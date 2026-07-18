Είναι το «χωρίς ζάχαρη» το ίδιο με το «χωρίς προσθήκη ζάχαρης»;

Οι δύο ενδείξεις στις συσκευασίες μοιάζουν, αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ.

Οι ενδείξεις «χωρίς ζάχαρη» και «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Παρότι πολλοί καταναλωτές τις χρησιμοποιούν σαν να είναι συνώνυμες, στην πραγματικότητα έχουν διαφορετική σημασία και ορίζονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους διατροφικούς ισχυρισμούς. Επιπλέον, τα τρόφιμα που φέρουν την ένδειξη «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» μπορεί να εξακολουθούν να περιέχουν φυσικά σάκχαρα, τα οποία προέρχονται από συστατικά όπως τα φρούτα ή το γάλα.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην βασίζεστε μόνο στις πληροφορίες που αναγράφονται στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας. Η διατροφική δήλωση στο πίσω μέρος της συσκευασίας, μαζί με τη λίστα των συστατικών, σας δίνουν μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι πραγματικά περιέχει ένα προϊόν. Αν έχετε βρεθεί ποτέ στο σούπερ μάρκετ να συγκρίνετε προϊόντα με τις ενδείξεις «χωρίς ζάχαρη» και «χωρίς προσθήκη ζάχαρης», δεν είστε οι μόνοι. Οι δύο αυτοί ισχυρισμοί μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, όμως στην πραγματικότητα σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. Η κατανόηση αυτής της διαφοράς μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε πιο ενημερωμένες επιλογές, ιδιαίτερα αν παρακολουθείτε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας, έχετε διαβήτη ή απλώς προσπαθείτε να περιορίσετε την κατανάλωση ζάχαρης.

Τι σημαίνει πραγματικά η ένδειξη «χωρίς ζάχαρη»;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα προϊόν μπορεί να φέρει την ένδειξη «χωρίς ζάχαρη» μόνο όταν περιέχει το πολύ 0,5 γραμμάρια σακχάρων ανά 100 γραμμάρια ή ανά 100 ml προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική περιεκτικότητα του τροφίμου σε σάκχαρα είναι εξαιρετικά χαμηλή, ανεξάρτητα από το αν αυτά προέρχονται φυσικά από τα συστατικά του ή έχουν προστεθεί κατά την παραγωγή.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν δεν περιέχει καθόλου γλυκαντικές ουσίες. Πολλά προϊόντα «χωρίς ζάχαρη» χρησιμοποιούν εγκεκριμένα γλυκαντικά, ώστε να διατηρούν τη γλυκιά τους γεύση χωρίς να αυξάνεται η περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

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Τι σημαίνει «χωρίς προσθήκη ζάχαρης»;

Η ένδειξη «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» σημαίνει ότι κατά την παραγωγή του προϊόντος δεν έχει προστεθεί κανένα σάκχαρο ούτε άλλο συστατικό που χρησιμοποιείται για τις γλυκαντικές του ιδιότητες, όπως μέλι, σιρόπια ή συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από σάκχαρα. Αν περιέχει συστατικά όπως φρούτα ή γάλα, εξακολουθεί να περιέχει τα φυσικά σάκχαρά τους.

Για τον λόγο αυτό, όταν ένα προϊόν με την ένδειξη «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» περιέχει φυσικά σάκχαρα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να αναγράφεται και η ένδειξη «Περιέχει φυσικά σάκχαρα». Γι' αυτό ένα τρόφιμο μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «χωρίς προσθήκη ζάχαρης», αλλά να περιέχει αρκετά γραμμάρια συνολικών σακχάρων ανά μερίδα.

Τι ισχύει με τα υποκατάστατα ζάχαρης;

Τα υποκατάστατα ζάχαρης προσθέτουν ακόμη ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στο θέμα. Τόσο τα προϊόντα «χωρίς ζάχαρη» όσο και εκείνα «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» μπορεί να περιέχουν εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες. Οι μέχρι σήμερα επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τα εγκεκριμένα γλυκαντικά μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της πρόσληψης πρόσθετων σακχάρων και θερμίδων, όταν χρησιμοποιούνται στη θέση τροφίμων και ποτών που περιέχουν ζάχαρη.

Ωστόσο, η ανοχή στα γλυκαντικά διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις πολυόλες (αλκοόλες σακχάρων), όπως η ξυλιτόλη, η μαλτιτόλη και η σορβιτόλη, οι οποίες σε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα, αέρια ή άλλες γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Παράλληλα, οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις των γλυκαντικών στην υγεία εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Οι ειδικοί συνεχίζουν να εξετάζουν κατά πόσο προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη πέρα από τη μείωση της πρόσληψης ζάχαρης.

Οι ενδείξεις «χωρίς ζάχαρη» και «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» μπορούν να σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, όμως από μόνες τους δεν αρκούν για να κρίνετε αν ένα προϊόν είναι πραγματικά υγιεινό. Η διατροφική ετικέτα, η λίστα των συστατικών και το συνολικό θρεπτικό προφίλ ενός τροφίμου είναι αυτά που θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια πραγματικά ενημερωμένη επιλογή.

Ως γενικός κανόνας, μην εστιάζετε αποκλειστικά σε έναν ισχυρισμό που αναγράφεται στη συσκευασία. Δώστε μεγαλύτερη σημασία στη συνολική ποιότητα του τροφίμου και στο πώς αυτό εντάσσεται στο συνολικό διατροφικό σας πρότυπο. Αυτό είναι που τελικά κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά για την υγεία σας.