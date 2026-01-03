Πώς να διατηρήσεις την καλή σχέση με το παιδί σου, καθώς μεγαλώνει - 6 συμβουλές από γονείς σε γονείς

Το να χτίσεις μια καλή σχέση με το παιδί σου, είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα που μπορείς να πετύχεις ως γονιός.

Η σχέση που έχουμε με τους γονείς μας, είναι, ίσως, από τις σημαντικότερες και πιο καθοριστικές για τη ζωή και την εξέλιξή μας πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Οι άνθρωποι που μας έφεραν στον κόσμο, είναι κομμάτι μας: μοιραζόμαστε το ίδιο αίμα και συνδεόμαστε με έναν μοναδικό δεσμό. Και ενώ υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, αφού δεν είναι όλες οι σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών όπως θα «έπρεπε» να είναι, οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως η βάση τους πλάθεται ήδη από τα πρώτα χρόνια ζωής τους.

Αναμφίβολα, στόχος κάθε γονέα είναι να μεγαλώσει ευτυχισμένα παιδιά - που είναι σωματικά και ψυχικά υγιή, έχουν αξίες, κυνηγούν τα όνειρά τους και χαίρονται την κάθε στιγμή. Κι ενώ ο στόχος μοιάζει να είναι εύκολος τα πρώτα (λίγα) χρόνια της ζωής τους, όσο μεγαλώνουν και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους, τείνουν να αντιδρούν στις οδηγίες και στις συμπεριφορικές υποδείξεις. Έχουν άποψη, επιχειρηματολογούν και κάπου εκεί είθισται να ξεκινούν οι πρώτες κόντρες με τους γονείς.

Σύμφωνα με τους παιδοψυχολόγους, ρόλος του γονέα είναι να καταφέρει να κρατήσει τις ισορροπίες σε αυτή τη σχέση, δείχνοντας απόλυτο σεβασμό προς το παιδί του. Όχι, ο σεβασμός δεν είναι προνόμιο των ενηλίκων και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τα παιδιά μας δεν είναι κτήμα μας, αλλά ανεξάρτητες οντότητες. Συνεπώς, όσο δεν πατάμε στα όρια, δείχνουμε εμπιστοσύνη και δίνουμε χώρο, η «διαδρομή» θα είναι ομαλή. Αν, αλλάξουμε, μοτίβο συμπεριφοράς, θα υπάρξει και η ανάλογη αντίδραση.

freepik

Οι επιστήμονες, πάντως, υποστηρίζουν πως υπάρχουν έξι συμβουλές που μπορούν να κρατήσουν κοντά τους γονείς με τα παιδιά τους, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

6 συμβουλές για να εξασφαλίσεις μια καλή σχέση με το παιδί σου όσο μεγαλώνει

#1 Δείξε εμπιστοσύνη

Τα παιδιά ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχουμε για εκείνα. Όταν, όμως, τα ελέγχουμε υπερβολικά ή τα διορθώνουμε συνεχώς, μπορεί να γίνουν πιο κλειστά ή μυστικοπαθή. Είναι σημαντικό να τα εμπιστευόμαστε ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Αυτή η εμπιστοσύνη γίνεται το θεμέλιο στο οποίο θα στηριχθούν αργότερα, όταν η ζωή τους γίνει πιο περίπλοκη.

#2 Εξέφρασε όλα τα συναισθήματά σου

Αν θέλουμε το παιδί μας, να συνεχίσει να μοιράζεται τις σκέψεις του, ενώ βρίσκεται στην εφηβεία, χρειάζεται από μικρή ηλικία να νιώθει ότι ο εσωτερικός κόσμος του είναι ασφαλής μαζί μας. Όταν αγνοούμε το κλάμα ή αδιαφορούμε για τον φόβο, τα παιδιά σταματούν να μοιράζονται όσα νιώθουν και απλώς προσπαθούν να επιβιώσουν. Η συναισθηματική ασφάλεια οδηγεί σε συναισθηματική ανοιχτότητα.

#3 Μην προσπαθείς να αλλάξεις τον χαρακτήρα τους

Πολλά παιδιά απομακρύνονται από την οικογένειά τους, επειδή νιώθουν ότι πνίγονται από προσδοκίες. Ως γονείς, είναι σημαντικό να τους δίνουμε χώρο να είναι ελεύθερα. Τα παιδιά μένουν πιο κοντά σε όσους τους επιτρέπουν να είναι ο εαυτός τους, καθώς μεγαλώνουν.

#4 Πλήρης αποδοχή - ακόμα και των πλευρών που δεν καταλαβαίνεις

Η αποδοχή δεν σημαίνει συμφωνία, αλλά κατανόηση, σεβασμό και ενσυναίσθηση. Τα παιδιά αγαπούν τους ενήλικες που αποδέχονται την ταυτότητά τους, όχι μόνο όσα χαρακτηριστικά τους αρέσουν. Η αίσθηση της ασφάλειας που νιώθει ένα παιδί στην παιδική ηλικία, σπάνια αλλάζει μεγαλώνοντας.

#5 Ζήτα συγγνώμη

Οι πιο δυνατοί δεσμοί γονέα–παιδιού χτίζονται, όταν καταλαβαίνουμε τα λάθη και ζητάμε συγγνώμη. Όταν οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη, διδάσκουν τα παιδιά, ότι τα λάθη δεν καταστρέφουν τη σχέση, αλλά αποτελούν κομμάτι της ζωής μας.

#6 Άκου περισσότερο, μίλα λιγότερο

Τα παιδιά κλείνονται στον εαυτό τους, όταν νιώθουν πως κανένας δεν τους δίνει σημασία. Έχουν ανάγκη από την παρουσία ενός δικού τους ανθρώπου, που θα τα αγκαλιάσει σε μια δύσκολη στιγμή ή θα τους δώσει μια χρήσιμη συμβουλή. Σύμφωνα με την ψυχολογία, όταν τα παιδιά μοιράζονται φόβους ή δυσκολίες, συνήθως ζητούν σύνδεση, όχι λύσεις.

