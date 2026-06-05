Οι γυναίκες εργάζονται σε δύο “βάρδιες” και η Anna Strolenberg είπε τα αυτονόητα στο Ευρωκοινοβούλιο

Η Anna Strolenberg αναφέρθηκε στο έμφυλο χάσμα στη φροντίδα, εξηγώντας πως η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει, αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα

Εκατομμύρια γυναίκες τελειώνουν τη δουλειά τους, για να ξεκινήσουν την ίδια στιγμή μία άλλη: αυτή στο σπίτι. Είναι σαν να εργάζονται σε δύο βάρδιες, μία αμειβόμενη στον χώρο εργασίας και μία δεύτερη, απλήρωτη, στο σπίτι. Αυτή την πλευρά του έμφυλου χάσματος στη φροντίδα φώτισε η Ολλανδή Ευρωβουλευτής, Anna Strolenberg, σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Strolenberg ξεκίνησε λέγοντας πως «όταν κάποιος ξυπνά στις 5 το πρωί και δουλεύει μέχρι τις 11 το βράδυ χωρίς διάλειμμα, τον αποκαλούμε επιχειρηματία. Και ξεκινάει ένα podcast γι’αυτό. Όταν το ίδιο κάνει μια μητέρα, απλώς λέμε: «Χρόνια πολλά για τη γιορτή της μητέρας» και συνέχισε:

«Μια μητέρα που εργάζεται, μαγειρεύει, καθαρίζει, φροντίζει τα παιδιά, υποστηρίζει τους αγαπημένους της, τους άρρωστους γονείς, οργανώνει πάρτι και φροντίζει τα παιδιά να βρίσκονται στην ώρα τους στα μαθήματα κολύμβησης, την ονομάζουμε “εργαζόμενη μερικής απασχόλησης”. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να αλλάξει. Αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα.

@euro_anna What do you call someone who gets up at 5 in the morning, works till 11 at night without any breaks? A mother. The Gender Care gap is real, women are working more. They are also still shouldering more than their fair share of the unpaid labour that keeps society going. Think childcare, cooking, cleaning, taking care of sick parents, volunteering to run the school bake sale... We can make a start at changing this culture by taking real action. Equal parental leave for father and mothers, to start with. Affordable daycare. Because whether unpaid or paid, work is work and it’s time society made it fair. ♬ original sound - euro_anna

Χρειαζόμαστε ίση γονική άδεια για πατέρες και μητέρες, ώστε η φροντίδα των παιδιών να μοιράζεται εξίσου από την αρχή. Χρειαζόμαστε επίσης οικονομικά προσιτές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, ώστε η ανατροφή ενός παιδιού να μη θεωρείται αποκλειστικά ευθύνη της μητέρας. Είτε πρόκειται για αμειβόμενη είτε για απλήρωτη εργασία, η εργασία είναι εργασία. Και ήρθε η ώρα να την αντιμετωπίζουμε δίκαια».

Αυτό που η Anna Strolenberg ανέφερε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το αποδεικνύουν πολλές έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων επιβεβαίωσε το χάσμα στην κατανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας σε έρευνά του, στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της μη αμειβόμενης φροντίδας, ενώ είναι επίσης πιο πιθανό να δηλώσουν μείωση το ωραρίου εργασίας τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.