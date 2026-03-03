Η Χριστίνα Ψαρρά στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα - Ζώντας δίπλα στο ανθρώπινο πόνο: Τι μαθαίνεις όταν το πεδίο είναι η καθημερινότητά σου

Η ομιλία της Χριστίνας Ψαρρά είναι μια διαδρομή: από τα χωριά του Μαλάουι και τις μονάδες ψυχιατρικής φροντίδας στη Μασσαλία, μέχρι τις βάρκες της Μεσογείου όπου η ζωή και ο θάνατος συνυπάρχουν σε μια ανάσα.

Η διαδρομή συνεχίζεται στο Τσαντ, σε κοινότητες που παλεύουν καθημερινά για τα αυτονόητα, σε καταυλισμούς προσφύγων στη Βουλγαρία, στο Μπαγκλαντές, στην Ουκρανία, τη Μοζαμβίκη, και σε αμέτρητες άλλες χώρες.

Η Χριστίνα Ψαρρά μιλά στο Είμαι Εδώ Για Εσένα για τα πρόσωπα που άγγιξαν την ψυχή της: για τα παιδιά που συνεχίζουν να πιστεύουν στο φως, ακόμη κι όταν μεγαλώνουν στο σκοτάδι, για τις γυναίκες που γεννούν με ελάχιστα μέσα, για ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα και όμως συνεχίζουν να ελπίζουν. Μας μιλά για το βάρος των δικών της αποφάσεων—εκεί όπου η ανθρώπινη ζωή κρέμεται από μια λεπτή κλωστή.

Η ανθρωπιστική δράση δεν απαιτεί μόνο θέληση, απαιτεί και μυαλό, καθαρή κρίση και τη δύναμη να ακολουθείς δύσκολες επιλογές που επηρεάζουν ζωές. Για εκείνη η ανθρωπιά είναι επιλογή: να επιλέγεις να στέκεσαι στη σωστή πλευρά.

Η Χριστίνα δεν ζητά απλώς δράση, μεταδίδει την πίστη ότι η αληθινή αλλαγή ξεκινά από την προσωπική μας αφοσίωση, την ενσυναίσθηση που δεν γνωρίζει σύνορα και τη δύναμη να προστατεύουμε τη ζωή, ακόμα και όταν η αδικία μοιάζει ανίκητη.

Ποια είναι η Χριστίνα Ψαρρά που θα μιλήσει στο Women's Forum 2026: Είμαι εδώ Για Εσένα

Η Χριστίνα Ψαρρά είναι Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ενώ στο παρελθόν υπήρξε Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Προγραμμάτων και υπεύθυνη της Μονάδας Έρευνας Επιχειρήσεων (Operations Research Unit) των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στις Βρυξέλλες.

Έχει ηγηθεί, υποστηρίξει και συντονίσει προγράμματα παροχής βοήθειας σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Μαλάουι, η Μοζαμβίκη, η Ουγκάντα, η Κένυα, το Τσαντ, το Μπαγκλαντές, η Ουκρανία και η Αίγυπτος, ενώ έχει συντονίσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Η κ. Ψαρρά έχει επίσης εργαστεί εκτενώς σε αστικές περιοχές.

Στη Μασσαλία, συντόνισε ένα πειραματικό εθνικό πρόγραμμα στέγασης για άστεγους με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, ενώ στην Ελλάδα έχει σχεδιάσει και διαχειριστεί κοινωνικά και υγειονομικά προγράμματα για χρήστες ναρκωτικών και Ρομά. Είναι επίσης συνιδρύτρια της πρωτοβουλίας «Refugees Welcome - Greece».

Έχει ερευνήσει τα ανθρωπιστικά συστήματα και την πρόσβαση στην περίθαλψη και έχει εργαστεί στο Woodrow Wilson International Center for Scholars στην Ουάσινγκτον. Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κοινωνική Πολιτική στο Πάντειο. Είναι κάτοχος MSc στις ΜΚΟ και την Ανάπτυξη από το LSE και Fulbright Research Fellow στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα Strategic Management for NGO Leaders του Harvard Kennedy School και έχει εκπαιδευτεί ως διαμεσολαβήτρια στο US Peace Institute.