Αντικαθιστάς τη ζάχαρη με γλυκαντικά; Δες τι μπορεί να συμβαίνει στο σάκχαρό σου

Πώς τα τεχνητά γλυκαντικά επηρεάζουν το σάκχαρο, την ινσουλίνη και τον συνολικό μεταβολισμό του οργανισμού με άμεσο και μακροπρόθεσμο τρόπο

Όταν αντικαθιστάτε τη ζάχαρη με τεχνητά γλυκαντικά, το σάκχαρο στο αίμα σας συνήθως παραμένει σταθερό, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Ενώ τα τεχνητά γλυκαντικά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των θερμίδων και στην αποφυγή των αυξήσεων της γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα, η έρευνα δείχνει ότι μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας διαχειρίζεται την ινσουλίνη και ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα με την πάροδο του χρόνου.

Ζάχαρη vs τεχνητά γλυκαντικά

Όταν καταναλώνετε τροφές ή ποτά που περιέχουν ζάχαρη, το σώμα σας τη διασπά σε γλυκόζη, η οποία εισέρχεται γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτή η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα ενεργοποιεί το πάγκρεας να απελευθερώσει ινσουλίνη, μια ορμόνη που βοηθά στη μεταφορά της γλυκόζης στα κύτταρά σας για ενέργεια ή αποθήκευση. Με την πάροδο του χρόνου, οι συχνές αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος και στην ινσουλίνη μπορούν να συμβάλουν στην αντίσταση στην ινσουλίνη και να αυξήσουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Τα τεχνητά γλυκαντικά παρέχουν γλυκύτητα χωρίς μετρήσιμη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα ή της απελευθέρωσης ινσουλίνης. Δεδομένου ότι δεν διασπώνται σε γλυκόζη, περνούν από το πεπτικό σύστημα σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα. Συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Σουκραλόζη

Ασπαρτάμη

Σακχαρίνη

Acesulfame potassium

Ποιες είναι οι άμεσες επιπτώσεις των τεχνητών γλυκαντικών στο σάκχαρο του αίματος;

Τα τεχνητά γλυκαντικά παρέχουν έντονη γλυκύτητα χωρίς τις θερμίδες της ζάχαρης. Επειδή δεν μεταβολίζονται όπως η κανονική ζάχαρη, γενικά δεν αυξάνουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μετά την κατανάλωση:

Μια κλινική μελέτη διαπίστωσε ότι δύο εβδομάδες καθημερινής πρόσληψης καθαρής σουκραλόζης ή ασπαρτάμης σε υγιείς ενήλικες δεν άλλαξαν άμεσα τις αποκρίσεις γλυκόζης ή ινσουλίνης.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα, η αντικατάσταση της ζάχαρης με ένα τεχνητό γλυκαντικό θεωρείται συχνά μια ωφέλιμη κίνηση, ειδικά εάν έχετε διαβήτη ή διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο.

Ωστόσο, ορισμένες παλαιότερες μελέτες έχουν παρατηρήσει μικρές αυξήσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε ορισμένα άτομα.

Πώς επηρεάζουν τα τεχνητά γλυκαντικά την ινσουλίνη και τις μεταβολικές αντιδράσεις

Ενώ το σάκχαρο στο αίμα μπορεί να παραμείνει σχετικά σταθερό μετά την κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών, ο χειρισμός της γλυκόζης και της ινσουλίνης από τον οργανισμό σας μπορεί να επηρεαστεί. Αρκετές μελέτες δείχνουν ανάμεικτα ή προειδοποιητικά ευρήματα:

Ορισμένες παρατηρητικές μελέτες σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν τεχνητά γλυκαντικά είχαν υψηλότερη αντίσταση στην ινσουλίνη σε σύγκριση με εκείνους που δεν τα κατανάλωναν.

Μια μεγάλη ομάδα άνω των 105.000 Γάλλων ενηλίκων διαπίστωσε ότι η υψηλότερη πρόσληψη τεχνητών γλυκαντικών συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Πρόσθετες ανασκοπήσεις υπογραμμίζουν ότι τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να μεταβάλλουν την ισορροπία των μικροβίων του εντέρου, τις αποκρίσεις των ινκρετινών (εντερικές ορμόνες που απελευθερώνονται μετά το φαγητό και διεγείρουν την απελευθέρωση ινσουλίνης), την εντερική πρόσληψη γλυκόζης και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, ειδικά με χρόνια πρόσληψη.

Με άλλα λόγια, ενώ η άμεση επίδραση στο σάκχαρο του αίματος μπορεί να είναι μηδενική έως ελάχιστη, υπάρχουν πιθανές μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην ινσουλίνη και στη μεταβολική ρύθμιση που χρήζουν προσοχής. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες σε αυτόν τον τομέα για την πλήρη αξιολόγηση της επίδρασης των τεχνητών γλυκαντικών στον οργανισμό.

Επηρεάζουν τα τεχνητά γλυκαντικά το μικροβίωμα του εντέρου;

Αναδυόμενες έρευνες υποδηλώνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου (η κοινότητα των μικροβίων στο έντερο) μπορεί να μεσολαβεί σε ορισμένες από τις επιδράσεις των τεχνητών γλυκαντικών στον μακροπρόθεσμο έλεγχο της γλυκόζης. Βασικά σημεία περιλαμβάνουν:

Σε μελέτες σε ποντίκια και ανθρώπους, ορισμένα γλυκαντικά, όπως η σακχαρίνη και η σουκραλόζη, άλλαξαν τα βακτήρια του εντέρου. Αυτές οι αλλαγές συσχετίστηκαν με μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη.

Μια ανασκόπηση μελετών εντόπισε μια δυσβιοτική επίδραση (ανισορροπία των βακτηρίων του εντέρου) των τεχνητών γλυκαντικών σε ορισμένες δοκιμές. Ωστόσο, άλλες δεν ανέφεραν σημαντικές επιπτώσεις στη σύνθεση της μικροχλωρίδας του εντέρου, αφήνοντας τους ερευνητές σε διχογνωμία.

Επειδή το μικροβίωμα φαίνεται να αλληλεπιδρά με τη σηματοδότηση της ινσουλίνης, τη φλεγμονή και την ακεραιότητα του εντερικού φραγμού, αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα με την πάροδο του χρόνου.

Επομένως, αν και τα ίδια τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να μην αυξάνουν άμεσα τη γλυκόζη στο αίμα, οι έμμεσες επιδράσεις τους (μέσω της υγείας του εντέρου και του μεταβολισμού) μπορεί να επηρεάσουν τον μακροπρόθεσμο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Τι μπορείτε να κάνετε

Τα άτομα με διαβήτη ή όσοι ανησυχούν για τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη:

Χρησιμοποιήστε τεχνητά γλυκαντικά ως μέρος της συνολικής σας στρατηγικής: Αυτό βοηθά στη μείωση της πρόσληψης προστιθέμενης ζάχαρης και στην αποφυγή άμεσων αυξήσεων του σακχάρου στο αίμα. Τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, υδατάνθρακες ολικής άλεσης και η τακτική σωματική δραστηριότητα αποτελούν ακρογωνιαίες στρατηγικές για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, αντί να βασίζεστε αποκλειστικά σε προϊόντα χωρίς ζάχαρη.

Λάβετε υπόψη και άλλα συστατικά: Ένα τεχνητά γλυκανμένο τρόφιμο ή ποτό μπορεί επίσης να περιέχει υδατάνθρακες που αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα, υπερβολικές θερμίδες, λίπη ή άλλα συστατικά. Για παράδειγμα, ένα αρτοσκεύασμα «χωρίς ζάχαρη» μπορεί να προκαλέσει αύξηση της γλυκόζης λόγω της περιεκτικότητάς του σε αλεύρι ή άμυλο.

Παρακολουθήστε την πρόσληψη γλυκαντικών τροφών: Εάν καταναλώνετε πολλά γλυκαντικά τρόφιμα (ακόμα και αν είναι με τεχνητά γλυκαντικά), το μικροβίωμα του εντέρου σας, η ρύθμιση της όρεξης και η ευαισθησία στην ινσουλίνη ενδέχεται να επηρεαστούν.

Οι ατομικές αντιδράσεις ποικίλλουν: Άτομα με προϋπάρχουσα αντίσταση στην ινσουλίνη, παχυσαρκία ή κακή υγεία του εντέρου μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στις ανεπιθύμητες επιδράσεις της συχνής χρήσης τεχνητών γλυκαντικών.

Συνολικά, τα τεχνητά γλυκαντικά μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη εναλλακτική της ζάχαρης, ειδικά όταν στόχος είναι η μείωση των θερμίδων και η αποφυγή άμεσων αυξήσεων του σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι απόλυτα απλή. Παρότι δεν προκαλούν συνήθως άμεσες μεταβολές στη γλυκόζη, υπάρχουν ενδείξεις ότι η συχνή και μακροχρόνια κατανάλωσή τους μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό, την ινσουλίνη και τη λειτουργία του εντέρου σε ορισμένα άτομα.

Γι’ αυτό και η ισορροπία παραμένει το πιο σημαντικό στοιχείο. Τα γλυκαντικά χωρίς ζάχαρη μπορούν να ενταχθούν σε μια υγιεινή διατροφή, όμως δεν αντικαθιστούν τις βασικές συνήθειες που στηρίζουν πραγματικά τη ρύθμιση του σακχάρου, όπως η σωστή διατροφή, η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών και η τακτική σωματική δραστηριότητα. Κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά, επομένως η παρατήρηση της προσωπικής ανταπόκρισης και η μέτρια κατανάλωση παραμένουν οι πιο ασφαλείς επιλογές για τους περισσότερους ανθρώπους.