Η «κρυφή» σχέση ανάμεσα στις γυναικείες ορμόνες και τη μνήμη

Πώς η διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής μιας γυναικάς μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εγκεφάλου της

Η φροντίδα της υγείας μας όσο περνούν τα χρόνια δεν αφορά μόνο το σώμα. Η ψυχική ευεξία και κυρίως η υγεία του εγκεφάλου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για μια ποιοτική ζωή στην τρίτη ηλικία. Η γνωστική εξασθένιση - η σταδιακή μείωση λειτουργιών όπως η μνήμη, η συγκέντρωση και η επεξεργασία πληροφοριών - αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των ανθρώπων, ειδικά τη στιγμή που τα περιστατικά άνοιας αναμένεται να αυξηθούν παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Menopause φέρνει στο φως έναν παράγοντα που μέχρι σήμερα δεν βρισκόταν στο επίκεντρο: τη διαρκεία της αναπαραγωγικής ζωής μιας γυναίκας. Οι ερευνητές επιχείρησαν να εξετάσουν αν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια γυναίκα εκτίθεται φυσικά στα οιστρογόνα μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική γνωστική της υγεία.

Η σχέση ανάμεσα στις ορμόνες και τη λειτουργία του εγκεφάλου

Κατά την αναπαραγωγική διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας, δηλαδή από την εμμηναρχή μέχρι την εμμηνόπαυση, ο οργανισμός παράγει φυσικά οιστρογόνα, ορμόνες που έχουν συνδεθεί με πολλές λειτουργίες του σώματος, μεταξύ των οποίων και η υγεία του εγκεφάλου. Μετά την εμμηνόπαυση, τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται σημαντικά.

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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερες από 14.000 γυναίκες, οι γυναίκες με μεγαλύτερη αναπαραγωγική διάρκεια ζωής παρουσίαζαν καλύτερη διατήρηση των γνωστικών τους λειτουργιών με την πάροδο του χρόνου. Με απλά λόγια, περισσότερα χρόνια φυσικής έκθεσης σε οιστρογόνα φαίνεται να συνδέομαι με μια πιο αργή γνωστική παρακμή.

Γιατί η ανακάλυψη αυτή είναι σημαντική

Η γνωστική εξασθένηση μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα σημάδια εμφάνισης άνοιας. Καθώς οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τις συγκεκριμένες παθήσεις σε σχέση με τους άνδρες, η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που προστατεύουν τον εγκέφαλο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν πως οι γυναίκες μπορούν να ελέγξουν τη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους ζωής, αλλά προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τροπο με τον οποίο οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν τη γήρανση του εγκεφάλου.

Για πολλά χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της ιατρικής έρευνας βασίστηκε κυρίως σε ανδρικά δεδομένα, με αποτέλεσμα πολλές πτυχές της γυναικείας υγείας να παραμένουν λιγότερο μελετημένες. Όσο περισσότερο κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες του γυναικείου οργανισμού, τόσο καλύτερα μπορούμε να αναπτύξουμε τρόπους πρόληψης και υποστήριξης των γυναικών σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.