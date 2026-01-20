Τέλος στις αναποδιές για 3 ζώδια - Από 20 Ιανουαρίου έρχεται η γαλήνη στη ζωή τους

Μπόρα ήταν και πέρασε. Ήρθε η ώρα γι’ αυτά τα τρία ζώδια, να βρουν ξανά στον εαυτό τους

Το τελευταίο διάστημα δεν ήταν εύκολο για όλους. Καθυστερήσεις, συναισθηματικές πιέσεις, ανατροπές και ένα αίσθημα στασιμότητας ταλαιπώρησαν αρκετά ζώδια, κάνοντάς τα να αμφισβητήσουν επιλογές και αντοχές. Ωστόσο, από τις 20 Ιανουαρίου, με την είσοδο του Ήλιου στον Υδροχόο, το κλίμα αλλάζει αισθητά. Οι εντάσεις υποχωρούν, το μυαλό καθαρίζει και η ζωή αρχίζει ξανά να βρίσκει ρυθμό.

Για τρία ζώδια ειδικά, αυτή η περίοδος σηματοδοτεί το τέλος ενός δύσκολου κύκλου και την αρχή μιας πιο ήρεμης, σταθερής και εσωτερικά ισορροπημένης φάσης. Οι πληγές κλείνουν, οι απαντήσεις έρχονται και η γαλήνη επιστρέφει εκεί που είχε χαθεί. Αυτή η μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα δίνει την ευκαιρία στα εν λόγω ζώδια να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, κάνοντας σχέδια για το άμεσο μέλλον.

Νέα πορεία για τρία ζώδια, μετά το δύσκολο ξεκίνημα του 2026

Ταύρος

Ο Ταύρος αφήνει πίσω του μια περίοδο έντονης πίεσης, κυρίως σε επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα. Ευθύνες που δεν του αναλογούσαν, οικονομικές ανησυχίες και συναισθηματική κόπωση τον έφεραν στα όριά του. Από τις 20 Ιανουαρίου και μετά, αρχίζει να νιώθει ξανά σιγουριά. Οι καταστάσεις σταθεροποιούνται, λύσεις εμφανίζονται και το άγχος μειώνεται αισθητά. Είναι η στιγμή να εμπιστευτεί ξανά τη ζωή και να φροντίσει τον εαυτό του, χωρίς ενοχές.

Λέων

Για τον Λέοντα, οι αναποδιές είχαν κυρίως συναισθηματικό χαρακτήρα. Σχέσεις δοκιμάστηκαν, προσδοκίες δεν εκπληρώθηκαν και η απογοήτευση ήταν έντονη. Το καλό νέο είναι πως αυτή η φάση ολοκληρώνεται. Από εδώ και πέρα, οι σχέσεις ξεκαθαρίζουν: ό,τι αξίζει μένει, ό,τι κουράζει φεύγει. Ο Λέων ξαναβρίσκει την αυτοπεποίθησή του και συνειδητοποιεί τη δύναμή του, χωρίς να χρειάζεται επιβεβαίωση από τους άλλους.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός πέρασε μια βαθιά εσωτερική δοκιμασία. Φόβοι, παλιά τραύματα και ανασφάλειες βγήκαν στην επιφάνεια, αναγκάζοντάς τον να κοιτάξει μέσα του. Παρότι δύσκολο, αυτός ο κύκλος ήταν απαραίτητος. Από τις 20 Ιανουαρίου, ξεκινά η επούλωση. Η ψυχική ένταση μειώνεται, η διαίσθηση δυναμώνει και ο Σκορπιός νιώθει ξανά συνδεδεμένος με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Η γαλήνη επιστρέφει αθόρυβα αλλά σταθερά.

