Σοκολάτα και περίοδος: Τελικά βοηθά ή όχι στα συμπτώματα;

Η μαύρη σοκολάτα έχει συνδεθεί με το μαγνήσιο και την περίοδο, αλλά τι ισχύει πραγματικά; Οι επιστημονικές μελέτες δίνουν την απάντηση.

Λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου, η επιθυμία για σοκολάτα είναι κάτι που πολλές γυναίκες γνωρίζουν καλά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η μαύρη σοκολάτα έχει συχνά συνδεθεί με αυτή την περίοδο του κύκλου, καθώς περιέχει, μεταξύ άλλων, μαγνήσιο, ένα μέταλλο που συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού.

Μπορεί όμως το μαγνήσιο να εξηγεί γιατί η σοκολάτα θεωρείται από κάποιες γυναίκες ένα μικρό «σύμμαχο» τις ημέρες της περιόδου; Και κυρίως, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στον πόνο ή στα συμπτώματα του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου; Η επιστημονική έρευνα έχει εξετάσει το μαγνήσιο σε σχέση τόσο με το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS) όσο και με τη δυσμηνόρροια, δηλαδή τον πόνο της περιόδου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά δεν επιτρέπουν ακόμη να πούμε ότι το μαγνήσιο αποτελεί αποδεδειγμένη θεραπεία.

Μαγνήσιο και συμπτώματα PMS

Μία από τις τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, placebo-controlled μελέτες εξέτασε 38 γυναίκες που έλαβαν 200 mg μαγνησίου την ημέρα ή placebo για δύο εμμηνορροϊκούς κύκλους. Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν σημαντική διαφορά στον πρώτο μήνα. Ωστόσο, στον δεύτερο κύκλο, το μαγνήσιο συνδέθηκε με μεγαλύτερη μείωση συμπτωμάτων που σχετίζονταν με κατακράτηση υγρών, όπως αύξηση βάρους, πρήξιμο στα άκρα, ευαισθησία των μαστών και κοιλιακό φούσκωμα. Τα ευρήματα αυτά είναι ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που πριν από την περίοδο αισθάνονται περισσότερο πρήξιμο ή κατακράτηση. Ωστόσο, η μελέτη δεν έδειξε ότι το μαγνήσιο βελτίωσε συνολικά όλα τα συμπτώματα του PMS.

Σε άλλη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, placebo-controlled crossover μελέτη, 44 γυναίκες έλαβαν διαδοχικά 200 mg μαγνησίου, 50 mg βιταμίνης Β6, τον συνδυασμό τους ή placebo. Ο συνδυασμός μαγνησίου και Β6 φάνηκε να έχει μεγαλύτερη επίδραση σε ορισμένα συμπτώματα που σχετίζονταν με το άγχος και τη διάθεση πριν από την περίοδο. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο μαγνήσιο, αφού χρησιμοποιήθηκε και βιταμίνη Β6.

Μία ακόμη τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, placebo-controlled μελέτη εξέτασε 150 γυναίκες με PMS, οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: μία που έλαβε μαγνήσιο, μία που έλαβε συνδυασμό μαγνησίου και βιταμίνης Β6 και μία που έλαβε placebo. Η παρέμβαση διήρκεσε δύο εμμηνορροϊκούς κύκλους. Το σκορ των συμπτωμάτων του PMS μειώθηκε σημαντικά και στις τρεις ομάδες, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στην ομάδα που έλαβε μαγνήσιο σε συνδυασμό με βιταμίνη Β6 και τη μικρότερη στην ομάδα placebo. Ωστόσο, το γεγονός ότι παρατηρήθηκε βελτίωση και στην ομάδα placebo υπογραμμίζει τη σημασία του placebo effect και την ανάγκη για μεγαλύτερες και καλύτερα σχεδιασμένες μελέτες, προκειμένου να εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος του μαγνησίου στην αντιμετώπιση του PMS.

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Τι γνωρίζουμε για τον πόνο της περιόδου;

Το μαγνήσιο έχει μελετηθεί και ειδικά για τη δυσμηνόρροια. Σε μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, placebo-controlled μελέτη, γυναίκες με πρωτοπαθή δυσμηνόρροια έλαβαν μαγνήσιο ή placebo για συνολικά έξι εμμηνορροϊκούς κύκλους. Από τις 32 γυναίκες που εντάχθηκαν αρχικά στη μελέτη, τα δεδομένα 21 γυναικών συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση. Οι ερευνητές παρατήρησαν βελτίωση στον πόνο χαμηλά στην κοιλιά και στην πλάτη, ιδιαίτερα τη δεύτερη και τρίτη ημέρα του κύκλου, καθώς και μείωση των απουσιών από την εργασία που σχετίζονταν με τη δυσμηνόρροια. Πρόκειται για ενδιαφέρον εύρημα, ωστόσο το μικρό μέγεθος της μελέτης περιορίζει τη δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων και οι ίδιοι οι ερευνητές επισήμαναν την ανάγκη για μεγαλύτερες μελέτες.

Υπάρχει επίσης παλαιότερη διπλά τυφλή μελέτη σε γυναίκες με πρωτοπαθή δυσμηνόρροια, στην οποία η χορήγηση μαγνησίου συσχετίστηκε με μείωση ορισμένων συμπτωμάτων και χαμηλότερα επίπεδα προσταγλανδίνης F2α στο εμμηνορροϊκό αίμα. Οι ερευνητές πρότειναν ότι η δράση του μαγνησίου μπορεί να σχετίζεται με την επίδρασή του στη σύνθεση των προσταγλανδινών, καθώς και με πιθανές μυοχαλαρωτικές και αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες. Ωστόσο, πρόκειται για παλαιότερα και περιορισμένα δεδομένα και δεν αρκούν από μόνα τους για να τεκμηριώσουν θεραπευτική αποτελεσματικότητα.

Άρα, μπορεί η μαύρη σοκολάτα να βοηθήσει;

Εδώ χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση. Το γεγονός ότι το μαγνήσιο έχει μελετηθεί για ορισμένα συμπτώματα του PMS και της δυσμηνόρροιας δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως η σοκολάτα ανακουφίζει τον πόνο της περιόδου επειδή περιέχει μαγνήσιο. Οι περισσότερες από τις κλινικές μελέτες χορήγησαν συγκεκριμένες ποσότητες μαγνησίου ως συμπλήρωμα και όχι μαύρη σοκολάτα. Επομένως, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτομάτως τα αποτελέσματα από τη συμπληρωματική χορήγηση μαγνησίου στη σοκολάτα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η μαύρη σοκολάτα δεν μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Η σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο παρέχει μαγνήσιο, αλλά και άλλα συστατικά, όπως πολυφαινόλες. Παράλληλα, μπορεί απλώς να είναι ευχάριστη και να ικανοποιεί την αυξημένη επιθυμία για γλυκό που πολλές γυναίκες αναφέρουν πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε αυστηρά επιστημονικά ακριβείς, δεν θα ήταν σωστό να πούμε ότι «η σοκολάτα διώχνει τους πόνους της περιόδου χάρη στο μαγνήσιο». Πιο σωστό είναι να πούμε ότι το μαγνήσιο έχει ερευνηθεί ως πιθανός διατροφικός παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην ανακούφιση ορισμένων συμπτωμάτων του PMS και της δυσμηνόρροιας, ενώ η μαύρη σοκολάτα αποτελεί μία από τις διατροφικές πηγές του μετάλλου.

Τι μπορούμε τελικά να κρατήσουμε;

Ορισμένες μικρές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες έχουν δείξει πιθανό όφελος από τη συμπληρωματική χορήγηση μαγνησίου σε ορισμένα συμπτώματα του PMS και της δυσμηνόρροιας, όπως η κατακράτηση υγρών και ο πόνος της περιόδου. Ωστόσο, οι μελέτες είναι περιορισμένες σε αριθμό και μέγεθος, χρησιμοποιούν διαφορετικές δόσεις και πρωτόκολλα και τα αποτελέσματά τους δεν είναι απολύτως συνεπή. Συνεπώς, τα στοιχεία είναι ενδιαφέροντα αλλά όχι αρκετά ισχυρά ώστε να θεωρούμε το μαγνήσιο αποδεδειγμένη θεραπεία για το PMS ή τη δυσμηνόρροια.

Και όσο για τη σοκολάτα; Μία μικρή ποσότητα μαύρης σοκολάτας μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και να προσφέρει μαγνήσιο. Απλώς δεν πρέπει να της αποδίδουμε θεραπευτική δράση που δεν έχει αποδειχθεί κλινικά. Με άλλα λόγια, η επιθυμία για λίγη σοκολάτα τις ημέρες της περιόδου δεν χρειάζεται ενοχές — αλλά ούτε και να παρουσιάζεται ως φυσικό παυσίπονο