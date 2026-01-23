Ζώδια σήμερα (24/1): Ο Άρης «βάζει φωτιά» στις εξελίξεις - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (24/1)

Το σημερινό αστρολογικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από μια σημαντική μετατόπιση της ενέργειας, καθώς ο Άρης ξεκινά το νέο του ταξίδι, φέρνοντας δυναμισμό και αποφασιστικότητα σε διαφορετικούς τομείς για κάθε ζώδιο. Με την έντονη παρουσία πλανητών στον Υδροχόο, η ανάγκη για ανανέωση, κοινωνική δράση και πρωτοποριακές ιδέες είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Είναι μια ημέρα που ευνοεί τη στρατηγική σκέψη και την αφοσίωση στους στόχους μας. Είτε πρόκειται για επαγγελματική ανέλιξη, είτε για την εμβάθυνση των προσωπικών σας σχέσεων, τα άστρα προσφέρουν την απαραίτητη ώθηση για να μετατρέψετε τα σχέδιά σας σε πράξη.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Ο Άρης μόλις ξεκίνησε τη διέλευσή του στον κοινωνικό σας τομέα, αγαπητοί Κριοί, και αυτή η επιρροή θα διαρκέσει έως τις 2 Μαρτίου. Φέρνει μια πιο ομαλή ενέργεια για να προωθήσετε τα σχέδιά σας και να κυνηγήσετε αυτά που θέλετε.

Ταύρος

Ο Άρης ξεκίνησε το ταξίδι του στον τομέα της καριέρας και της φήμης σας μέχρι τις 2 Μαρτίου. Είναι μια από τις πιο φιλόδοξες διελεύσεις του Άρη – μια εποχή που θέλετε τα πράγματα να γίνονται με τον δικό σας τρόπο και είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ηγεσία.

Δίδυμοι

Ο Ήλιος, ο Ερμής και η Αφροδίτη μετακινήθηκαν πρόσφατα στον τομέα του πνεύματός σας και τώρα ο Άρης έρχεται να προστεθεί στην ομάδα. Αλλάζετε σελίδα με ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Μέχρι τις 2 Μαρτίου, είναι μια ισχυρή περίοδος για να σπάσετε τη ρουτίνα και να απολαύσετε τη ζωή πιο ολοκληρωμένα.

Καρκίνος

Ο Άρης διασχίζει πλέον τον τομέα της οικειότητας και των βαθιών συναισθημάτων σας μέχρι τις 2 Μαρτίου. Αυτή η διέλευση φέρνει αυξημένη ενέργεια σε προσωπικά ζητήματα, δημιουργώντας έντονα συναισθήματα αλλά μερικές φορές και συγκρούσεις.

Λέων

Ο Άρης πέρασε μόλις στο απέναντι ζώδιο από το δικό σας, ζωντανεύοντας τις σχέσεις σας με τους άλλους, αν και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει εντάσεις. Μέχρι τις 2 Μαρτίου, οι σχέσεις σας γίνονται ο καθρέφτης των δικών σας αναγκών. Με ειλικρίνεια και προσπάθεια, μπορείτε να φέρετε νέα ενέργεια σε μια συνεργασία ή να ξεκαθαρίσετε τους στόχους σας.

Παρθένος

Ο φλογερός και ανταγωνιστικός Άρης ξεκίνησε τη διέλευσή του στον τομέα της εργασίας και της υγείας σας. Μέχρι τις 2 Μαρτίου, θα έχετε αυξημένο κίνητρο και ενέργεια για τη δουλειά, την καθημερινότητα και τη φυσική σας κατάσταση. Είστε έτοιμοι να αναλάβετε δράση για την αυτοβελτίωσή σας!

Ζυγός

Η κοινωνική σας ζωή επιταχύνεται με τον Άρη να διασχίζει τον 5ο ηλιακό σας οίκο. Μέχρι τις 2 Μαρτίου, ο Άρης ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας, το θάρρος και την αυτοπεποίθησή σας. Είστε σε τέλεια φόρμα για να κυνηγήσετε την επιθυμία της καρδιάς σας. Θα αφιερώσετε περισσότερη ενέργεια στη διασκέδαση και την απόλαυση, ενώ η μαγνητικότητά σας θα είναι στα ύψη.

Σκορπιός

Ο Άρης ξεκίνησε την παραμονή του στον 4ο ηλιακό σας οίκο, επηρεάζοντας το σπίτι και την οικογενειακή σας ζωή μέχρι τις 2 Μαρτίου. Είναι μια περίοδος με έντονη δραστηριότητα στο περιβάλλον του σπιτιού.

Τοξότης

Ο Άρης ξεκίνησε τη διέλευσή του στον 3ο ηλιακό σας οίκο, επιταχύνοντας τις επικοινωνίες, τις μετακινήσεις και τις σπουδές σας μέχρι τις 2 Μαρτίου. Είστε ενθουσιώδεις και έτοιμοι να διοχετεύσετε την ενέργειά σας στη μάθηση και σε νέα projects.

Αιγόκερως

Ο Άρης βγήκε από το ζώδιό σας και πέρασε στον τομέα των πόρων σας, ενισχύοντας την επιθυμία σας για ασφάλεια και άνεση μέχρι τις 2 Μαρτίου. Εστιάζετε περισσότερο στις υλικές σας ανάγκες και έχετε την ορμή να τις διεκδικήσετε. Εντοπίζετε πηγές σπατάλης και παίρνετε μέτρα για να τις σταματήσετε.

Υδροχόος

Ο Άρης πέρασε στο ζώδιό σας, αγαπητοί Υδροχόοι, και θα φιλοξενήσετε αυτόν τον πλανήτη της δράσης μέχρι τις 2 Μαρτίου. Με τον Ήλιο, τον Ερμή και την Αφροδίτη επίσης στο ζώδιό σας, τραβάτε όλη την προσοχή! Έχετε περισσότερη ενέργεια, δυναμισμό και θάρρος για να κυνηγήσετε τους στόχους σας.

Ιχθύες

Ο Άρης ξεκίνησε το ταξίδι του στον τομέα της ιδιωτικότητας και της ψυχής σας μέχρι τις 2 Μαρτίου. Μια περίοδος μεταμόρφωσης και ανακαίνισης, κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο, βρίσκεται μπροστά σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθείτε με εκκρεμότητες του παρελθόντος και να κατανοήσετε βαθύτερα τις επιθυμίες σας.


