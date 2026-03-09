Η Χρύσα Κουμουνδούρου στο Women's Forum 2026: «EQUALL: Από τη δέσμευση στην πράξη – Μετρήσιμος Κοινωνικός Αντίκτυπος στην Ισότητα των Φύλων»

Τα τελευταία χρόνια μιλάμε όλο και περισσότερο για την ισότητα των φύλων. Όμως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο τι λέγεται- είναι τι αλλάζει

Στην ομιλία της στο φόρουμ «Είμαι Εδώ Για Εσένα», η Χρύσα Κουμουνδούρου, Senior Manager στη Μονάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, θα μιλήσει για το πώς ένας μεγάλος θεσμικός οργανισμός αναπτύσσει πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία, η οποία επιστρέφεται στην κοινωνία. Μέσα από το EQUALL, θα παρουσιάσει πώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα που υποστηρίζουν ουσιαστικά τις γυναίκες - από την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση μέχρι τη δημιουργία ευκαιριών και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Με συγκεκριμένα παραδείγματα και απολογιστικά στοιχεία, η ομιλία φωτίζει κάτι βαθύτερο: πώς ένας μεγάλος οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως οικονομικός θεσμός, αλλά και ως ενεργός κοινωνικός εταίρος.

Γιατί η ισότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι επιλογές, συνεργασίες και πρωτοβουλίες που - όταν σχεδιάζονται με συνέπεια - μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικό, μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Ποια είναι η Χρύσα Κουμουνδούρου που θα μιλήσει στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα

Η Χρύσα Κουμουνδούρου είναι Senior Manager στη Μονάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, με ευθύνη τον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη (end-to-end) υλοποίηση πρωτοβουλιών με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα, στους πυλώνες της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Εντάχθηκε στη Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας του Ομίλου Πειραιώς το 2004, και για περισσότερα από 15 χρόνια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον διεθνή συντονισμό έργων marketing και επικοινωνίας σε 10 χώρες παρουσίας του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Ηγήθηκε σύνθετων έργων rebranding στο πλαίσιο συγχωνεύσεων και εξαγορών, διασφάλισε την ενιαία εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας σε διεθνές επίπεδο και υλοποίησε στρατηγικά πλάνα ανάπτυξης των εγχώριων τραπεζών ευθυγραμμισμένα με τους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου.

Από το 2020, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς. Έχει αναλάβει τη διαχείριση έργων εθνικής εμβέλειας, όπως το πρόγραμμα «Ελεύθεροι» για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και το «Ημέρες Μνήμης του Ελληνισμού,1922-1924», ενώ συντονίζει τον βασικό κορμό των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL» με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ισότητα των φύλων, τη συμπερίληψη και τη δημιουργία βιώσιμης κοινωνικής αξίας.

Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Τράπεζας σε συνέδρια και fora κοινωνικού διαλόγου, μεταφέροντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της στη σύνδεση επιχειρηματικής στρατηγικής και κοινωνικού αντίκτυπου. Η προηγούμενη δραστηριοποίησή της ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενίσχυσε ουσιαστικά την προσέγγισή της σε θέματα επικοινωνίας, κοινωνικής ευαισθησίας και ενδυνάμωσης.

Είναι απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με εξειδίκευση στη Γλωσσολογία.