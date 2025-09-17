Ζώδια σήμερα (18/9): H φαντασία και η διαίσθηση βρίσκονται σε έξαρση - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (18/9)

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από την αντίθεση Ερμή–Ποσειδώνα, μια όψη που θολώνει τα νερά και δυσκολεύει την καθαρή σκέψη. Από τη μία, η φαντασία και η διαίσθηση βρίσκονται σε έξαρση, δίνοντας έμπνευση και νέες ιδέες· από την άλλη όμως, η σύγχυση, οι παρανοήσεις και η ασάφεια κυριαρχούν. Είναι εύκολο να παρασυρθούμε από ευσεβείς πόθους ή να παρερμηνεύσουμε τα λόγια των άλλων. Καλό είναι να αποφύγουμε αποφάσεις που απαιτούν ακρίβεια και σαφήνεια, καθώς και να μην πιστεύουμε όσα ακούγονται χωρίς επιβεβαίωση. Αφήστε χώρο στη φαντασία, αλλά δώστε χρόνο πριν δεσμευτείτε σε οριστικά συμπεράσματα. Καθώς η μέρα προχωρά, οι ιδέες ρέουν πιο ελεύθερα και μπορεί να προκύψουν εμπνευσμένες λύσεις και φρέσκιες οπτικές.

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Οι συζητήσεις με φίλους ή ομάδες μπορεί να είναι ευχάριστες σήμερα. Ο Ερμής περνά στον τομέα των σχέσεών σου για τρεις εβδομάδες, όμως η αντίθεσή του με τον Ποσειδώνα φέρνει πιθανές παρανοήσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Σήμερα είναι εύκολο να δεις τα πράγματα μέσα από τον φακό της επιθυμίας κι όχι της πραγματικότητας. Απόφυγε παρακάμψεις ή βιαστικές λύσεις, γιατί μπορεί να στοιχίσουν αργότερα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η αντίθεση Ερμή–Ποσειδώνα σε καλεί να αποφύγεις την υπερανάλυση, γιατί σήμερα τα συμπεράσματα είναι θολά. Διπλοτσέκαρε πληροφορίες και προσπάθησε να αποφύγεις παρανοήσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η ημέρα σε βρίσκει απορροφημένο σε ιδέες, έργα ή ακόμα και μυστήρια που σε γοητεύουν. Παρ’ όλα αυτά, ο Ερμής απέναντι από τον Ποσειδώνα θολώνει τα νερά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στόχους ή επαγγελματικές ανησυχίες. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Λέων

Η φαντασία σου είναι έντονη και μπορεί να σε παρασύρει μακριά από την πραγματικότητα. Ο Ερμής περνά στον τομέα της επικοινωνίας σου, αλλά η αντίθεσή του με τον Ποσειδώνα κάνει δύσκολο να φτάσεις σε σαφή συμπεράσματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Σήμερα ο Ποσειδώνας φέρνει ασάφεια, ειδικά σε οικονομικά ή πρακτικά ζητήματα. Έλεγξε δύο φορές αριθμούς, συμφωνίες ή αποφάσεις. Απόφυγε να δεσμευτείς περισσότερο απ’ όσο μπορείς σε σχέσεις, δουλειές ή υποχρεώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Με τον Ερμή να περνά στο ζώδιό σου, η διάθεση για επικοινωνία και νέες ιδέες αυξάνεται. Όμως η αντίθεσή του με τον Ποσειδώνα προκαλεί ασάφειες στις σχέσεις σου. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Ο Ερμής περνά στον δωδέκατο οίκο σου και απέναντι από τον Ποσειδώνα δημιουργεί σύγχυση. Οι σκέψεις σου παίρνουν παρακαμπτήριες, όμως αυτές μπορεί να αποδειχθούν δημιουργικές. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η αντίθεση Ερμή–Ποσειδώνα μπερδεύει τις συζητήσεις και φέρνει παρεξηγήσεις, κυρίως με κοντινά πρόσωπα. Ίσως κάποιος να υπόσχεται περισσότερα απ’ όσα μπορεί να δώσει ή να υπάρξουν καθυστερήσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Σήμερα είναι δύσκολο να δεις τα πράγματα καθαρά, καθώς ο Ερμής απέναντι από τον Ποσειδώνα θολώνει την κρίση. Απόφυγε σημαντικές αποφάσεις, ειδικά σε οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η ενέργεια της μέρας σου επιτρέπει να αποστασιοποιηθείς από βαριές υποχρεώσεις και να αναζητήσεις κάτι πιο ανάλαφρο. Παράλληλα όμως, με τον Ερμή σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα, οι πληροφορίες που λαμβάνεις μπορεί να είναι ελλιπείς ή παραπλανητικές. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η διαίσθηση και η φαντασία σου είναι ισχυρές σήμερα, ιδιαίτερα σε θέματα οικονομικών και πρακτικών ζητημάτων. Παρ’ όλα αυτά, η αντίθεση Ερμή–Ποσειδώνα δείχνει πως ίσως δεν έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Διαβάστε περισσότερα εδώ

