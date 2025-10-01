Ζώδια σήμερα (02/10): Αισιοδοξία, υπερεκτίμηση καταστάσεων και αλόγιστες υποσχέσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο (02/10)

Η σημερινή ημέρα κυριαρχείται από την όψη τετραγώνου Ερμή - Δία, η οποία φέρνει υπερβολή, βιαστικά συμπεράσματα και μεγάλες ιδέες που μπορεί να μην έχουν ακόμα σταθερό έδαφος. Η αισιοδοξία είναι έντονη, όμως συχνά μπορεί να μετατραπεί σε υπερεκτίμηση καταστάσεων ή και σε αλόγιστες υποσχέσεις. Είναι μια μέρα γεμάτη ζωντάνια και πνευματική ανησυχία, αλλά καλό είναι να αποφύγουμε την παρορμητικότητα σε αποφάσεις και δεσμεύσεις. Ιδανική για να καλλιεργήσουμε νέες ιδέες και οράματα, όχι όμως για να τα εφαρμόσουμε άμεσα.

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Σήμερα μπορεί να νιώθεις πνευματική ανησυχία, αγαπητέ Κριέ. Αυτό σε οδηγεί σε νέες ιδέες και ενδιαφέροντα, αλλά παράλληλα μπορεί να προκαλέσει μικρές εντάσεις στις σχέσεις σου. Απλές διαφωνίες ενδέχεται να διογκωθούν από το πουθενά. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η ανησυχία του μυαλού σου σήμερα, αγαπητέ Ταύρε, μπορεί να σε οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις, αλλά και σε λάθος εκτιμήσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι έχεις τόσα πολλά να κάνεις που δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Με το τετράγωνο Ερμή – Δία, αγαπητέ Δίδυμε, ο κόσμος γύρω σου τείνει να υπερβάλλει και να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα. Προσπάθησε να μείνεις θετικός, αλλά μην πάρεις υποσχέσεις τοις μετρητοίς. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Σήμερα μπορεί να σε ενθουσιάσει μια νέα ιδέα ή σχέδιο, αγαπητέ Καρκίνε, όμως είναι εύκολο να παραβλέψεις πρακτικές λεπτομέρειες. Απόφυγε να επενδύσεις πολλά σε κάτι νέο προτού βεβαιωθείς ότι τα θεμέλια είναι σταθερά. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Λέων

Η ημέρα φέρνει έντονη πνευματική αναστάτωση, αγαπητέ Λέοντα. Οι γύρω σου μπορεί να δραματοποιούν καταστάσεις ή να βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα. Παρά τον ενθουσιασμό που κυριαρχεί, καλό είναι να έχεις όλα τα δεδομένα πριν πάρεις αποφάσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Παρθένος

Σήμερα, αγαπητέ Παρθένε, απέφυγε να υπερβείς τα όριά σου ή να δεσμευτείς σε κάτι που δεν μπορείς να υποστηρίξεις πρακτικά. Νέα σχέδια και ιδέες προκύπτουν εύκολα, όμως υπάρχει η τάση να ξοδέψεις χρήμα ή ενέργεια πριν το μετρήσεις σωστά. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Με το σημερινό τετράγωνο, αγαπητέ Ζυγέ, υπάρχει η τάση να πεις περισσότερα από όσα πρέπει ή να αναλάβεις περισσότερα από όσα αντέχεις. Η φιλοδοξία σου είναι έντονη, αλλά χρειάζεται να θυμηθείς ότι ο χρόνος και η ενέργεια έχουν όρια. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Σκορπιός

Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα καλό είναι να μην επενδύσεις υπερβολικά σε πληροφορίες που λαμβάνεις, πριν τις διασταυρώσεις. Ο λόγος μπορεί να γίνει υπερβολικός και οι διαφωνίες να πάρουν μεγάλες διαστάσεις ξαφνικά. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Αγαπητέ Τοξότη, η τάση σήμερα είναι να βλέπεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα απ’ όσο πραγματικά είναι, ιδίως σε θέματα οικονομικά ή επαγγελματικά. Μπορεί να θεωρείς ότι έχεις τον έλεγχο, αλλά ίσως δεν έχεις όλες τις πληροφορίες. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Σήμερα, αγαπητέ Αιγόκερε, πρόσεξε μην υπερβάλεις στη σημασία ειδήσεων ή πληροφοριών που λαμβάνεις. Η βιασύνη να βγάλεις συμπεράσματα μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθη. Απόφυγε την πίεση για γρήγορες αποφάσεις και δώσε σημασία στις λεπτομέρειες. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Υδροχόος

Η σημερινή όψη μπορεί να σε κάνει να υπερβάλλεις σε εκτιμήσεις ή να υπερασπίζεσαι υπερβολικά τις ιδέες σου, αγαπητέ Υδροχόε. Αυτό μπορεί να σε γεμίσει ενέργεια, αλλά και να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ



Ιχθύες

Αγαπητέ Ιχθύ, σήμερα η αισιοδοξία σου είναι έντονη και μπορεί να σε οδηγήσει σε μεγάλες υποσχέσεις ή σε υπερβολικές κινήσεις. Επειδή ίσως δεν έχεις όλα τα δεδομένα, προσπάθησε να μείνεις προσγειωμένος και να μη δεσμευτείς σε κάτι που θα σε πιέσει αργότερα. Διαβάστε περισσότερα εδώ