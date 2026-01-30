Ζώδια σήμερα (31/1): Η Αφροδίτη βρίσκεται σε κόντρα με τον Δία - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα 31/1

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με μια ελαφρώς άστατη ενέργεια, καθώς η Αφροδίτη βρίσκεται σε μια προκλητική όψη με τον Δία. Αυτό το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει μια προσωρινή σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που νομίζεις ότι θέλεις και σε αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οι επικοινωνίες μπορεί να μοιάζουν κάπως εκτός συγχρονισμού και οι παρορμητικές αποφάσεις ίσως σε οδηγήσουν σε αδιέξοδα.

Ωστόσο, το κλίμα αλλάζει αισθητά για τα ζώδια, καθώς η μέρα προχωρά. Η ενέργεια γίνεται πιο ομαλή και συνεργάσιμη, επιτρέποντάς σου να αναλύσεις τα συναισθήματά σου με μεγαλύτερη καθαρότητα. Η λέξη-κλειδί για σήμερα είναι η μετριότητα: Αποφεύγοντας τις υπερβολές και επιβραδύνοντας τους ρυθμούς σου, θα καταφέρεις να βρεις τη χρυσή τομή στις σχέσεις και στις υποχρεώσεις σου.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η επιθυμία σου για ποικιλία είναι έντονη, αγαπητέ Κριέ, αλλά ένα μεγάλο μέρος του εαυτού σου θέλει να αποσυρθεί ή να κρατήσει τις παρατηρήσεις του για τον εαυτό του. Στη ρίζα αυτού βρίσκεται η δυσαρμονία μεταξύ Αφροδίτης και Δία. Οι αλληλεπιδράσεις σου μπορεί να είναι λίγο «εκτός» ή ο συγχρονισμός σου να είναι λάθος αυτήν τη στιγμή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Με μια μικρή πρόκληση μεταξύ Αφροδίτης και Δία νωρίς σήμερα, αγαπητέ Ταύρε, ένα ζήτημα καριέρας, κοινωνικής εικόνας ή κατεύθυνσης ζωής μπορεί να σε βγάλει λίγο εκτός ισορροπίας. Ένα μέρος σου θέλει να υποστηρίξει τη θέση του, ενώ ένα άλλο θα προτιμούσε να αφήσει τα πράγματα να περάσουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Δεν είναι εύκολο να είσαι σίγουρος για το τι θέλεις στο πρώτο μισό της ημέρας, αγαπητέ Δίδυμε. Μπορεί να κολλήσεις με κάτι που νομίζεις ότι επιθυμείς, για να ανακαλύψεις αργότερα ότι δεν είναι η λύση στα προβλήματά σου. Γενικά, μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου πιο γενναιόδωρα τελευταία, αλλά σήμερα μπορεί να υπάρξει απογοήτευση λόγω διαφορών στις αξίες σου με τους άλλους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Αυτές οι μέρες είναι καλές για να εμβαθύνεις σε δραστηριότητες που αγαπάς, αγαπητέ Καρκίνε. Ωστόσο, νωρίς σήμερα ίσως διστάσεις να δοθείς ολοκληρωτικά, καθώς νιώθεις ότι οι άλλοι περιορίζουν την ελευθερία σου. Μια σύγχυση σχετικά με τα όρια σε μια σχέση μπορεί να έρθει στο προσκήνιο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Δεν είναι εύκολο να δεις τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση ή αξία νωρίς σήμερα, αγαπητέ Λέοντα. Υπάρχουν αντικρουόμενα συναισθήματα ανάμεσα στην ανάγκη σου για ιδιωτικότητα και την ανάγκη για συντροφικότητα. Καλό θα ήταν να διακρίνεις αν τα συναισθήματά σου πηγάζουν από ανασφάλεια ή από την καρδιά σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Δεν είναι εύκολο να τηρήσεις το πρόγραμμά σου στο πρώτο μισό της ημέρας, αγαπητή Παρθένε, καθώς μια αδιόρατη ανησυχία σε καταβάλλει και η προσοχή σου διασπάται. Μπορεί να νιώσεις ότι η κοινωνική σου ζωή συγκρούεται με τις υποχρεώσεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Δεν θα πάνε όλα βάσει σχεδίου σήμερα, αγαπητέ Ζυγέ, αλλά βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο όσον αφορά νέα ή τρέχοντα έργα. Μπορεί να υπάρξουν μπερδεμένα μηνύματα νωρίς μέσα στη μέρα και ίσως δυσκολευτείς να ισορροπήσεις εργασία και προσωπική ζωή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Μια μικρή πρόκληση μεταξύ Αφροδίτης και Δία νωρίς σήμερα μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες σου και να οδηγήσει σε λάθος συγχρονισμό, αγαπητέ Σκορπιέ. Ίσως κρατήσεις τους άλλους σε απόσταση ή οι προσπάθειες προσέγγισης να προκαλέσουν ανησυχία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Οι επικοινωνιακές σου δεξιότητες είναι σε καλή φόρμα αυτόν τον καιρό, αγαπητέ Τοξότη, και οι ιδέες σου είναι ελκυστικές στους άλλους. Στο πρώτο μισό της ημέρας, ωστόσο, μπορεί να δυσκολευτείς να περάσεις το μήνυμά σου. Φρόντισε να είσαι όσο το δυνατόν πιο σαφής. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η Αφροδίτη στον τομέα των πόρων σου φέρνει περισσότερη απόλαυση στην καθημερινότητά σου, αγαπητέ Αιγόκερε. Μπορεί να θελήσεις να αγοράσεις κάτι νέο ή να ομορφύνεις τον χώρο σου. Ωστόσο, κάποιες παρορμήσεις μπορεί να σε παρασύρουν σήμερα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, οι επιθυμίες σου είναι άμεσες, αγαπητέ Υδροχόε. Νωρίς σήμερα, όμως, μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά λέει η καρδιά σου. Ίσως οι επιθυμίες σου σε οδηγούν σε λάθος δρόμο αν προσπαθείς να αποφύγεις κάτι. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Οι ενέργειες είναι κάπως περίπλοκες για τις σχέσεις σου νωρίς σήμερα, αγαπητοί Ιχθύες. Μπορεί να βρεθείς σε αντιπαράθεση με κάποιον και να μην είναι εύκολο να καταλήξετε σε συμβιβασμό. Ίσως νιώθεις αβέβαιος αν πρέπει να κυνηγήσεις κάτι ή να περιμένεις. Διάβασε περισσότερα εδώ