Η υγεία του εντέρου δεν αφορά μόνο την πέψη: Πώς επηρεάζει τις ορμόνες, το βάρος και την ενέργεια

Το έντερο αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο επικοινωνίας του οργανισμού και η λειτουργία του συνδέεται με ορμονική ισορροπία, ανοσοποιητικό, μεταβολισμό και συνολική ευεξία.

Κάθε κύτταρο, ιστός, ορμόνη, νευροδιαβιβαστής και διαδικασία επιδιόρθωσης στο σώμα βασίζεται σε θρεπτικά συστατικά, τα οποία πρέπει πρώτα να υποστούν πέψη, να απορροφηθούν και στη συνέχεια να μεταφερθούν εκεί όπου χρειάζονται. Πέρα από αυτό, το έντερο και το μικροβίωμα επηρεάζουν πολλά από τα συστήματα που καθορίζουν το πώς αισθανόμαστε και λειτουργούμε, όπως η ρύθμιση των ορμονών, η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η φλεγμονή, η παραγωγή ενέργειας και ο μεταβολισμός. Η στενή σχέση του εντέρου με το νευρικό σύστημα το καθιστά ακόμη πιο σημαντικό όταν αντιμετωπίζουμε σύνθετα προβλήματα υγείας.

Συχνά σκεφτόμαστε τη γονιμότητα, τις ορμόνες, τον μεταβολισμό, την ενέργεια, το ανοσοποιητικό και τη διάθεση ως ξεχωριστά ζητήματα. Όμως το σώμα δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Όλα συνδέονται μεταξύ τους και το έντερο αποτελεί ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημεία όπου συναντώνται πολλά από τα σημαντικότερα συστήματα του οργανισμού. Ως αποτέλεσμα, είναι πολύ συνηθισμένο οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας να παρουσιάζουν επίσης πεπτικά συμπτώματα, ανισορροπίες στο μικροβίωμα ή άλλες ενδείξεις δυσλειτουργίας, ακόμη και όταν αυτά δεν έχουν ποτέ διερευνηθεί ή θεωρηθεί σχετικά.

Αντίσταση στην απώλεια βάρους και μεταβολική υγεία

Η διαχείριση του βάρους σπάνια αφορά μόνο τη δύναμη της θέλησης. Ούτε συνήθως αφορά απλώς τις θερμίδες. Για πολλούς ανθρώπους, η αύξηση βάρους ή η δυσκολία απώλειας βάρους αποτελεί ένα από τα πρώτα σημάδια ότι κάτι βαθύτερο στον οργανισμό δεν βρίσκεται σε ισορροπία. Η ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, η ορμονική ισορροπία, η φλεγμονή, η υγεία του εντέρου, το στρες και η επάρκεια θρεπτικών συστατικών μπορούν όλα να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα διαχειρίζεται το βάρος. Όταν αυτά τα συστήματα λειτουργούν σωστά, ο οργανισμός είναι συχνά πολύ πιο ικανός να ρυθμίσει το βάρος του σε σχέση με την περίπτωση που βρίσκεται υπό συνεχή επιβάρυνση.

Η υγεία του πεπτικού συστήματος επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο απορροφούμε τα θρεπτικά συστατικά, ρυθμίζουμε την όρεξη, επεξεργαζόμαστε την τροφή και διατηρούμε τη μεταβολική μας υγεία. Για ορισμένους ανθρώπους, η βελτίωση της υγείας του εντέρου δεν αποτελεί απλώς έναν υποστηρικτικό παράγοντα για την απώλεια βάρους, αλλά ένα κεντρικό κομμάτι της αντιμετώπισης των βαθύτερων παραγόντων που μπορεί να συνέβαλαν εξαρχής στην αύξηση του βάρους.

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την απώλεια βάρους έχουν πλέον ξεπεράσει την απλή δίαιτα, την καταμέτρηση θερμίδων, τους περιορισμούς και την έννοια της θέλησης. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αλλαγή συμπεριφοράς, στις συνήθειες, στην ταυτότητα, στον τρόπο σκέψης και στη συνέπεια. Αυτοί οι παράγοντες έχουν σημασία και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Ωστόσο, όταν εστιάζουμε αποκλειστικά στη συμπεριφορά, είναι εύκολο να παραβλέψουμε τη βιολογία. Η υγεία του εντέρου, η ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, η φλεγμονή, η κατάσταση των θρεπτικών συστατικών, οι ορμόνες και το μικροβίωμα μπορούν όλα να επηρεάσουν την όρεξη, τις λιγούρες, τα επίπεδα ενέργειας και τη μεταβολική λειτουργία. Η κατανόηση αυτών των βασικών παραγόντων μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί η διαχείριση του βάρους φαίνεται σχετικά εύκολη για ορισμένους ανθρώπους, ενώ για άλλους αποτελεί μια διαρκή πρόκληση.

Γονιμότητα και σύλληψη

Όταν κάποιος προσπαθεί να συλλάβει, η προσοχή φυσικά στρέφεται στις αναπαραγωγικές ορμόνες. Παρόλο που οι ορμόνες είναι αναμφίβολα σημαντικές, η υγεία του εντέρου και η διατροφική κατάσταση του οργανισμού βοηθούν στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μπορεί να συμβεί η σύλληψη. Πριν το σώμα μπορέσει να δημιουργήσει ορμόνες, να υποστηρίξει την υγιή ποιότητα των ωαρίων ή να προετοιμαστεί για μια εγκυμοσύνη, χρειάζεται τα απαραίτητα δομικά στοιχεία που βρίσκονται στις τροφές που καταναλώνουμε. Η ικανότητά μας να πέπτουμε, να απορροφούμε και να αξιοποιούμε αποτελεσματικά αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητη. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ της υγείας του εντέρου και της γονιμότητας εκτείνεται πέρα από την απλή πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Το μικροβίωμα επηρεάζει τη ρύθμιση των ορμονών, τον μεταβολισμό, τα σήματα επικοινωνίας και τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού. Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι το έντερο και το αναπαραγωγικό σύστημα συνδέονται στενά και αλληλεπιδρούν με τρόπους που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε πλήρως. Εάν αναζητάτε υποστήριξη για τη γονιμότητά σας, είναι σημαντικό η προσέγγιση να μην επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ορμόνες. Η γονιμότητα επηρεάζεται από πολύ περισσότερα πράγματα πέρα από το αναπαραγωγικό σύστημα και η ποιότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η σύλληψη είναι εξίσου σημαντική με τις ίδιες τις ορμόνες.

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Περιεμμηνόπαυση και ορμονικές αλλαγές

Για ορισμένες γυναίκες, η είσοδος στην περιεμμηνόπαυση μπορεί να μοιάζει με μια άγνωστη και δύσκολη περίοδο. Ο ύπνος συχνά αλλάζει. Το άγχος μπορεί να αυξηθεί. Το βάρος μπορεί να γίνει πιο δύσκολο στη διαχείριση. Τα επίπεδα ενέργειας γίνονται λιγότερο σταθερά. Καθώς οι ορμόνες μεταβάλλονται, τα συστήματα που εμπλέκονται στην πέψη, τον μεταβολισμό, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και την ανθεκτικότητα στο στρες χρειάζεται επίσης να προσαρμοστούν. Όταν η υγεία του εντέρου έχει ήδη επιβαρυνθεί, αυτή η μετάβαση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνει πιο δύσκολη. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εξετάζω την κατάσταση του εντέρου όταν υποστηρίζω γυναίκες κατά την περιεμμηνόπαυση.

Η αξιολόγηση της υγείας του εντέρου μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών ανισορροπιών, ενώ παράλληλα προσφέρει πληροφορίες για τη συνολικότερη εικόνα της υγείας. Η κατανόηση του τι συμβαίνει συνολικά στο σώμα μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί κάποιες γυναίκες περνούν αυτό το στάδιο σχετικά ομαλά, ενώ άλλες το βιώνουν ως μια πολύ πιο δύσκολη εμπειρία. Και αν η εμμηνόπαυση φαίνεται ακόμη μακριά, μην υποθέσετε ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να περιμένει για αργότερα. Οι βάσεις που χτίζετε σήμερα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο θα βιώσετε αυτή τη μετάβαση τα επόμενα χρόνια.

Άλλοι τομείς όπου η υγεία του εντέρου έχει σημασία

Αυτοάνοσες παθήσεις

Οι αυτοάνοσες παθήσεις είναι σύνθετες και το έντερο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην επικοινωνία του με ολόκληρο το σώμα. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η υγεία του μικροβιώματος και η διαπερατότητα του εντέρου μπορεί να επηρεάζουν την ανάπτυξη και την εκδήλωση αυτοάνοσων παθήσεων.

Κόπωση και εξουθένωση

Η κόπωση και η εξουθένωση σπάνια προκαλούνται από έναν μόνο παράγοντα. Ο ύπνος, το στρες, η κατάσταση των θρεπτικών συστατικών, η φλεγμονή, η υγεία του πεπτικού συστήματος και η ρύθμιση του νευρικού συστήματος μπορούν όλα να επηρεάσουν το πόση ενέργεια έχουμε διαθέσιμη και πόσο ανθεκτικοί αισθανόμαστε.

Στρες και άγχος

Ενώ το στρες μπορεί να επηρεάσει την πέψη, το έντερο και το μικροβίωμα μπορούν επίσης, με τη σειρά τους, να επηρεάσουν τη διάθεση, την ανθεκτικότητα, το άγχος και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της ζωής. Η κατανόηση του τι συμβαίνει μέσα στο πεπτικό σύστημα μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη συναισθηματική και ψυχολογική μας υγεία.

Κατανοώντας τη μεγαλύτερη εικόνα

Το έντερο δεν είναι απλώς ένα όργανο ή μια ομάδα οργάνων. Βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται πολλά από τα βασικά συστήματα του οργανισμού, όπως το ανοσοποιητικό σύστημα, το νευρικό σύστημα και το ορμονικό δίκτυο. Έχει γίνει πλέον σαφές ότι πολλά από τα συμπτώματα που βιώνουν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοηθούν πλήρως όταν εξετάζουμε μόνο ένα σύστημα του σώματος ξεχωριστά. Η αξιολόγηση της υγείας του εντέρου σε πρώιμο στάδιο μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της ευρύτερης εικόνας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρόβλημα υγείας ξεκινά από το έντερο. Αντίθετα, επειδή το έντερο αποτελεί μία από τις βασικές διεπαφές του σώματος με τον εξωτερικό κόσμο και έναν σημαντικό κόμβο επικοινωνίας σε ολόκληρο τον οργανισμό, είναι ένα από τα πιο χρήσιμα σημεία από τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε την αναζήτηση απαντήσεων.

Καθώς η κατανόησή μας για το μικροβίωμα, το πνευμονογαστρικό νεύρο, τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου και τον συνολικό ρόλο του εντέρου συνεχίζει να εξελίσσεται, αυξάνεται παράλληλα και η εκτίμησή μας για την επιρροή του στην ανθρώπινη υγεία. Πολύ πριν δημιουργήσουμε αυτούς τους επιστημονικούς όρους, οι άνθρωποι μιλούσαν για «ένστικτο», για το να εμπιστεύονται το έντερό τους ή για το ότι αισθάνονται κάτι «στο στομάχι τους». Χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα αυτές τις εκφράσεις, επειδή πολλοί από εμάς αναγνωρίζουμε διαισθητικά ότι το έντερο παίζει ρόλο σε πολύ περισσότερα πράγματα από την απλή πέψη. Ίσως αυτή η διαίσθηση να αναγνώριζε κάτι που η επιστήμη τώρα αρχίζει να μας βοηθά να κατανοήσουμε πιο ξεκάθαρα: Το έντερο είναι βαθιά συνδεδεμένο με τον τρόπο που βιώνουμε την υγεία, την ευεξία και την ίδια τη ζωή.

Το έντερο δεν είναι η απάντηση για όλα. Όμως, είτε το ζήτημα αφορά τη γονιμότητα, την απώλεια βάρους, τις ορμόνες, την κόπωση, τα αυτοάνοσα νοσήματα ή το στρες, παραμένει ένα από τα πιο πολύτιμα «παράθυρα» προς την κατανόηση του σώματος.