Ακολουθείς μια ισορροπημένη διατροφή αλλά δεν βλέπεις αποτελέσματα; Τι μπορεί να φταίει

Ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή αλλά δεν βλέπετε τα αποτελέσματα που περιμένετε; Ο ρόλος της πεπτικής υγείας μπορεί να είναι το κομμάτι που λείπει από την εξίσωση.

Μπορεί να αντιμετωπίζετε εξανθήματα στο δέρμα, επίμονο φούσκωμα, να αισθάνεστε συνεχώς κουρασμένοι ή να παρατηρείτε αύξηση βάρους. Στο μεταξύ, κάνετε αυτό που φαίνεται να είναι το σωστό. Αποφεύγετε τις υπερεπεξεργασμένες τροφές, ελέγχετε το αλκοόλ, τρώτε λιπαρά ψάρια τρεις φορές την εβδομάδα και φροντίζετε να τρώτε πολλά φρούτα και λαχανικά. Όμως, αν η πέψη σας είναι «διαταραγμένη», μπορεί να μην νιώθετε τα οφέλη μιας υγιεινής διατροφής. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν απογοητευμένοι και μπερδεμένοι: τρώνε ισορροπημένα, αλλά δεν έχουν την ενέργεια, το καθαρό δέρμα ή την άνετη πέψη που περίμεναν. Όταν συμβαίνει αυτό, η προσοχή συχνά στρέφεται στην υγεία του πεπτικού συστήματος.

Ο ρόλος της πέψης

Για έναν εκπληκτικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων, το κομμάτι που λείπει από την προσπάθεια που κάνουν είναι το πόσο καλά λειτουργεί στην πραγματικότητα η πέψη τους. Ακόμα και το πιο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά πιάτο θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο αν το σώμα δυσκολεύεται να διασπάσει και να απορροφήσει σωστά αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Συνήθεις ανισορροπίες περιλαμβάνουν την αυξημένη εντερική διαπερατότητα, που συχνά αναφέρεται ως «διαρρέον έντερο», και την υπερανάπτυξη βακτηρίων του λεπτού εντέρου, γνωστή ως SIBO. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, οδηγώντας σε συμπτώματα που κάνουν κάποιον να νιώθει ότι κάνει τα πάντα σωστά, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν βλέπει διαφορά προς το καλύτερο.

unsplash

Πώς μπορεί να μοιάζει η καλή πεπτική υγεία

Η πεπτική ευεξία φαίνεται και βιώνεται διαφορετικά. Οι κενώσεις είναι τακτικές. Το φούσκωμα και τα υπερβολικά αέρια μετά τα γεύματα είναι ελάχιστα ή απουσιάζουν. Τα επίπεδα ενέργειας παραμένουν σχετικά σταθερά αντί να μειώνονται απότομα, ειδικά μετά το φαγητό. Το δέρμα συχνά φαίνεται πιο καθαρό. Τα γεύματα προκαλούν κορεσμό αντί για αίσθηση βάρους ή δυσφορίας. Η όρεξη είναι ισορροπημένη και υπάρχει δυνατότητα κατανάλωσης μεγαλύτερης ποικιλίας τροφών χωρίς παρατεταμένη ενόχληση μετά τα γεύματα. Με τον χρόνο, αυτό μπορεί να υποστηρίξει και ένα πιο σταθερό βάρος.

Όταν η πέψη λειτουργεί σωστά, οι βιταμίνες, τα μέταλλα και άλλες ευεργετικές ενώσεις από τις τροφές απορροφώνται πιο αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι τα οφέλη φαίνονται στην εμφάνιση, στο πώς αισθάνεστε και στο πώς το σώμα σας διαχειρίζεται τις καθημερινές απαιτήσεις. Η διάθεση μπορεί να βελτιωθεί, ο ύπνος να γίνει καλύτερος και συχνά βελτιώνεται και η γενική αίσθηση ελαφρότητας. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι αισθάνονται ξανά ο εαυτός τους όταν τεθούν αυτές οι βάσεις.

Απλοί τρόποι για να υποστηρίξετε την πέψη σας

Η υποστήριξη της πεπτικής υγείας δεν σημαίνει απαραίτητα πολύπλοκα πρωτόκολλα. Απλά, συνεπή βήματα μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά. Το να τρώτε πιο αργά και να μασάτε καλά βοηθά την πεπτική διαδικασία να ξεκινήσει σωστά από το στόμα. Η συμπερίληψη μιας ποικιλίας πολύχρωμων λαχανικών και ορισμένων τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση μπορεί να θρέψει το μικροβίωμα του εντέρου. Η διαχείριση του στρες έχει επίσης σημασία, επειδή το έντερο και το νευρικό σύστημα είναι στενά συνδεδεμένα. Ακόμα και μικρές προσαρμογές στα γεύματα ή στην ενυδάτωση μπορούν να μειώσουν το φορτίο στο σύστημα και να δώσουν χώρο στο σώμα να αποκαταστήσει την ισορροπία. Φυσικά, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, γι’ αυτό και μια προσέγγιση «μία λύση για όλους» σπάνια λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Αυτό που βοηθά ένα άτομο μπορεί να χρειάζεται προσαρμογή για κάποιο άλλο. Εδώ η εξατομικευμένη καθοδήγηση αποκτά αξία.

Αναζητώντας εξατομικευμένη υποστήριξη

Αν κάτι από αυτά σας φαίνεται οικείο και οι υγιεινές σας συνήθειες δεν σας προσφέρουν την αίσθηση ευεξίας που περιμένατε, ίσως αξίζει να διερευνήσετε την υγεία του πεπτικού σας συστήματος πιο σε βάθος. Η αναζήτηση ενός πιστοποιημένου διατροφολόγου μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο επόμενο βήμα. Ένας ειδικός μπορεί να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, να λάβει υπόψη το συνολικό πλαίσιο της ζωής σας και να συνεργαστεί μαζί σας για να δημιουργήσει πρακτικές και βιώσιμες αλλαγές.

Κάνοντας αυτό το πρώτο βήμα προς την κατανόηση της πέψης σας, συχνά φέρνει ανακούφιση και ανανεωμένο κίνητρο. Όταν το έντερο αρχίζει να λειτουργεί καλύτερα, τα οφέλη όλων αυτών των θετικών διατροφικών επιλογών έχουν επιτέλους την ευκαιρία να φανούν πραγματικά.