Η Νο1 συνήθεια πριν τον ύπνο που επιβαρύνει την καρδιά σου

Μια καθημερινή συνήθεια πριν τον ύπνο μπορεί να διαταράσσει τον οργανισμό σας, να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου και να επιβαρύνει την καρδιαγγειακή υγεία.

Οι νυχτερινές συνήθειες παίζουν σημαντικό ρόλο στο πόσο καλά κοιμόμαστε, επηρεάζοντας το φυσικό κιρκάδιο ρολόι του σώματός μας. Παράγοντες όπως ο χρόνος μπροστά σε οθόνες και η έκθεση στο φως, συγκεκριμένες τροφές όπως η καφεΐνη και το αλκοόλ, αλλά και η ώρα της άσκησης, μπορούν να επηρεάσουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του ύπνου μας. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι συχνά δεν σκέφτονται αρκετά τη σημασία του ύπνου για την υγεία της καρδιάς, εστιάζοντας περισσότερο στη διατροφή και την άσκηση, που φυσικά είναι επίσης ζωτικής σημασίας.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα ξεκουράζεται και επιδιορθώνει το καρδιαγγειακό σύστημα, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, τις ορμόνες του στρες και τη φλεγμονή, ενώ παράλληλα βοηθά στην αποκατάσταση των αιμοφόρων αγγείων. Γνωρίζουμε πλέον ότι ο μη ποιοτικός ύπνος αυξάνει πολλούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Αν δεν κοιμάστε όσο χρειάζεται η καρδιά σας —και συνολικά το σώμα σας— ίσως ήρθε η ώρα να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στις βραδινές σας συνήθειες. Παρακάτω θα δούμε ποια κοινή νυχτερινή συνήθεια μπορεί να αποδυναμώνει την καρδιά.

Αυτή η κοινή νυχτερινή συνήθεια μπορεί να αποδυναμώνει την καρδιά σας

Το να κοιμάστε με την τηλεόραση ανοιχτή μπορεί να επηρεάσει τόσο το πόσο εύκολα αποκοιμιέστε όσο και τη διατήρηση του ύπνου μέσα στη νύχτα. Αν και η τηλεόραση μπορεί αρχικά να προσφέρει μια αίσθηση άνεσης ή να λειτουργεί ως «θόρυβος υποβάθρου», στην πραγματικότητα μπορεί να διαταράξει ενεργά τους πολύπλοκους βιολογικούς μηχανισμούς του σώματος που είναι απαραίτητοι για έναν ποιοτικό και αναζωογονητικό ύπνο.

Το μπλε φως που εκπέμπει η τηλεόραση προκαλεί μεταβολές στον κιρκάδιο ρυθμό του εγκεφάλου. Ο κιρκάδιος ρυθμός είναι το εσωτερικό ρολόι του σώματος, το οποίο ρυθμίζει πότε νιώθουμε την ανάγκη να κοιμηθούμε και πότε να ξυπνήσουμε. Παράλληλα, όταν τα μάτια μας εκτίθενται σε μπλε φως, το σώμα αρχίζει να καταστέλλει τη μελατονίνη, τη φυσική ορμόνη που προκαλεί υπνηλία και βοηθά τον οργανισμό να προετοιμαστεί για ύπνο. Όταν τα επίπεδα μελατονίνης μειώνονται, ο εγκέφαλος «μπερδεύεται» και αντιλαμβάνεται λανθασμένα ότι είναι ακόμα ημέρα, κάνοντας πιο δύσκολο τόσο το να νιώσουμε υπνηλία όσο και το να αποκοιμηθούμε.Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει και το περιεχόμενο που παρακολουθείτε πριν κοιμηθείτε. Η ώρα του ύπνου πιθανότατα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ταινίες τρόμου ή αγχωτικές ειδήσεις. Η παρακολούθηση έντονων ή στρεσογόνων προγραμμάτων λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να αυξήσει τις ορμόνες του στρες, όπως η αδρεναλίνη, γεγονός που ανεβάζει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό. Αυτή η αντίδραση κάνει ακόμη πιο δύσκολη τόσο την έναρξη όσο και τη διατήρηση του ύπνου.

Μιλώντας για τη διατήρηση του ύπνου, οι συνεχώς μεταβαλλόμενοι ήχοι, οι εναλλαγές στην ένταση και οι διάλογοι της τηλεόρασης μπορούν να κρατούν τον εγκέφαλο σε εγρήγορση ακόμη κι όταν κοιμάστε. Έτσι, το μυαλό δυσκολεύεται να αποσυνδεθεί και να χαλαρώσει πραγματικά, επειδή συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες ακόμη και σε υποσυνείδητο επίπεδο.

Γι’ αυτό, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να θυμάστε να κλείνετε την τηλεόραση πριν πέσετε για ύπνο. Ιδανικά, απενεργοποιήστε την τουλάχιστον 60 λεπτά πριν κοιμηθείτε, ώστε να βοηθήσετε τον κιρκάδιο ρυθμό να λειτουργήσει σωστά και να προάγετε έναν πιο ξεκούραστο και ποιοτικό ύπνο. Μία ώρα χωρίς οθόνες πριν τον ύπνο επιτρέπει στα επίπεδα της μελατονίνης να αυξηθούν φυσιολογικά, βοηθώντας σας να μεταβείτε πιο ομαλά σε έναν πραγματικά αναζωογονητικό ύπνο.

Γιατί ο ύπνος είναι σημαντικός για την υγεία της καρδιάς

Ο ύπνος είναι ένα υποτιμημένο αλλά εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι του παζλ της καρδιαγγειακής υγείας, όπως δείχνει συνεχώς η έρευνα. Ο κακός ύπνος έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας. Δείτε τι συμβαίνει στην καρδιά όταν κοιμάστε καλά:

Η αρτηριακή πίεση μειώνεται: Όταν απολαμβάνετε βαθύ και ποιοτικό ύπνο, η αρτηριακή πίεση μειώνεται φυσικά, κάτι που αποτελεί βασική διαδικασία αποκατάστασης για το καρδιαγγειακό σύστημα. Αντίθετα, ο λίγος, διαταραγμένος ή χαμηλής ποιότητας ύπνος μπορεί να οδηγήσει σε σταθερά αυξημένη αρτηριακή πίεση — ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας — επιβαρύνοντας την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.

Οι ορμόνες αποσταθεροποιούνται: Ο ποιοτικός ύπνος βοηθά στη ρύθμιση ορμονών που επηρεάζουν άμεσα την καρδιαγγειακή υγεία, όπως η κορτιζόλη (η ορμόνη του στρες), αλλά και η γρελίνη και η λεπτίνη, που σχετίζονται με τη ρύθμιση της όρεξης. Όταν αυτές οι ορμόνες απορρυθμίζονται εξαιτίας κακού ύπνου, μπορεί να προκληθούν χρόνια φλεγμονή, ανεπιθύμητη αύξηση βάρους και αντίσταση στην ινσουλίνη — όλοι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Παράλληλα, ένας σταθερά καλός ύπνος συμβάλλει στη μείωση του ψυχολογικού στρες, το οποίο επηρεάζει άμεσα το καρδιαγγειακό σύστημα.

Μια ρουτίνα ύπνου 3 βημάτων για την καρδιά

Οι βραδινές σας συνήθειες μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμάστε πιο εύκολα και να υποστηρίξετε καλύτερα την υγεία της καρδιάς σας. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να δημιουργήσετε μια ρουτίνα ύπνου φιλική προς την καρδιά.

Καθιερώστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου: Το να πηγαίνετε για ύπνο και να ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα —ναι, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα— βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού. Έτσι, βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα της ξεκούρασης, ενώ μειώνονται η φλεγμονή και οι ορμόνες του στρες που με την πάροδο του χρόνου μπορούν να επιβαρύνουν την καρδιά. Παράλληλα, υποστηρίζεται και η σταθερότητα της αρτηριακής πίεσης.

Δημιουργήστε μια χαλαρωτική ιεροτελεστία χωρίς οθόνες: Αντί να βλέπετε τηλεόραση πριν κοιμηθείτε, δοκιμάστε δραστηριότητες όπως ο διαλογισμός, οι βαθιές αναπνοές, το διάβασμα ενός βιβλίου ή η καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων σε ημερολόγιο περίπου μία ώρα πριν τον ύπνο. Όλες αυτές οι συνήθειες μπορούν να ηρεμήσουν το νευρικό σύστημα και να βοηθήσουν τον εγκέφαλο να περάσει πιο εύκολα σε κατάσταση «ανάπαυσης και αποκατάστασης».

Αποφύγετε το αλκοόλ πριν τον ύπνο: Αν και το αλκοόλ μπορεί αρχικά να προκαλεί υπνηλία, η έρευνα δείχνει ότι τελικά διαταράσσει την ποιότητα του ύπνου. Μπορεί να προκαλέσει περισσότερες αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα και να μειώσει τον βαθύ ύπνο που έχει ανάγκη τόσο ο εγκέφαλος όσο και η καρδιά.

Ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της καρδιάς και ολόκληρου του οργανισμού. Μικρές συνήθειες που συχνά θεωρούμε αθώες, όπως το να κοιμόμαστε με την τηλεόραση ανοιχτή, μπορούν με τον καιρό να επηρεάσουν αρνητικά τόσο την ποιότητα της ξεκούρασης όσο και την καρδιαγγειακή υγεία. Δημιουργώντας μια πιο ήρεμη και σταθερή βραδινή ρουτίνα, βοηθάτε το σώμα και το μυαλό να χαλαρώσουν πραγματικά, προσφέροντας στην καρδιά την ξεκούραση και την αποκατάσταση που χρειάζεται κάθε βράδυ.