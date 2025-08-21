Ζώδια σήμερα (22/8): Ανανεωμένη ενέργεια και νέες ευκαιρίες - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (22/8)

Σήμερα ο Ήλιος αλλάζει θέση και μετακινείται σε έναν νέο τομέα του ζωδιακού για κάθε εκπρόσωπο του κύκλου, φέρνοντας μαζί του μια ανανέωση εστίασης και προτεραιοτήτων. Είναι μια ημέρα μετάβασης, καθώς παράλληλα βρισκόμαστε κάτω από την επιρροή της Βαλσαμικής Σελήνης – της τελευταίας φάσης του σεληνιακού κύκλου – που μάς καλεί σε περισυλλογή, εσωτερική τακτοποίηση και απελευθέρωση από ό,τι δεν μάς εξυπηρετεί πια. Αύριο, με τη Νέα Σελήνη, ξεκινά ένας νέος κύκλος με φρέσκια ενέργεια και νέες ευκαιρίες. Σήμερα όμως είναι η ιδανική στιγμή για να ανασάνεις, να κλείσεις εκκρεμότητες και να παρατηρήσεις τι θέλεις να αλλάξεις.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Ο Ήλιος περνά σήμερα στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου, αγαπητέ Κριέ, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της μηνιαίας περιόδου, το επίκεντρο στρέφεται στην εργασία, την καθημερινότητα, την υγεία, τις συνήθειες και τη ρουτίνα σου. Νιώθεις υπερηφάνεια και ενδιαφέρον γι’ αυτά τα θέματα, γι’ αυτό και επιθυμείς να τα βελτιώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Σελήνη περνά σήμερα στον τομέα του ρομαντισμού και της διασκέδασής σου, αγαπητέ Ταύρε, και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Αυτός ο κύκλος σε ενθαρρύνει να επενδύσεις σε περισσότερο «παιχνίδι» και δημιουργικότητα. Πρόκειται για έναν τομέα που σχετίζεται με την έκφραση, την αγάπη και τα ταλέντα, επομένως τις επόμενες εβδομάδες θα σου είναι πιο φυσικό να εξωτερικεύσεις όσα νιώθεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Ο Ήλιος φτάνει σήμερα στο χαμηλότερο σημείο του ηλιακού σου χάρτη, αγαπητέ Δίδυμε, και ξεκινά έναν μηνιαίο κύκλο στον τέταρτο οίκο σου. Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, το επίκεντρο θα βρίσκεται στο σπίτι, την οικογένεια, τις ρίζες και την προσωπική σου ασφάλεια. Είναι μια περίοδος που μπορείς να θεραπεύσεις, να βελτιώσεις ή να οργανώσεις καλύτερα την προσωπική σου ζωή και τις οικογενειακές σου σχέσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Ο Ήλιος περνά σήμερα στον τομέα της επικοινωνίας σου, αγαπητέ Καρκίνε, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια ενεργή και γεμάτη περίοδο, με έμφαση στην καθημερινή επικοινωνία, τις επαφές, τις μετακινήσεις και τη μάθηση. Αναγνωρίζεις ευκολότερα τι χρειάζεται βελτίωση και βρίσκεις τρόπους να διευρύνεις τη γνώση και την κατανόησή σου. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Λέων

Ο Ήλιος ολοκληρώνει σήμερα τη μηνιαία του πορεία στο ζώδιό σου, αγαπητέ Λέοντα, και μετακινείται στον τομέα των πόρων σου, όπου θα παραμείνει έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αυτή η περίοδος είναι πιο προσγειωμένη και σε ενθαρρύνει να επικεντρωθείς στις ικανότητές σου, τα οικονομικά σου και την αίσθηση σταθερότητας. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Ο Ήλιος εισέρχεται σήμερα στο ζώδιό σου, αγαπητέ Παρθένε, και θα παραμείνει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας προσωπική ενδυνάμωση και ευκαιρίες για ανανέωση. Αν επιθυμείς να αλλάξεις την εικόνα ή την προσέγγισή σου, αυτή είναι η ιδανική περίοδος για να το κάνεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Ο Ήλιος ξεκινά σήμερα τη διέλευσή του από τον πιο εσωστρεφή τομέα του ηλιακού σου χάρτη, αγαπητέ Ζυγέ, και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Είναι μια φυσική περίοδος για ενδοσκόπηση, αναθεώρηση και ολοκλήρωση κύκλων πριν την έναρξη του νέου ηλιακού σου έτους. Μπορεί να νιώσεις λιγότερη διάθεση για εξωστρέφεια ή σιγουριά για τα επόμενα βήματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Οι στόχοι, οι ιδέες και τα οράματά σου ενεργοποιούνται με την είσοδο του Ήλιου στον ενδέκατο ηλιακό σου οίκο σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ, όπου θα παραμείνει έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για δικτύωση, συνεργασίες και ομαδικές δράσεις. Η ενέργεια σου λάμπει όταν συνδέεσαι με ανθρώπους που μοιράζονται το όραμά σου ή όταν συμβάλλεις σε κάτι μεγαλύτερο. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Ο Ήλιος εισέρχεται σήμερα στον δέκατο οίκο του χάρτη σου, αγαπητέ Τοξότη, και μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα καριέρας, φιλοδοξιών και δημόσιας εικόνας. Είναι μια περίοδος όπου εστιάζεις στην απόδοση, την πρόοδο και την κοινωνική αναγνώριση. Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά ή να βελτιώσεις τη θέση σου, η αυριανή Νέα Σελήνη μπορεί να σου προσφέρει τη σωστή ώθηση. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Ο Ήλιος περνά σήμερα στον ένατο οίκο σου, αγαπητέ Αιγόκερε, και για έναν μήνα (μέχρι 22 Σεπτεμβρίου) ενισχύει την ανάγκη σου για εξερεύνηση, επέκταση οριζόντων και πνευματική ανάπτυξη. Είναι μια περίοδος για να ανοίξεις τους ορίζοντές σου μέσα από ταξίδια, σπουδές, φιλοσοφία ή νέα βιώματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Ο Ήλιος περνά σήμερα στον όγδοο οίκο σου, αγαπητέ Υδροχόε, και μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου εστιάζεις περισσότερο σε βαθύτερα συναισθηματικά θέματα, σε κοινά οικονομικά, σε εσωτερική δύναμη και οικειότητα. Αυτή η φάση σε καλεί να μεταμορφωθείς — είτε μέσα από σχέσεις είτε μέσα από εσωτερική εργασία. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ιχθύς

Ο Ήλιος μπαίνει σήμερα στον τομέα των σχέσεών σου, αγαπητέ Ιχθύ, και μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, οι στενές συνεργασίες και ο έρωτας μπαίνουν στο προσκήνιο. Είναι μια περίοδος όπου μπορείς να δεις πιο καθαρά τον ρόλο των άλλων στη ζωή σου, αλλά και να βελτιώσεις σημαντικές σχέσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ