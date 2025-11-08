Ζώδια σήμερα (9/11): Η ανάδρομη πορεία του Ερμή φέρνει αναθεωρήσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια για σήμερα (9/11).

Η Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 φέρνει ένα σημαντικό πλανητικό φαινόμενο: η έναρξη της ανάδρομης πορείας του Ερμή στον Τοξότη σηματοδοτεί μια περίοδο αναθεώρησης, καθυστερήσεων και πιθανών παρεξηγήσεων σε επικοινωνιακό επίπεδο για όλα τα ζώδια. Αυτή η ανάδρομη κίνηση του Ερμή διαρκεί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου και συνοδεύεται από εσωτερική μεταμόρφωση, ιδιαίτερα για τους Διδύμους, Τοξότες, Παρθένους και Ιχθείς, που είναι πιο ευάλωτα στις επιδράσεις της.

Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Τοξότη θα επηρεάσει και την καθημερινότητα όλων, καλώντας σε μεγαλύτερη προσοχή στην επικοινωνία, την οργάνωση, τις μετακινήσεις και τις επαγγελματικές συμφωνίες. Παράλληλα, η περίοδος αυτή είναι μια πρόσκληση για εσωτερικό διάλογο, αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό των στόχων με ρεαλισμό και υπομονή, ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη σταθερότητα και εξέλιξη.

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η ημέρα ξεκινάει με έντονη ενέργεια, αλλά η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Τοξότη σε προειδοποιεί να μην βιαστείς σε αποφάσεις ή επικοινωνίες. Είναι μια καλή στιγμή για να κάνεις απολογισμό των τελευταίων μηνών. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Υπερπανσέληνος στο ζώδιό σου από τις προηγούμενες ημέρες εξακολουθεί να επηρεάζει την ψυχολογία και τις σχέσεις σου. Είναι μια μέρα που σε καλεί σε ειλικρινή ανασκόπηση των προσωπικών και επαγγελματικών σου σχέσεων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η κυριαρχία της Σελήνης στον Καρκίνο σήμερα φέρνει μια πιο στοχαστική και συναισθηματική διάθεση. Αν και η εβδομάδα έχει έντονο ρυθμό, η μέρα αυτή καλεί να αφιερώσεις χρόνο για εσωτερική αναζήτηση και για επικοινωνία με ανθρώπους που σε στηρίζουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να φροντίσεις τον εαυτό σου και τις προσωπικές σου σχέσεις. Είναι ευνοϊκή στιγμή για να ξεκινήσεις νέα πρότζεκτ, αλλά ταυτόχρονα να αφιερώσεις χρόνο σε ξεκούραση και αποφόρτιση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η μέρα σου φέρνει εσωτερικές ανησυχίες και μια τάση να βλέπεις με κριτική ματιά τις επιδόσεις σου και τα όνειρά σου. Ενώ η δημιουργική σου ενέργεια είναι στα ύψη, καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η περίοδος αυτή είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και για επικέντρωση σε θέματα επικοινωνίας. Μπορεί να νιώσεις αναζωογόνηση στην κοινωνική σου ζωή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η ενέργεια της ημέρας σε καλεί να αφήσεις πίσω σου παλιές καταστάσεις που δεν λειτουργούν πια, ειδικά σε σχέσεις ή επαγγελματικά ζητήματα. Η ποιότητα της επικοινωνίας σου μπορεί να βελτιωθεί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η μέρα σου φέρνει ένταση αλλά και ευκαιρίες για συναισθηματική βάθος και αλλαγή. Η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιό σου ενισχύει το πάθος αλλά και την ανάγκη για ειλικρίνεια σε κάθε μορφή σχέσης. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η έναρξη της ανάδρομης πορείας του κυβερνήτη σου, Ερμή, σε καλεί σε επανεξέταση φίλων, σχεδίων και προσωπικών στόχων. Αν και υπάρχει έντονη επιθυμία για ελευθερία, η υπομονή και η λεπτομερής προσέγγιση είναι απαραίτητες. Διάβασε περισσότερα εδώ​

Αιγόκερως

Η μέρα σε προτρέπει να αναζητήσεις την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την ξεκούραση. Ηρεμία και φροντίδα για τον εαυτό σου θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα από το τρέξιμο πίσω από υποχρεώσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η έκρηξη δημιουργικότητας και η επιθυμία για αλλαγή σε ωθούν να ακουστεί η φωνή σου. Παρά τη δυναμική σου, η υπομονή είναι απαραίτητη λόγω της ανάδρομης πορείας του Ερμή και της πιθανότητας καθυστερήσεων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η Κυριακή σε γεμίζει με αισιοδοξία και ενέργεια, βοηθώντας σε να ξεπεράσεις παλιές ανησυχίες. Η ημέρα ευνοεί τη συναισθηματική αρμονία και την ενίσχυση των σχέσεων, ειδικά με αγαπημένα πρόσωπα. Διάβασε περισσότερα εδώ