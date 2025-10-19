Ζώδια σήμερα (20/10): Στρατηγική Σκέψη και Συναισθηματική Ευαισθησία - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (20/10)

Η Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 φέρνει μια ημέρα γεμάτη δυναμική και στρατηγική σκέψη. Η Σελήνη βρίσκεται στον Ζυγό, προάγοντας την ανάγκη για ισορροπία και αρμονία στις σχέσεις μας. Στο μεταξύ, ο Ερμής και ο Άρης σχηματίζουν σύνοδο στον Σκορπιό, ενισχύοντας την επικοινωνία με πάθος και βάθος. Ωστόσο, η όψη τετραγώνου της Σελήνης με τον Δία μπορεί να προκαλέσει υπερβολικές αντιδράσεις ή υπεραισιοδοξία. Η ημέρα απαιτεί προσοχή στην έκφραση των συναισθημάτων και στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η σύνοδος Ερμή-Άρη ενισχύει την επικοινωνιακή σου διάθεση, αλλά πρόσεξε να μην γίνεις υπερβολικά επιθετικός/ή στις απόψεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η ημέρα ευνοεί την πρακτική σκέψη και την οργανωτικότητα. Η Σελήνη στον Ζυγό σε ενθαρρύνει να συνεργαστείς με άλλους για την επίτευξη κοινών στόχων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η ημέρα προσφέρεται για δημιουργικές δραστηριότητες και έκφραση των συναισθημάτων σου. Η Σελήνη στον Ζυγό ενισχύει την ανάγκη για κοινωνικές επαφές και συνεργασίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η ημέρα ευνοεί την οικογενειακή ζωή και την ανάγκη για ασφάλεια. Η Σελήνη στον Ζυγό σε καλεί να βρεις ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η ημέρα ευνοεί την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η Σελήνη στον Ζυγό ενισχύει την ανάγκη για αρμονία στις σχέσεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η ημέρα ευνοεί τις οικονομικές υποθέσεις και την ανάγκη για ασφάλεια. Η Σελήνη στον Ζυγό σε καλεί να βρεις ισορροπία μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για σένα, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου. Η σύνοδος Ερμή-Άρη ενισχύει την επικοινωνιακή σου διάθεση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ημέρα ευνοεί την εσωτερική αναζήτηση και την ανάγκη για απομόνωση. Πρόσεξε να μην γίνεις υπερβολικά επιθετικός/ή στις απόψεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η ημέρα ευνοεί τις κοινωνικές επαφές και την ανάγκη για νέες εμπειρίες. Η Σελήνη στον Ζυγό ενισχύει την ανάγκη για αρμονία στις σχέσεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η ημέρα ευνοεί την επαγγελματική ζωή και την ανάγκη για επιτυχία. Η Σελήνη στον Ζυγό σε καλεί να βρεις ισορροπία μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η ημέρα ευνοεί την πνευματική αναζήτηση και την ανάγκη για νέες γνώσεις. Η Σελήνη στον Ζυγό ενισχύει την ανάγκη για αρμονία στις σχέσεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η ημέρα ευνοεί τις οικονομικές υποθέσεις και την ανάγκη για ασφάλεια. Η Σελήνη στον Ζυγό σε καλεί να βρεις ισορροπία μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών. Διάβασε περισσότερα εδώ