Άδεια μητρότητας: Αυτές είναι οι νέες κατηγορίες δικαιούχων για το 9μηνο - Τι αλλάζει για μερική & εποχική απασχόληση

Η προστασία της μητρότητας (επιτέλους) διευρύνεται. Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις νέες δικαιούχους, τη ΔΥΠΑ, αλλά και τι ισχύει για τη μερική και εποχική εργασία.

Η μητρότητα είναι μία από τις πιο όμορφες, αλλά και απαιτητικές περιόδους στη ζωή μιας γυναίκας. Η ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την εργασία υπήρξε πάντα πρόκληση, γι' αυτό και κάθε θετική αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί ανάσα για τις νέες μαμάδες.

Με νέα υπουργική απόφαση, το πλαίσιο για την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας 9 μηνών διευρύνεται σημαντικά. Πλέον, νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων εντάσσονται στο καθεστώς αυτό, εξασφαλίζοντας σημαντική στήριξη κατά τους πρώτους μήνες ζωής του παιδιού τους.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά: «Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών που είναι και μητέρες. Έχουμε ήδη λάβει σειρά μέτρων όπως η διεύρυνση της άδειας μητρότητας από τους έξι στους εννέα μήνες καθώς και η επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση προκειμένου να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τη μητρότητα, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών με γνώμονα την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Τι ακριβώς αλλάζει, ποιες είναι οι νέες δικαιούχοι και πώς επηρεάζονται οι γυναίκες με μερική ή εποχική απασχόληση; Συγκεντρώσαμε όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζεις.

Ποιες είναι οι νέες δικαιούχοι της 9μηνης ειδικής άδειας;

Η πιο ουσιαστική αλλαγή στη νέα ρύθμιση είναι ότι το δικαίωμα στην 9μηνη ειδική άδεια δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις φυσικές μητέρες. Η νομοθεσία προσαρμόζεται στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και αναγνωρίζει τις διαφορετικές μορφές οικογένειας.

Στο εξής, την ειδική άδεια δικαιούνται και οι θετές μητέρες, με την παροχή να χορηγείται για την υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών. Παράλληλα, το ίδιο δικαίωμα αποκτούν πλέον και οι τεκμαιρόμενες μητέρες που αποκτούν παιδί μέσω της διαδικασίας της παρένθετης μητρότητας. Πρόκειται για μια κομβική διεύρυνση, καθώς η άδεια αυτή συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού και την προστασία της οικογένειας συνολικά, και όχι αποκλειστικά με την περίοδο σωματικής ανάρρωσης της γυναίκας μετά τον τοκετό. Μάλιστα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το δικαίωμα της άδειας μπορεί να μεταβιβαστεί και στον πατέρα.

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Τι αλλάζει για τις εργαζόμενες με μερική και εποχική απασχόληση;

Μία ακόμη σημαντική τομή αφορά τις γυναίκες που εργάζονται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Μέχρι σήμερα, η μερική εργασία δημιουργούσε συχνά περιορισμούς και εμπόδια στην πρόσβαση σε τέτοιου είδος παροχές. Με το νέο καθεστώς, οι εργαζόμενες με μερική απασχόληση εντάσσονται κανονικά στις δικαιούχους της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει πως μια μητέρα που επιλέγει να εργάζεται λιγότερες ώρες για να συμπληρώνει το οικογενειακό εισόδημα, δεν στερείται αυτομάτως το δικαίωμα στην 9μηνη παροχή.

Αντίστοιχα, η κάλυψη επεκτείνεται και στις εποχικά εργαζόμενες μητέρες, όπως είναι οι γυναίκες που απασχολούνται στον τουρισμό ή την εστίαση. Η ρύθμιση αυτή αυξάνει αισθητά τον συνολικό αριθμό των γυναικών που μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν το εννιάμηνο, προσφέροντας ίση μεταχείριση και στήριξη ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους.

Πώς λειτουργεί η αποζημίωση από τη ΔΥΠΑ και πώς συνδυάζεται με τις άλλες άδειες;

Η οικονομική κάλυψη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας παρέχεται από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών, η μητέρα λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό. Παράλληλα, διατηρείται στο ακέραιο η ασφαλιστική της κάλυψη, γεγονός που διασφαλίζει τα συνταξιοδοτικά και υγειονομικά της δικαιώματα χωρίς καμία διακοπή.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό, η 9μηνη ειδική άδεια λειτουργεί συμπληρωματικά με το υπόλοιπο πλαίσιο αδειών. Αρχικά, η εργαζόμενη λαμβάνει την τυπική άδεια μητρότητας, η οποία διαρκεί συνολικά 17 εβδομάδες (8 εβδομάδες πριν από τον τοκετό και 9 εβδομάδες μετά). Στη συνέχεια, μπορεί να κάνει χρήση της ετήσιας κανονικής της άδειας, και αμέσως μετά να ξεκινήσει την 9μηνη ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο και προστατευτικό πλέγμα για τη νέα μητέρα, επιτρέποντάς της να μείνει δίπλα στο παιδί της κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, χωρίς να ρισκάρει την επαγγελματική και οικονομική της σταθερότητα.