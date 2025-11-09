Ζώδια σήμερα (10/11): Ψυχραιμία και εσωτερικός ρεαλισμός φέρνουν ισορροπία – Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια για σήμερα (10/11).

Η Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 ξεκινά με μια ευαίσθητη και στοχαστική ενέργεια, λόγω της παρουσίας της Σελήνης στον Καρκίνο, που ενισχύει την ανάγκη για οικειότητα, φροντίδα και εσωτερική ασφάλεια. Παράλληλα, η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Τοξότη συνεχίζει να επηρεάζει την επικοινωνία και τις αποφάσεις, προειδοποιώντας για παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις.

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η παρορμητική φύση σας καλείται σήμερα να περιοριστεί σε πιο συγκρατημένες κινήσεις. Ενδεχομένως να νιώσετε απογοήτευση από την αδράνεια κάποιων καταστάσεων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Οι κοινωνικές σας δεξιότητες βρίσκονται σε ανοδική πορεία και μέσα από θερμές συζητήσεις μπορείτε να επεκτείνετε το δίκτυο επαφών σας ή να βάλετε νέες βάσεις σε υπάρχουσες σχέσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Είναι μία ημέρα που απαιτεί ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικείου κύκλου. Αν και θέλετε να επιταχύνετε τις εξελίξεις στα επαγγελματικά, καλό είναι να αποφύγετε συγκρούσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Σελήνη στο ζώδιό σας ενισχύει την ευαισθησία και την διαίσθησή σας, κάνοντας ιδανική τη μέρα για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας και στους αγαπημένους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Μπορεί να αισθάνεστε μια εσωτερική ανησυχία και αμφισβήτηση των μέχρι τώρα επιδιώξεών σας. Εστιάστε στην ανανέωση της ψυχολογίας σας και δώστε χρόνο για ξεκούραση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η έντονη κοινωνικότητα και η ανάγκη για επικοινωνία είναι παρούσες, όμως καλό είναι να αποφύγετε την υπερφόρτωση υποχρεώσεων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η μέρα απαιτεί προσεκτικά βήματα, ιδίως σε συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Παρά το θετικό κλίμα, αποφύγετε παρορμητικές κινήσεις και δώστε προτεραιότητα στην ουσιαστική κατανόηση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η κοινωνική σας ζωή ευνοείται, ενώ οι συζητήσεις ανοίγουν νέους ορίζοντες. Είναι κατάλληλη περίοδος για να επικεντρωθείτε στη φροντίδα του εαυτού σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η διάθεση είναι ανεβασμένη και η αυτοπεποίθηση δυνατή, σας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσετε τις ιδέες σας με ενθουσιασμό και αυθορμητισμό. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Μία ήρεμη μέρα που σας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσετε σχέσεις και συνεργασίες, ειδικά εντός οικογενειακού ή εργασιακού πλαισίου. Χρησιμοποιήστε τη λογική και τον ρεαλισμό σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η αυθόρμητη σκέψη και η ευρηματικότητά σας είναι σε άνοδο, γεγονός που σας βοηθά να βρείτε δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η ημέρα ευνοεί τη συναισθηματική έκφραση και τη βαθύτερη σύνδεση με τους γύρω σας. Οι σχέσεις γίνονται πηγή δύναμης. Διάβασε περισσότερα εδώ