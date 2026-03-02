Ο Μάνος Χατζημαλωνάς στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα - Για όλα φταίνε οι γυναίκες - και ευτυχώς

Μια ομιλία που δεν υπόσχεται εύκολες απαντήσεις και προσκαλεί σε σοβαρή σκέψη, ιστορική μνήμη και πρακτικό σχέδιο

Μια ομιλία-πυροδότηση που ενώ στιγμιαία φαίνεται να κλείνει το μάτι σε παλιές αφηγήσεις ισχύος, ουσιαστικά θα επιδιώξει να τις ανατρέψει με τεκμηριωμένη ψυχραιμία. Με αφετηρία ευρήματα από εξελικτική βιολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία και ψυχολογία, ο Μάνος Χατζημαλωνάς θα επιδιώξει στο Είμαι Εδώ Για Εσένα να φωτίσει μια λιγότερο συζητημένη πραγματικότητα: το γυναικείο φύλο λειτουργεί διαχρονικά ως φορέας ανθεκτικότητας, συνέχειας και γαλούχησης της κοινωνίας -κυριολεκτικά και μεταφορικά- ενώ το ανδρικό φύλο εμφανίζει συχνά μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε ρίσκο, συμπεριφορές και κοινωνικές εκβάσεις.

Η ομιλία μετακινεί τη συζήτηση από τον πόλεμο των φύλων σε κάτι πιο απαιτητικό: ιστορική αυτογνωσία, επιστημονικό γραμματισμό και συλλογική ευθύνη, χωρίς ιδεολογικά σχήματα που κάνουν τις γυναίκες είτε αιώνια θύματα είτε ανέγγιχτα σύμβολα.

Ποιος είναι ο Μάνος Χατζημαλωνάς που θα μιλήσει στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα

Ο Μάνος Χατζημαλωνάς είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής στην συνθετική-υπαρξιακή συμβουλευτική νέων και ενηλίκων. Εστιάζει στην ανάπτυξη ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας μέσα από τον «Χαρακτήρα» ενός ανθρώπου, συνδυάζοντας στοιχεία από διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις για να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης - διανοητικό, ψυχοσωματικό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό, διαπροσωπικό και υπαρξιακό.

Ως διεθνώς αναγνωρισμένος ψυχοθεραπευτής έχει διδάξει ηθική, φιλοσοφία και ψυχολογία σε πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ελλάδα, και από το 2015 διοργανώνει τα συνέδρια TEDxRhodes στην Ρόδο. Ως ιδιώτης ψυχολόγος φιλοξενεί ατομικές συνεδρίες στην Αθήνα και διαδικτυακά, είναι επιστημονικός επισκέπτης σε διεπιστημονικές κλινικές σε Αμερική και Ευρώπη, συμβουλεύει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα επικοινωνίας, ενδυνάμωσης και αλλαγής κουλτούρας, διεξάγει εκπαιδεύσεις για την ενεργοποίηση της συνεργατικότητας και τον εξευγενισμό αρετών του χαρακτήρα σε οργανωτικά πλαίσια, και εφαρμόζει μια καινοτομική μέθοδο βασισμένη στην μετα-αρετή της Ελληνικής Φιλοτιμίας για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Από το 2024 βρίσκεται με τους συνεργάτες του σε περιοδεία σε όλη τη χώρα στα πλαίσια της «ψυχαγωγικής θεραπείας» του Stand Up Therapy, μιας διαδραστικής παράστασης εστιασμένης στην εκλαΐκευση της ψυχολογικής επιστήμης και στην θεραπευτική δύναμη της κοινότητας.

