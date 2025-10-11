Ζώδια σήμερα (12/10): Επιστροφή στην εσωτερική ισορροπία - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (12/10) για όλα τα ζώδια

Η Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 ξεκινά με έντονη συναισθηματική φόρτιση, καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Καρκίνου, φωτίζοντας θέματα ασφάλειας, οικογένειας και εσωτερικής ισορροπίας. Οι αστρολογικές όψεις της ημέρας φέρνουν μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για σταθερότητα και τη διάθεση για διαφυγή ή φαντασία. Είναι μια ημέρα που απαιτεί ρεαλισμό αλλά και κατανόηση των βαθύτερων ψυχικών αναγκών μας.

Με τη Σελήνη να ταξιδεύει στον Καρκίνο, η καρδιά αναζητά θαλπωρή και η ψυχή γυρεύει ρίζες. Όμως το τετράγωνο της με τον Ποσειδώνα θολώνει τα νερά — η φαντασία μπορεί να γίνει σύμμαχος ή παγίδα, ανάλογα με το πόσο καθαρά βλέπουμε μέσα μας. Είναι μια μέρα για απαλότητα, αλλά και επίγνωση.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η Σελήνη στον Καρκίνο σας καλεί να εστιάσετε στην οικογένεια και στο «εσωτερικό σας καταφύγιο». Είναι πιθανό να νιώσετε μια έντονη ανάγκη για συναισθηματική υποστήριξη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η ημέρα σας φέρνει ευκαιρίες να ενισχύσετε σχέσεις που έχουν σταθερό υπόβαθρο — ιδιαίτερα με πρόσωπα που σας στηρίζουν εδώ και καιρό. Καλό είναι να αποφύγετε να βάλετε ιδανικές προσδοκίες πάνω σε ανθρώπους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η εσωτερική σας προσοχή στρέφεται σε σκέψεις και συναισθήματα που πιθανώς είχατε παραμελήσει. Η κυρίαρχη ενέργεια της ημέρας ενισχύει την ανάγκη για αναθεώρηση αντιλήψεων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Σελήνη είναι στο ζώδιό σας — αυτό ενισχύει τα συναισθηματικά σας αντανακλαστικά και την ανάγκη για «σπίτι», οικειότητα, ζεστασιά. Ωστόσο, με το τετράγωνο προς Ποσειδώνα, υπάρχει ο κίνδυνος να παρασυρθείτε σε ιδεαλιστικές προσδοκίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η εστίασή σας στρέφεται στον κοινωνικό σας κύκλο και σε σχέσεις συνεργασίας. Ο εσωτερικός συναισθηματισμός που φέρνει η Σελήνη στον Καρκίνο μπορεί να σας κάνει πιο ευαίσθητους στις ανάγκες των άλλων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η οργάνωση και η τάξη σας βοηθούν να διαχειριστείτε την εσωτερική φόρτιση που μπορεί να φέρει η μέρα. Είναι πιθανό να δείτε μικρές ασυνέπειες ή λεπτομέρειες σε σχέσεις ή υποχρεώσεις που είχαν “κρύψει” το μάτι σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η ημέρα σας ωθεί να δείτε ποιο δίκαιο ή ισορροπία έχει υπολειφθεί σε σχέσεις. Έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε αρμονία, αν κινηθείτε με καθαρότητα και ειλικρίνεια. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η σημερινή ενέργεια ενισχύει την επιθυμία σας για βάθος και αλήθεια σε ό,τι κάνετε. Είναι πιθανό να αναδυθούν κρυφά ζητήματα ή ανάγκες — αντιμετωπίστε τα χωρίς φόβο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η διάθεσή σας μπορεί να νιώσει πιο εσωστρεφής σήμερα — οι ανάγκες για επαναφόρτιση είναι σημαντικές. Καλό είναι να μην πιεστείτε για υπερβολική κοινωνικότητα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η πρακτικότητα είναι δύναμή σας, και σήμερα θα χρειαστεί να την συνδυάσετε με ευελιξία. Θέματα οικονομικά ή σταθερότητας μπορεί να απαιτούν επανεξέταση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η μέρα ενισχύει την ανάγκη για συνδέσεις με πρόσωπα που μοιράζονται το όραμά σας, αλλά απαιτεί διαύγεια και σεβασμό. Καθένας έχει το δικό του ρυθμό. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η ευαισθησία σας είναι στο προσκήνιο σήμερα, και λειτουργεί σαν όπλο όταν τη διαχειρίζεστε με σύνεση. Η όψη της Σελήνης με Ποσειδώνα ενισχύει τη δημιουργικότητα. Διάβασε περισσότερα εδώ