ειδικές αποτοξινωτικές δυνάμεις δεν υποστηρίζεται από επιστημονικά στοιχεία.

Είναι καλύτερο να πίνουμε ζεστό ή κρύο νερό το πρωί;

Ειλικρινά, απλώς πιείτε νερό. Δεν αξίζει να ασχολείστε με το αν πρέπει να είναι ζεστό ή κρύο. Οι άνθρωποι μπερδεύονται τόσο πολύ από όλους αυτούς τους κανόνες και τους περιορισμούς που απλά δεν πίνουν τίποτα. Το ζεστό νερό μπορεί να βοηθήσει στην πέψη, το φούσκωμα και τη δυσκοιλιότητα , αλλά δεν θα έλεγα ότι λειτουργεί για όλους. Αν η βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας του νερού για την υγεία και τη συνολική απόδοση δεν σας αγχώνει, ίσως θελήσετε να πειραματιστείτε με το ζεστό και το κρύο νερό σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν πρόκειται να γυμναστείτε, το κρύο νερό είναι καλύτερο για την απόδοση και την ενυδάτωση, επειδή βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας του πυρήνα του σώματος πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, το ζεστό νερό μπορεί να διεγείρει απαλές μυϊκές συσπάσεις που μετακινούν την τροφή μέσω του πεπτικού σωλήνα και μπορεί επίσης να είναι ένας χαλαρωτικός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Αλλά σοβαρά τώρα, αν ηρεμεί το νευρικό σας σύστημα απλώς και μόνο με το να πίνετε νερό, αυτό λειτουργεί φανταστικά.

Συμβουλές για απώλεια βάρους που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν

Φαίνεται ότι κάθε μέρα εμφανίζεται μια νέα συμβουλή για απώλεια βάρους ή μια μοντέρνα δίαιτα. Ωστόσο, οι βασικοί παραμένουν οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να χάσετε βάρος.

Αυξήστε την πρόσληψη πρωτεΐνης . Η πρωτεΐνη δεν είναι μόδα. Η πρωτεΐνη είναι ένα βασικό θρεπτικό συστατικό για την απώλεια βάρους, καθώς μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό σας και να μειώσει σημαντικά την όρεξη, κάνοντάς σας να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Απλά μην το παρακάνετε γιατί θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα.

. Η πρωτεΐνη δεν είναι μόδα. Η πρωτεΐνη είναι ένα βασικό θρεπτικό συστατικό για την απώλεια βάρους, καθώς μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό σας και να μειώσει σημαντικά την όρεξη, κάνοντάς σας να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Απλά μην το παρακάνετε γιατί θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Μειώστε την πρόσληψη ζάχαρης. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τα αγαπημένα σας γλυκά, απλά μπορείτε να τα απολαμβάνετε με μέτρο.

Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τα αγαπημένα σας γλυκά, απλά μπορείτε να τα απολαμβάνετε με μέτρο. Δώστε προτεραιότητα σε ολόκληρες τροφές. Η απώλεια βάρους δεν έχει να κάνει με ακραίους περιορισμούς. Βασίζοντας τη διατροφή σας σε ολόκληρες τροφές, βοηθάτε να αποφεύγετε φυσικά τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης, τα ανθυγιεινά λίπη και τα επεξεργασμένα συστατικά που συμβάλλουν στην αύξηση βάρους.

Η απώλεια βάρους δεν έχει να κάνει με ακραίους περιορισμούς. Βασίζοντας τη διατροφή σας σε ολόκληρες τροφές, βοηθάτε να αποφεύγετε φυσικά τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης, τα ανθυγιεινά λίπη και τα επεξεργασμένα συστατικά που συμβάλλουν στην αύξηση βάρους. Ασκηθείτε τακτικά. Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι επίπονη —ακόμα και το περπάτημα είναι αποτελεσματικό— καθώς βοηθά στη διατήρηση του μεταβολισμού και στη μείωση της απώλειας μυϊκής μάζας.

Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι επίπονη —ακόμα και το περπάτημα είναι αποτελεσματικό— καθώς βοηθά στη διατήρηση του μεταβολισμού και στη μείωση της απώλειας μυϊκής μάζας. Κοιμηθείτε . Επτά έως εννέα ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της πείνας και των ορμονών του στρες που επηρεάζουν το βάρος.

. Επτά έως εννέα ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της πείνας και των ορμονών του στρες που επηρεάζουν το βάρος. Διαχειριστείτε το άγχος και το στρες σας . Το φαγητό (και οι προσπάθειες απώλειας βάρους) μπορεί να είναι συναισθηματικά φορτισμένα και να σας καταβάλλουν. Ζητήστε βοήθεια εάν χρειάζεται για να μειώσετε το συναισθηματικό φαγητό. Ο στόχος είναι να βρεθούν άλλοι τρόποι διαχείρισης του στρες/της διάθεσης που δεν σχετίζονται με το φαγητό.

Σταματήστε να ακούτε τυχαίους ανθρώπους στο διαδίκτυο που δεν είναι εκπαιδευμένοι. Όλα τα παραπάνω μπορεί να σας φαίνονται πολύ βασικά, αλλά τα εργαλεία απώλειας βάρους δεν είναι και τόσο λαμπερά. Οι τρελές δίαιτες της μόδας δεν λειτουργούν. Βρείτε τρόπους να είστε συνεπείς με την ισορροπημένη διατροφή, κυρίως μαγειρεύοντας στο σπίτι, αν είναι δυνατόν, και διατηρώντας τακτική σωματική δραστηριότητα.