Ζώδια σήμερα (2/11): Επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων και καθαρές κουβέντες - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια

Η Κυριακή φέρνει μια ήρεμη αλλά εσωτερικά έντονη ενέργεια, καθώς η Σελήνη διασχίζει το ζώδιο των Ιχθύων, καλώντας μας να χαλαρώσουμε, να αφουγκραστούμε τη διαίσθησή μας και να στραφούμε σε ό,τι μας προσφέρει γαλήνη. Οι ουράνιες όψεις της ημέρας, με την Αφροδίτη σε τετράγωνο προς τον Χείρωνα και τον Δία (T-square), ανακινούν παλιές συναισθηματικές πληγές αλλά και ευκαιρίες για θεραπεία — ιδιαίτερα στις σχέσεις και τις προσωπικές επιθυμίες. Είναι μια μέρα που ευνοεί τη συγχώρεση, την κατανόηση και τη σιωπηλή ανανέωση των εσωτερικών μας ισορροπιών.

Όλα δείχνουν πως η 2η Νοεμβρίου 2025 δεν ζητά δράση, αλλά αποδοχή. Οι εντάσεις μπορεί να εκτονωθούν μέσα από συναισθηματική ειλικρίνεια, ενώ όσοι επιλέξουν τη διακριτικότητα και την εσωτερική στροφή θα ανακαλύψουν βαθύτερες απαντήσεις. Ο ουρανός σήμερα θυμίζει ότι η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη — και ότι η αλήθεια γεννιέται συχνά μέσα από τη σιωπή.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια, σήμερα 2/11

Κριός

Η Σελήνη στους Ιχθείς σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς. Σχέσεις δοκιμάζονται από μικρές παρεξηγήσεις.

Ταύρος

Εστίαση στην ασφάλεια, συναισθηματική και υλική. Η Σελήνη στους Ιχθείς σε κάνει να ονειρεύεσαι αλλά ένα ζήτημα καρδιάς μπορεί να απαιτήσει ρεαλισμό.

Δίδυμοι

Επικοινωνία με συναισθηματικό βάθος — δεν αρκεί η επιφάνεια. Τα μηνύματα ή συζητήσεις της ημέρας κρύβουν υπόρρητα νοήματα.

Καρκίνος

Ο Δίας/Χείρων/Αφροδίτη σε όψη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια οικογενειακές ανάγκες ή παλιές πληγές. Η Σελήνη στους Ιχθείς ενισχύει τη διαίσθηση.

Λέων

Η μέρα απαιτεί να ισορροπήσεις προσωπικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των άλλων. Δημιουργικά πρότζεκτ μπορεί να αγγίξουν ευαίσθητες χορδές.

Παρθένος

Πρακτικά ζητήματα και λεπτομέρειες ζητούν προσοχή — αλλά μην παραβλέπεις το συναίσθημα που τα συνοδεύει. Δώσε προτεραιότητα στα επαγγελματικά σου.

Ζυγός

Εσύ, ως Ηλιος στον Ζυγό, είσαι στο επίκεντρο των θεμάτων της ημέρας. Σχέσεις και ισορροπίες δοκιμάζονται — πιθανές αντιπαραθέσεις με πρόσωπα κοντά σου.

Σκορπιός

Ερμής και Άρης στο ζώδιό σου σε κάνουν αποφασιστικό/η — ιδανικό για να σκάψεις στο βάθος των καταστάσεων. Προσοχή στην ένταση: μπορείς να ξεσκεπάσεις αλήθειες.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία συγκρούεται με προσωπικά άλυτα ζητήματα. Η Σελήνη στους Ιχθείς σου υπενθυμίζει να φανείς πιο ευαίσθητος.

Αιγόκερως

Επαγγελματικές ευθύνες πιέζουν, αλλά η μέρα σου ζητά να μην αγνοήσεις προσωπικά και συναισθηματικά θέματα.

Υδροχόος

Κοινωνικά δίκτυα και φιλίες έχουν κίνηση με κάποιες συνομιλίες να γίνουν βαθύτερες από το αναμενόμενο. Δοκίμασε να ακούσεις περισσότερο.

Ιχθύες

Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει ευαίσθητο/η, δημιουργικό/η αλλά και λίγο κουρασμένο/η. Είναι καλή μέρα για εσωτερική δουλειά, θεραπεία, τέχνη ή ξεκούραση.