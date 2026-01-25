Ζώδια σήμερα (26/1): H Σελήνη δημιουργεί μια εσωτερική σύγκρουση - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (26/1)

Η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο ζώδιο του Ταύρου, προσδίδοντας μια έντονη ανάγκη για γείωση, σταθερότητα και υλική ασφάλεια. Μετά την ορμητικότητα των προηγούμενων ημερών, η Δευτέρα μας καλεί να επιβραδύνουμε τους ρυθμούς μας και να εστιάσουμε σε ό,τι έχει πραγματική αξία. Είναι μια ιδανική στιγμή για να οργανώσετε τα οικονομικά σας ή να ασχοληθείτε με πρακτικά ζητήματα που απαιτούν υπομονή και επιμονή.

Ωστόσο, η ατμόσφαιρα δεν στερείται εντάσεων. Η Σελήνη από τον Ταύρο σχηματίζει μια απαιτητική όψη τετραγώνου με τον Ήλιο στον Υδροχόο, δημιουργώντας μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη μας για το «παλιό και γνώριμο» και την επιταγή του Ήλιου για «αλλαγή και επανάσταση». Αυτή η πλανητική κόντρα μπορεί να εκδηλωθεί ως πείσμα στις συνεργασίες σας ή ως μια δυσκολία να προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα που προκύπτουν ξαφνικά στον επαγγελματικό χώρο.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Ο Ποσειδώνας εισέρχεται στο ζώδιό σου σήμερα, αγαπητέ Κριέ, αυτή τη φορά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φέρνοντας περισσότερο θαυμασμό και μυστήριο στη ζωή και την προσωπικότητά σου. Είχες μια μικρή γεύση αυτής της ενέργειας για λίγους μήνες πέρυσι, αλλά τώρα είναι μια σταθερή διέλευση που θα αναδείξει τη φαντασία, τον ιδεαλισμό και την πνευματικότητά σου στα επόμενα χρόνια. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Σήμερα είναι πιθανό να έχεις κάποιες ξαφνικές αναλαμπές ενόρασης, αγαπητέ Ταύρε. Είναι μια στιγμή που μπορεί να βρεις περισσότερο νόημα και σκοπό στις ευθύνες σου. Ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον ηλιακό 12ο οίκο σου σήμερα, και αυτή είναι μια πολύ μακροπρόθεσμη επιρροή που θα ενισχύσει αργά αλλά σημαντικά τις διαισθητικές σου δυνάμεις. Τα όνειρά σου είναι ιδιαίτερα πλούσια και έντονα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Ο Ποσειδώνας κατευθύνεται σε μια νέα περιοχή του ηλιακού σου χάρτη σήμερα, αγαπητέ Δίδυμε, σηματοδοτώντας την αρχή ενός πολύ μακροχρόνιου κύκλου που φέρνει πολύ χρώμα και φαντασία στην κοινωνική σου ζωή. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, μπορεί να νιώσεις μια εσωτερική λαχτάρα να ανήκεις σε μια ομάδα φίλων που μοιράζονται τα ίδια ιδανικά με εσένα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Ο Ποσειδώνας εισέρχεται σε έναν νέο τομέα σήμερα, αγαπητέ Καρκίνε, ξεκινώντας έναν μακροχρόνιο κύκλο που επηρεάζει τη φήμη και την καριέρα σου. Ο Ποσειδώνας μπορεί να θολώσει το όραμά σου για το πού κατευθύνεσαι στη ζωή, προκαλώντας κατά καιρούς εσωτερική ανησυχία και σύγχυση. Αν βασίζεσαι σε ένα αυστηρό πλάνο, ίσως νιώσεις αποπροσανατολισμένος μέχρι να προσαρμοστείς σε αυτή την ενέργεια. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Λέων

Με τη μετακίνηση του Ποσειδώνα στον τομέα του πνεύματός σου, αγαπητέ Λέοντα, είναι μια ισχυρή στιγμή για να δώσεις προσοχή σε γνώσεις, σεμινάρια αλλά και στη δική σου "φωνή"! Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πολύ για όσα έχεις να μοιραστείς. Η κοσμοθεωρία σου εξελίσσεται. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον ηλιακό 8ο οίκο σου σήμερα, αγαπητέ Παρθένε, ξεκινώντας έναν μακροχρόνιο κύκλο που επηρεάζει το μοίρασμα και την οικειότητα. Μπορεί να αντιμετωπίσεις κάποιες ασάφειες σχετικά με κοινά οικονομικά ή περιουσιακά στοιχεία στο επόμενο διάστημα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Ο Ποσειδώνας περνάει στο απέναντι ζώδιο από το δικό σου σήμερα, αγαπητέ Ζυγέ, ξεκινώντας έναν μακροχρόνιο κύκλο στον τομέα των συνεργασιών και των σχέσεών σου. Τα επόμενα χρόνια, η άποψή σου για τη συντροφικότητα θα εξελιχθεί. Μπορεί να υπάρξει κάποια ασάφεια γύρω από τις στενές σου σχέσεις, αλλά είναι επίσης μια εποχή εξερεύνησης νέων εννοιών στο πώς σχετίζεσαι. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Ο Ποσειδώνας εισέρχεται σε μια νέα περιοχή του χάρτη σου σήμερα, αγαπητέ Σκορπιέ, επηρεάζοντας την καθημερινότητά σου, τις συνήθειες και την ευεξία σου. Αν και μπορεί να υπάρξει κάποια ασάφεια, θα εξελιχθείς υιοθετώντας νέες μεθόδους που θα σε ωφελήσουν. Η δουλειά σου μπορεί να στραφεί προς την προσφορά ή τα επαγγέλματα βοήθειας. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Με τον Ποσειδώνα να περνάει σε ένα ζώδιο που είναι αρμονικό με το δικό σου, αγαπητέ Τοξότη, θα παρατηρήσεις μια στροφή προς τα πράγματα που πραγματικά αξιολογείς στους ανθρώπους γύρω σου. Αυτή είναι μια μακροπρόθεσμη επιρροή που θα ξεδιπλωθεί σταδιακά. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον ηλιακό 4ο οίκο σου σήμερα, αγαπητέ Αιγόκερε, επηρεάζοντας τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Μπορεί να υπάρξει κάποια σύγχυση σχετικά με τις συνδέσεις σου με το παρελθόν ή την οικογένεια, με σκοπό να σε βοηθήσει να κατανοήσεις βαθύτερα αυτούς τους δεσμούς. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Ο Ποσειδώνας εισέρχεται σε ένα νέο ζώδιο σήμερα, αγαπητέ Υδροχόε, ξεκινώντας έναν κύκλο που επηρεάζει τον τομέα της επικοινωνίας σου. Τα επόμενα χρόνια θα μάθεις να βασίζεσαι περισσότερο στη διαίσθησή σου. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Ο Ποσειδώνας εγκαταλείπει το ζώδιό σου σήμερα, αγαπητέ Ιχθύ, μια κίνηση που ξεκινά έναν μακροχρόνιο κύκλο για τα οικονομικά σου και τις αξίες σου. Το σύστημα αξιών σου και η στάση σου απέναντι στα χρήματα και τα υπάρχοντά σου μεταμορφώνονται. Διαβάστε περισσότερα εδώ