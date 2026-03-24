Η Χριστίνα Ψαρρά στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026: «Για μένα οι γυναίκες δεν είναι μια ευάλωτη ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία δέχεται επίθεση»

Η Χριστίνα Ψαρρά μίλησε στο 3ο “Είμαι Εδώ Για Εσένα” για τον εξωφρενικό πόνο που βιώνουν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο

Η Χριστίνα Ψαρρά είναι Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ενώ στο παρελθόν υπήρξε Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Προγραμμάτων και υπεύθυνη της Μονάδας Έρευνας Επιχειρήσεων (Operations Research Unit) των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στις Βρυξέλλες.

Έχει ηγηθεί, υποστηρίξει και συντονίσει προγράμματα παροχής βοήθειας σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Μαλάουι, η Μοζαμβίκη, η Ουγκάντα, η Κένυα, το Τσαντ, το Μπαγκλαντές, η Ουκρανία και η Αίγυπτος, ενώ έχει συντονίσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Η κ. Ψαρρά έχει επίσης εργαστεί εκτενώς σε αστικές περιοχές.

Η Χριστίνα Ψαρρά ξεκίνησε την ομιλία της στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" αναφερόμενη στη θέση της ως επικεφαλής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και εξήγησε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο, με περισσότερα από 70.000 άτομα προσωπικό. Όπως εξομολογηθηκέ, από μικρή ήξερε ότι ήθελε να είναι μέρος μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης αλλά δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει για να βρεθεί.

Σήμερα, έχει ταξιδέψει και ζήσει σε χιλιάδες μέρη του κόσμου που χρειάζονταν βοήθεια, πολλές φορές μάλιστα, όπως εξήγησε, όταν ενημέρωνε το περιβάλλον της για το πού θα ταξιδέψει οι απαντήσεις ήταν από το “πού είναι αυτό” μέχρι “τι είναι αυτό”. Η εμπειρία της της έδειξε ότι σε όλα αυτά τα μέρη κοινή συσνιστώσα είναι «ο πόνος των γυναικών που τις περισσότερες φορές είναι εξωφρενικά μεγάλος και εξωφρενικά αόρατος».

«Για μένα οι γυναίκες δεν είναι μια ευάλωτη ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία δέχεται επίθεση. Μια ομάδα που συστηματικά υπόκειται τις πιο ακραίες μορφές βίας, την πιο συστηματική επίθεση από το κράτος, από κοινωνικές νόρμες, από την οικογένεια, από στρατιωτικές δυνάμεις... και είναι η ομάδα που έχει μάθει ότι ο πόνος τους δεν είναι προτεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για τις γυναίκες στο Σουδάν, όπου ο βιασμός χρησιμοποιείται σαν όπλο πολέμου και πώς εκείνες παρά τις ακραίες μορφές βίας που δέχονται, όχι απλά συνεχίζουν να επιβιώνουν και να φροντίζουν την οικογένειά τους αλλά πολλές φορές παίρνουν στα σπίτια τους και ορφανά παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σαν δικά τους. Μοιράστηκε πολλές ακόμα ιστορίες που είναι αδύνατον να σε αφήσουν ασυγκίνητ@.

