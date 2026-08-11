Αυτή η τροφή μπορεί να μειώσει το λίπος στο ήπαρ

Η καθημερινή κατανάλωση αυτής της τροφής συνδέθηκε με μεγαλύτερη μείωση της ηπατικής στεάτωσης σε άτομα με λιπώδη νόσο του ήπατος.

Η λιπώδης νόσος του ήπατος αποτελεί ένα ολοένα και συχνότερο πρόβλημα υγείας, καθώς συνδέεται στενά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τη διατροφή και μεταβολικούς παράγοντες όπως το αυξημένο βάρος, η υπέρταση και ο διαβήτης τύπου 2. Η μεταβολική δυσλειτουργία που σχετίζεται με λιπώδη νόσο του ήπατος (MASLD) χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ. Οι αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής αποτελούν βασικό κομμάτι της αντιμετώπισής της, ενώ οι επιστήμονες αναζητούν συνεχώς τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένες τροφές θα μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον οφέλη. Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients, εξέτασε τον ρόλο ενός πολύ συνηθισμένου τροφίμου της μεσογειακής διατροφής: Της ντομάτας.

Περισσότερες ντομάτες, λιγότερο λίπος στο ήπαρ;

Στη μελέτη συμμετείχαν 79 ενήλικες με MASLD. Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα ακολούθησε μια διατροφή χωρίς ντομάτες, ενώ η δεύτερη κατανάλωνε καθημερινά 200 γραμμάρια ωμής ντομάτας και 50 γραμμάρια σάλτσας ντομάτας. Η παρέμβαση διήρκεσε έξι εβδομάδες και, κατά τη διάρκειά της, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διατηρήσουν τον συνηθισμένο τρόπο ζωής τους. Οι ερευνητές αξιολόγησαν, μεταξύ άλλων, την ποσότητα λίπους στο ήπαρ, την ακαμψία του ήπατος, τη σύσταση του σώματος και τα επίπεδα χοληστερόλης.

Τα αποτελέσματα είχαν ενδιαφέρον: Το λίπος στο ήπαρ μειώθηκε και στις δύο ομάδες, όμως η μείωση ήταν μεγαλύτερη στους συμμετέχοντες που κατανάλωναν καθημερινά ντομάτες. Μάλιστα, η συγκεκριμένη αλλαγή δεν συνοδεύτηκε από σημαντική μεταβολή του σωματικού βάρους ή του κοιλιακού λίπους.

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίδραση της ντομάτας;

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ορισμένα συστατικά της ντομάτας μπορεί να παίζουν ρόλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το λυκοπένιο, ένα ισχυρό καροτενοειδές με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη δεν μέτρησε τα επίπεδα λυκοπενίου ή άλλων καροτενοειδών στο αίμα των συμμετεχόντων. Επομένως, δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε αν αυτά τα συστατικά ευθύνονται για τη μείωση του ηπατικού λίπους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν τόσο ωμές ντομάτες όσο και σάλτσα ντομάτας. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές δεν μπορούν να προσδιορίσουν αν το αποτέλεσμα οφείλεται σε μία από τις δύο μορφές ή στον συνδυασμό τους.

pexels

Η ντομάτα δεν αποτελεί θεραπεία

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να ερμηνευτούν ως απόδειξη ότι η ντομάτα μπορεί να θεραπεύσει τη λιπώδη νόσο του ήπατος. Η μελέτη διήρκεσε μόλις έξι εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε σε έναν σχετικά μικρό και επιλεγμένο πληθυσμό. Επιπλέον, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν άνδρες, ενώ είχαν αποκλειστεί άτομα με ΔΜΣ πάνω από 30.

Σημαντικό είναι επίσης ότι, εκτός από τη μείωση του λίπους στο ήπαρ, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις σε άλλους δείκτες, όπως η ακαμψία του ήπατος, οι δείκτες ίνωσης, τα ηπατικά ένζυμα, η αντίσταση στην ινσουλίνη, οι δείκτες φλεγμονής ή το λιπιδαιμικό προφίλ. Γι' αυτό οι ίδιοι οι ερευνητές χαρακτηρίζουν τα ευρήματα διερευνητικά και υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες.

Μπορούμε, λοιπόν, να βάλουμε περισσότερη ντομάτα στη διατροφή μας;

Σίγουρα. Η ντομάτα αποτελεί ήδη βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής και μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο. Ωστόσο, όταν μιλάμε για MASLD, δεν θα πρέπει να εστιάζουμε σε μία μόνο τροφή. Η συνολική ποιότητα της διατροφής, η σωματική δραστηριότητα, η διαχείριση του σωματικού βάρους και η αντιμετώπιση παραγόντων όπως ο διαβήτης και η υπέρταση έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ειδικά για τα άτομα με αυξημένο βάρος, η διατηρήσιμη απώλεια περίπου 10% ή περισσότερο του σωματικού βάρους έχει ισχυρότερη επιστημονική τεκμηρίωση για τη βελτίωση της στεατοηπατίτιδας και της ίνωσης από οποιοδήποτε μεμονωμένο τρόφιμο. Με άλλα λόγια, η ντομάτα μπορεί να αποτελεί μια πολύ καλή προσθήκη σε μια υγιεινή διατροφή, αλλά δεν είναι το «μαγικό» τρόφιμο που θα αντιμετωπίσει από μόνο του το λίπος στο ήπαρ.