7 τροφές πλούσιες σε απαραίτητα μέταλλα που χρειάζεται το σώμα σου

Ανακάλυψτε 7 τροφές πλούσιες σε απαραίτητα μέταλλα που το σώμα σας χρειάζεται για γερά οστά, δυνατούς μύες, ισχυρό ανοσοποιητικό και καθημερινή ενέργεια.

Τα απαραίτητα μέταλλα αποτελούν βασικά «δομικά υλικά» για την υγεία και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Παρά το γεγονός ότι χρειαζόμαστε μόνο μικρές ποσότητες από αυτά, η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις, όπως αδυναμία, κόπωση, προβλήματα στα οστά, στο ανοσοποιητικό σύστημα και στη λειτουργία των μυών και της καρδιάς. Το σώμα μας δεν μπορεί να τα παράγει μόνο του, γι’ αυτό η διατροφή είναι ο μόνος τρόπος να τα αποκτήσουμε.

Η ποικιλία και η ισορροπία στη διατροφή παίζουν κρίσιμο ρόλο: Κάθε μέταλλο έχει συγκεκριμένη λειτουργία και η έλλειψή του μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά όργανα και συστήματα. Για παράδειγμα, το ασβέστιο είναι απαραίτητο για γερά οστά και δόντια, ο σίδηρος για τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα, ενώ το μαγνήσιο βοηθά στη λειτουργία των μυών και των νεύρων.

Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψουμε 7 τροφές που είναι πλούσιες σε αυτά τα κρίσιμα μέταλλα και μπορούν να ενισχύσουν την υγεία σου με φυσικό τρόπο. Η γνώση αυτών των τροφών μπορεί να σας βοηθήσει να φτιάξετε καθημερινά γεύματα που όχι μόνο ικανοποιούν τη γεύση σας, αλλά και τις ανάγκες του οργανισμού σας, υποστηρίζοντας την ενέργειά σας, τη δύναμη και τη συνολική ευεξία σας.

7 τροφές πλούσιες σε απαραίτητα μέταλλα

Δημητριακά πρωινού και βρώμη

Τα δημητριακά πρωινού έχουν κακή φήμη επειδή αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες. Ωστόσο, πολλά δημητριακά πρωινού είναι εμπλουτισμένα και έχουν προστεθεί πολλά σημαντικά θρεπτικά συστατικά (συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων). Στην πραγματικότητα, τα δημητριακά πρωινού εμπλουτισμένα με σίδηρο παρέχουν περισσότερο σίδηρο από το κόκκινο κρέας και τα θαλασσινά. Αποτελούν επίσης καλή πηγή ψευδαργύρου, μολυβδαινίου (ένα ιχνοστοιχείο) και πολλών βιταμινών Β.

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Το γάλα και το γιαούρτι είναι εξαιρετικές πηγές ασβεστίου και φωσφόρου. Η περιεκτικότητα σε λιπαρά του γάλακτος ή του γιαουρτιού δεν αλλάζει την ποσότητα των μετάλλων που παρέχονται. Επίσης πολλά γιαούρτια παρέχουν προβιοτικά.

Όσπρια

Τα όσπρια όχι μόνο παρέχουν φυτικές πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, αλλά είναι επίσης πλούσια σε πολλά μέταλλα. Τα λευκά φασόλια αποτελούν καλή πηγή σιδήρου, ενώ τα ρεβίθια παρέχουν μαγγάνιο 6και τα μαυρομάτικα φασόλια και τα φασόλια λίμα παρέχουν μολυβδαίνιο. Γενικά, τα φασόλια αποτελούν επίσης καλή πηγή φωσφόρου. Οι φακές είναι μια καλή φυτική πρωτεΐνη, αλλά παρέχουν επίσης πολύ σίδηρο και κάλιο.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι επίσης πλούσιοι σε απαραίτητα μέταλλα:

Καρύδια Βραζιλίας : Πλούσια σε σελήνιο

Φουντούκια : Παρέχουν μαγγάνιο

Πεκάν : Παρέχουν μαγγάνιο 6

Αμύγδαλα : Παρέχουν μαγνήσιο 9

Κάσιους : Παρέχουν μαγνήσιο και χαλκό 9 10

Σπόροι Chia : Παρέχουν μαγνήσιο 9

Σπόροι κολοκύθας : Παρέχουν μαγνήσιο και ψευδάργυρο

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι αρκετά εύκολο να ενσωματωθούν σε πρωινά γεύματα, όπως η βρώμη ή ένα μπολ γιαουρτιού με φρούτα και ξηρούς καρπούς ή σπόρους. Οι ξηροί καρποί μπορούν επίσης να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό σνακ—μια μερίδα ξηρών καρπών είναι συνήθως 30 γραμμάρια.

pexels

Πατάτες

Οι πατάτες είναι πλούσιες σε κάλιο, χαλκό και μολυβδαίνιο. Εκτός από αυτά τα μέταλλα, αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, ειδικά αν τις τρώτε με τη φλούδα. Οι πατάτες είναι εύκολες και μπορούν να μαγειρευτούν με πολλούς τρόπους. Το απλό ψήσιμο με λίγο ελαιόλαδο και αλάτι είναι εύκολο και υγιεινό.

Θαλασσινά

Τα ψάρια και τα θαλασσινά είναι εξαιρετικές πηγές αρκετών απαραίτητων μετάλλων:

Στρείδια : Παρέχουν σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, και μαγγάνιο

Μύδια : Παρέχουν περισσότερο μαγγάνιο από οποιαδήποτε άλλη τροφή

Σολομός : Παρέχει φώσφορο

Χτένια : Παρέχουν φώσφορο

Κονσερβοποιημένες σαρδέλες : Παρέχουν ασβέστιο, φώσφορο και σελήνιο

Τόνος : Παρέχει σελήνιο

Γαρίδες : Παρέχουν σελήνιο

Εκτός από την πρόσληψη αρκετών απαραίτητων μετάλλων που προσφέρουν τα θαλασσινά, θα λαμβάνετε επίσης πρωτεΐνες και υγιή ωμέγα-3 λιπαρά οξέα .

Σπανάκι

Τρώγοντας λαχανικά, θα λάβετε άφθονα από τα βασικά μέταλλα που χρειάζεστε. Το σπανάκι, ειδικότερα, είναι μια καλή πηγή μαγνησίου, σιδήρου και μαγγανίου. Είτε μαγειρεμένο είτε ωμό, η προσθήκη σπανακιού στη διατροφή σας παρέχει πολλά βασικά θρεπτικά συστατικά. Μην ανησυχείτε αν δεν σας αρέσει το σπανάκι στις σαλάτες, επειδή μπορεί εύκολα να προστεθεί σε σάντουιτς, σούπες ή σάλτσες.

Η ενσωμάτωση τροφών πλούσιων σε απαραίτητα μέταλλα στη διατροφή σας δεν είναι μόνο μια επένδυση στην υγεία σας σήμερα, αλλά και στην ευεξία σας για το μέλλον. Με μικρές, καθημερινές επιλογές μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σας, να δυναμώσετε το ανοσοποιητικό σας, να βελτιώσετε τη λειτουργία των μυών και των οστών, και να αισθάνεστε γεμάτοι ενέργεια. Θυμηθείτε ότι η ποικιλία είναι το κλειδί: Κάθε μέταλλο έχει τη δική του σημασία, και κάθε γεύμα είναι μια ευκαιρία να προσφέρετε στο σώμα σας ό,τι χρειάζεται για να λειτουργεί στο μέγιστο.