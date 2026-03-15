4 πράγματα που είναι καλό να προσέχεις όταν ψωνίζεις προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη

Τα προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους και στην ανάπτυξη μυών, αλλά είναι σημαντικό να επιλέγετε τις κατάλληλες πηγές.

Φαίνεται ότι όλα φέρουν την ετικέτα «υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη» στις μέρες μας. Οι διάδρομοι με σνακ είναι γεμάτοι με μια συντριπτική ποικιλία από ροφήματα, μπάρες, ζυμαρικά, ακόμη και παγωτά πλούσια σε πρωτεΐνη, γεγονός που καθιστά δύσκολο να προσδιορίσετε ποια προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη είναι πραγματικά υγιεινά. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε τι είναι καλό να προσέχετε όταν ψωνίζετε σνακ πλούσια σε πρωτεΐνη. Επιπλέον, πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε πραγματικά.

Τι να ψάξετε (και τι να προσέξετε) στις ετικέτες

Το πιο σημαντικό πράγμα που είναι καλό να προσέχετε είναι τα προϊόντα που παρουσιάζονται ως υγιεινά. Πολλά συσκευασμένα τρόφιμα είναι υπερεπεξεργασμένα και μπορεί να περιέχουν μια μακρά λίστα προσθέτων σακχάρων ή νατρίου που θα ήταν προτιμότερο να αποφύγετε.

Πρόσθετα

Πολλά επεξεργασμένα προϊόντα περιέχουν πρόσθετα τροφίμων για να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής, να ενισχύσουν τη γεύση ή να προσθέσουν χρώμα. Ωστόσο, τα πρόσθετα δεν έχουν θρεπτική αξία και έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο ψυχικών διαταραχών, διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), καρδιακών παθήσεων και καρκίνου. Είναι καλύτερο να παραλείψετε τα πρωτεϊνικά προϊόντα με περιττά πρόσθετα (όπως χρωστικές τροφίμων και συντηρητικά βενζοϊκού νατρίου) και να επιλέξετε εκείνα που παρασκευάζονται με πιο αγνά συστατικά .

Τύποι πρωτεϊνών

Ο τύπος της πρωτεΐνης είναι σημαντικός όταν επιλέγετε ένα προϊόν υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. Περιέχει το προϊόν ζωική πρωτεΐνη (όπως ορό γάλακτος ) ή φυτική πρωτεΐνη (όπως πρωτεΐνη σόγιας ή μπιζελιού); Και οι δύο επιλογές μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής διατροφής, αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη τον τύπο που προτιμάτε όσον αφορά τη γεύση, από πού προέρχεται και αν έχετε κάποιες διατροφικές προτιμήσεις ή περιορισμούς. Για παράδειγμα, οι φυτικές πρωτεΐνες αποτελούν μια καλή εναλλακτική λύση σε σχέση με τις ζωικές πηγές πρωτεΐνης, αν είστε χορτοφάγος, vegan ή προτιμάτε να λαμβάνετε περισσότερη πρωτεΐνη από πιο βιώσιμες πηγές.

Ζάχαρη

Είναι καλύτερο να αποφεύγετε τα πρόσθετα σάκχαρα στα πρωτεϊνούχα προϊόντα, γιατί μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση βάρους, την τερηδόνα , την παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο, την υψηλή αρτηριακή πίεση και τον διαβήτη τύπου 2.

Νάτριο

Προσέξτε για υπερβολική ποσότητα νατρίου σε συσκευασμένα προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, όπως ζυμαρικά και δημητριακά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει τους ενήλικες να περιορίζουν την ημερήσια πρόσληψη νατρίου σε κάτω από 2 γραμμάρια, αλλά πολλοί υπερβαίνουν αυτήν την ποσότητα. Η υπερβολική κατανάλωση νατρίου έχει συνδεθεί με υψηλή αρτηριακή πίεση και αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Υπάρχουν μειονεκτήματα στα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη;

Η κατανάλωση μιας δίαιτας υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του βάρους, στην ενίσχυση του κορεσμού (το αίσθημα πληρότητας) και στην υποστήριξη της υγείας των μυών. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα η έμφαση στην πρωτεΐνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερη πρόσληψη άλλων θρεπτικών συστατικών, ιδίως φρούτων, λαχανικών και δημητριακών ολικής αλέσεως. Για να αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση πρωτεΐνης, διατηρήστε το πιάτο σας ισορροπημένο συμπεριλαμβάνοντας υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες και υγιή λίπη σε κάθε γεύμα, μαζί με επαρκείς ποσότητες πρωτεΐνης.

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε πραγματικά

Στις νέες διατροφικές συστάσεις υπάρχει οδηγία για σημαντική αύξηση της πρωτεΐνης που λαμβάνουμε από την τροφή μας. Αυτή είναι 1,2 με 1,4 γρ. Παρόλα αυτά η συνιστώμενη ποσότητα πρωτεΐνης δεν είναι μια ενιαία τιμή για όλους, καθώς εξαρτάται από το σωματικό βάρος, το επίπεδο δραστηριότητας και τους στόχους (π.χ. διατήρηση, απώλεια βάρους, μυϊκή ανάπτυξη). Οι ανάγκες σε πρωτεΐνες ποικίλλουν. Ομάδες που ωφελούνται από περισσότερη πρωτεΐνη:

Η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να αποτρέψει την απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας που σχετίζεται με την ηλικία και να βελτιώσει τη σωματική απόδοση και την κινητικότητα σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Οι αθλητές, τα άτομα που είναι πιο δραστήρια και τα άτομα που προσπαθούν να χάσουν βάρος ή να αποκτήσουν μυϊκή μάζα θα πρέπει επίσης να αυξήσουν την πρόσληψη πρωτεϊνών για να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους τους.

Ωστόσο τα εξειδικευμένα προϊόντα δεν είναι συνήθως απαραίτητα για να καλύψουν τις ανάγκες σας. Οι περισσότεροι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε πρωτεΐνες μέσω της διατροφής. Αν όμως δεν μπορείτε να αποχωριστείτε το καθημερινό σας πρωτεϊνούχο ρόφημα, είναι εντάξει να το διατηρείτε. Απλώς φροντίστε να επιλέγετε ελάχιστα επεξεργασμένα πρωτεϊνούχα προϊόντα με λίγα έως καθόλου πρόσθετα ή προσθήκη ζάχαρης και χαμηλές ποσότητες νατρίου. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορείτε να απολαύσετε πρωτεΐνη από διαιτητικές πηγές τόσο φυτικής όσο και ζωικής προέλευσης, για να επιτύχετε τους στόχους σας.