Ζώδια σήμερα (20/12): Μη βιαστείς να βγάλεις οριστικά συμπεράσματα ή να προχωρήσεις σε οικονομικές δεσμεύσεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας 20/12, για όλα τα ζώδια του κύκλου

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο αστρολογικό τοπίο που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και εσωτερική ηρεμία. Η κυρίαρχη όψη της ημέρας, το τετράγωνο του Ήλιου από τον Τοξότη με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «κοσμικής ομίχλης». Είναι μια στιγμή που τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία θολώνουν, καθιστώντας δύσκολο το να δούμε τις καταστάσεις με καθαρό μάτι.

Είναι η ιδανική στιγμή για να χαθούμε σε μια τέχνη, να ακούσουμε μουσική ή να ονειρευτούμε το μέλλον μας. Από την άλλη, όμως, το τετράγωνο με τον Ήλιο μπορεί να φέρει προσωρινή έλλειψη κινήτρων, σύγχυση σχετικά με τους στόχους μας ή ακόμα και μια τάση να εξιδανικεύουμε πρόσωπα και καταστάσεις που δεν το αξίζουν. Το σημαντικό για σήμερα είναι η υπομονή. Με τη Σελήνη να κινείται στον Αιγόκερω, υπάρχει μια εσωτερική ανάγκη για δομή και έλεγχο, η οποία όμως συγκρούεται με την αβεβαιότητα του Ποσειδώνα. Μην βιαστείτε να βγάλετε οριστικά συμπεράσματα για τις σχέσεις σας ή να προχωρήσετε σε σημαντικές οικονομικές δεσμεύσεις.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Σήμερα, αγαπητέ Κριέ, ίσως χάσετε προσωρινά το κίνητρό σας ή νιώσετε αμφιβολίες καθώς επανεκτιμάτε συγκεκριμένες διαδρομές ή σχέδια. Η απογοήτευση μπορεί να πηγάζει από τη γενικότερη κοσμοθεωρία σας ή από ειδήσεις και απόψεις άλλων, και ίσως χρειαστείτε μια «ένεση» έμπνευσης.

Ταύρος

Η εβδομάδα είναι γενικά ισχυρή για να δραστηριοποιηθείτε, αγαπητέ Ταύρε. Ωστόσο, σήμερα ίσως παλέψετε με κάποιες ασάφειες λόγω του τετραγώνου Ήλιου-Ποσειδώνα. Είναι κάτι προσωρινό και, κατά κάποιο τρόπο, χρήσιμο για να βρείτε τον ρυθμό σας. Είναι προτιμότερο να αποφύγετε τις οριστικές κρίσεις.

Δίδυμοι

Με τις σημερινές διελεύσεις, αγαπητέ Δίδυμε, ίσως είναι καλύτερο να κρατήσετε επιφυλάξεις, αλλά είναι μια καλή στιγμή να εντοπίσετε τομείς όπου έχετε χάσει την έμπνευση ή την ενέργειά σας. Σκεφτείτε ότι ορισμένα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν. Είναι εύκολο να έχετε μια «παρωπίδα» σε ορισμένους τομείς τώρα.

Καρκίνος

Σήμερα μπορεί να νιώθετε έτοιμοι να ασχοληθείτε με πράγματα που είχατε αφήσει στην άκρη, αγαπητέ Καρκίνε, αλλά δεν θα είναι όλοι γύρω σας απαραίτητα σύμφωνοι. Επιδιώξτε να ικανοποιήσετε πρώτα τον εαυτό σας και αποφύγετε τις υψηλές προσδοκίες που μπορεί να σας απογοητεύσουν.

Λέων

Είστε στα καλύτερά σας όταν νιώθετε χρήσιμοι και παραγωγικοί σήμερα, αγαπητέ Λέοντα, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στον πρακτικό σας τομέα. Ωστόσο, το τετράγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα μπορεί να σας κάνει να αμφισβητήσετε τις πηγές έμπνευσής σας ή τις συμμαχίες σας.

Παρθένος

Με τη Σελήνη στον δημιουργικό πέμπτο οίκο σας όλη την ημέρα, αγαπητέ Παρθένε, έχετε διάθεση για παιχνίδι. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει μια τάση αποφυγής στις σχέσεις ή να νιώσετε απογοήτευση αν μια κατάσταση (ή κάποιο άτομο) δεν εξελιχθεί όπως ελπίζατε.

Ζυγός

Αν και μπορεί να νιώθετε ενθουσιασμένοι με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, αγαπητέ Ζυγέ, οι σημερινές διελεύσεις μπορεί να εισάγουν αμφιβολίες ή να σας καθυστερήσουν. Είναι δύσκολο να ερμηνεύσετε τα σήματα που λαμβάνετε. Θα είστε σε καλύτερη κατάσταση αν δεν περιμένετε να κυλήσουν όλα βάσει προγράμματος. Διαχωρίστε τα επαγγελματικά από την ευχαρίστηση, καθώς οι γραμμές μπερδεύονται εύκολα σήμερα. Κρατήστε τα πράγματα απλά.

Σκορπιός

Οι σημερινές διελεύσεις σας κρατούν απασχολημένους, αγαπητέ Σκορπιέ, αλλά είναι περίπλοκες. Το τετράγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα φωτίζει τομείς όπου χρειάζεστε είτε περισσότερη πραγματικότητα είτε περισσότερη έμπνευση. Τα πρόσφατα προβλήματα μπορεί να φαίνονται βαριά, καθώς η λύση μοιάζει να απομακρύνεται.

Τοξότης

Με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας να έχει μόλις προηγηθεί, αγαπητέ Τοξότη, ετοιμάζεστε για ένα νέο ξεκίνημα. Ωστόσο, το σημερινό τετράγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα σας υπενθυμίζει να επιβραδύνετε. Μπορεί να υπάρξει επιπλέον ευαισθησία σε θέματα οικογένειας ή κάτι να πυροδοτήσει τις ευάλωτες πλευρές σας.

Αιγόκερως

Η Σελήνη περνά τη μέρα στο ζώδιό σας, αγαπητέ Αιγόκερε, και νιώθετε έτοιμοι για μια νέα αρχή. Ωστόσο, είναι δύσκολο να οριστικοποιήσετε καταστάσεις λόγω του τετραγώνου Ήλιου-Ποσειδώνα. Οι αβεβαιότητες πλανώνται στον αέρα και ίσως χρειαστεί να αφήσετε κάποια πράγματα ανοιχτά.

Υδροχόος

Η Σελήνη βρίσκεται σήμερα στον τομέα της ιδιωτικότητάς σας, αγαπητέ Υδροχόε, τονίζοντας την ανάγκη για συναισθηματική απόσυρση. Το τετράγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα μπορεί να προκαλέσει έλλειψη σαφήνειας. Μπορεί να είστε πρόθυμοι για μια προσωπική θυσία, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν τη δίνετε σε λάθος μέρος.

Ιχθύες

Ο κυβερνήτης σας, ο Ποσειδώνας, προκαλεί τον Ήλιο σήμερα, αγαπητέ Ιχθύ, και παρόλο που μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση αλλαγής και ενθουσιασμού, υπάρχει επίσης πολλή σύγχυση.


