Το λάθος που κρατά πίσω τους πραγματικά φιλόδοξους ανθρώπους (και πώς να το αποφύγεις)

Πώς οι δύσκολες αποφάσεις ξεχωρίζουν όσους πετυχαίνουν και όσους μένουν στάσιμοι στην καριέρα τους

Η φιλοδοξία συχνά θεωρείται βασικό συστατικό για όποιον επιθυμεί να διακριθεί επαγγελματικά. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα καριέρας, αρκετοί φιλόδοξοι επαγγελματίες πέφτουν σε μια παγίδα που τους μπλοκάρει αθόρυβα: την αδυναμία να δεσμευτούν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο όπου κάποιος προσπαθεί να κρατά όλες τις επιλογές του ανοιχτές, από φόβο μήπως επιλέξει λάθος. Το αποτέλεσμα, τελικά, είναι η υπερανάλυση, η αναβλητικότητα και η στασιμότητα. Αντί να προχωρούν αποφασιστικά προς μία κατεύθυνση, μοιράζουν την ενέργειά τους σε πολλαπλούς στόχους, με αποτέλεσμα να νιώθουν κενοί. Η έλλειψη δέσμευσης σε έναν σαφή δρόμο μπορεί να κάνει ακόμη και τους πιο ικανούς επαγγελματίες να χάνουν προθεσμίες, να μην πετυχαίνουν τους στόχους τους και να βιώνουν μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία και τη ζωή τους.

Πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν να δεσμευτούν σε αυτό που πραγματικά θέλουν επειδή φοβούνται την αποτυχία ή την κριτική των άλλων. Στην πραγματικότητα, όμως, οι περισσότεροι γύρω μας ασχολούνται πολύ λιγότερο με τις επιλογές μας από όσο φανταζόμαστε. Η επαγγελματική επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τη σκληρή δουλειά, αλλά και από την προθυμία να παίρνει κανείς δύσκολες αποφάσεις που εξυπηρετούν μακροπρόθεσμους στόχους.

Οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες έχουν συνήθως τρία κοινά χαρακτηριστικά:

Λένε «όχι» χωρίς φόβο

Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να απορρίψει κανείς μια καλή ευκαιρία. Ωστόσο, όσοι ξεχωρίζουν είναι εκείνοι που διατηρούν χώρο στο πρόγραμμά τους για τις πραγματικά εξαιρετικές ευκαιρίες, όχι απλώς τις καλές. Πολλοί επαγγελματίες κάνουν το λάθος να γεμίζουν υπερβολικά την καθημερινότητά τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο ή ενέργεια όταν εμφανιστεί κάτι πραγματικά σημαντικό. Η ικανότητα του να είσαι επιλεκτικός και να λες «όχι» χωρίς δεύτερες σκέψεις αποδεικνύεται καθοριστική.

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Αναγνωρίζουν ποτέ οι στόχοι τους έχουν αλλάξει

Οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατοι και είναι απολύτως φυσιολογικό οι στόχοι τους να εξελίσσονται με τον χρόνο. Μερικές φορές, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να παραδεχτεί κανείς ότι έχει αλλάξει. Πολλοί, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια παλιά επαγγελματική ταυτότητα επειδή έχουν επενδύσει χρόνια προσπάθειας σε αυτήν και φοβούνται να επανεξετάσουν την πορεία τους. Η πραγματική πρόοδος απαιτεί πάνω από όλα ειλικρίνεια με τον εαυτό μας και θάρρος να αλλάξουμε όταν χρειάζεται.

Συνεχίζουν να εξασκούνται όταν κανείς δεν τους προσέχει

Στην αρχή κάθε προσπάθειας, η αναγνώριση είναι περιορισμένη. Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται και η συνέπεια του καθενός. Είναι εύκολο να συνεχίσεις όταν υπάρχει επιβεβαίωση, αλλά πολύ πιο δύσκολο όταν η πρόοδος παραμένει για ένα διάστημα αόρατη. Όσοι επιμένουν σε αυτή τη φάση αποκτούν τελικά γνώσεις, εμπειρία και αξιοπιστία που δύσκολα αντικαθίστανται.