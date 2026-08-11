Πόσο screen time είναι πολύ για τα παιδιά; Έρευνα μαρτυρά τις 2 κρισιμότερες ηλικίες

Νέα μελέτη δείχνει ότι η αυξημένη έκθεση σε οθόνες στα πρώτα χρόνια της ζωής συνδέεται με χαμηλότερες επιδόσεις στη μάθηση και τη μνήμη αργότερα στην παιδική ηλικία.

Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον, όπου οι οθόνες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Tablet, smartphones και τηλεόραση μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν ως μια πρακτική «λύση ανάγκης» για τους γονείς -ιδιαίτερα σε ημέρες γεμάτες υποχρεώσεις. Ένα παιδικό πρόγραμμα ή ένα παιχνίδι στο iPad μπορεί να χαρίσει λίγα λεπτά ησυχίας και να επιτρέψει στους γονείς να ολοκληρώσουν μια δουλειά, να μαγειρέψουν ή απλώς να πάρουν μια ανάσα.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι μόνο πόση ώρα περνά ένα παιδί μπροστά σε μια οθόνη, αλλά και το πότε συμβαίνει αυτό. Νέα έρευνα έρχεται να αναδείξει δύο ιδιαίτερα κρίσιμες ηλικιακές περιόδους, κατά τις οποίες η αυξημένη χρήση οθονών φαίνεται να συνδέεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη μάθηση και τη μνήμη.

Οι δύο ηλικίες-«κλειδιά» για την ανάπτυξη του παιδιού

Ερευνητές από το Inserm και το National University of Singapore μελέτησαν δεδομένα από 502 παιδιά, καταγράφοντας τον χρόνο που περνούσαν μπροστά σε οθόνες σε διαφορετικές ηλικίες. Στη συνέχεια, αξιολόγησαν τις σχολικές επιδόσεις και τη λειτουργική μνήμη τους για αρκετά χρόνια αργότερα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι όσο περισσότερος ήταν ο χρόνος μπροστά σε οθόνες κατά την παιδική ηλικία, τόσο χειρότερες ήταν οι επιδόσεις στη μάθηση και τη μνήμη. Ωστόσο, δύο ηλικιακές περίοδοι φάνηκαν να χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή: από 18 έως 24 μηνών και από 2 έως 5 ετών.

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Η πρώτη περίοδος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη. Γύρω στους 18 μήνες, τα παιδιά εξελίσσουν γρήγορα τις κινητικές, γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Μαθαίνουν να επικοινωνούν, να αναγνωρίζουν πρόσωπα και αντικείμενα και να εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους.

Από τα 2 έως τα 5 χρόνια, η φαντασία, η ανεξαρτησία και η κοινωνική αλληλεπίδραση γίνονται ακόμη πιο έντονες. Το παιχνίδι ρόλων, η μίμηση, οι συζητήσεις και η επαφή με άλλα παιδιά αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Όταν ο χρόνος αυτός αντικαθίσταται συστηματικά από οθόνες, μειώνονται οι ευκαιρίες για φυσική εξερεύνηση, δημιουργικό παιχνίδι και αλληλεπίδραση.

Χρειάζεται να κόψουμε εντελώς τις οθόνες;

Όχι. Η λύση δεν είναι να εξαφανιστούν οι οθόνες από τη ζωή των παιδιών, αλλά να υπάρχει μέτρο και σωστή επιλογή περιεχομένου. Για τα παιδιά κάτω των 18 μηνών, οι ειδικοί συστήνουν να αποφεύγεται όσο γίνεται η συστηματική έκθεση σε οθόνες. Στην ηλικία των 18-24 μηνών, αν χρησιμοποιούνται, είναι προτιμότερο ο γονιός να παρακολουθεί μαζί με το παιδί και να συζητά για όσα βλέπει.

Από τα 2 έως τα 5 χρόνια, ο χρόνος μπορεί να αυξηθεί σταδιακά, χωρίς όμως να ξεπερνά περίπου τη μία ώρα την ημέρα. Και ίσως το σημαντικότερο: η οθόνη δεν χρειάζεται να είναι ο βασικός τρόπος διασκέδασης. Βιβλία, παιχνίδι, φύση, ζωγραφική και φαντασία παραμένουν αναντικατάστατα εργαλεία για την ανάπτυξη ενός παιδιού.

