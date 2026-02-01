Ζώδια σήμερα (02/2): Επιστροφή στη λογική και στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων – Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα 02/02

Η Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 λειτουργεί ως κομβικό σημείο μετά την ένταση και τις αποκαλύψεις του προηγούμενου διαστήματος. Με τη Σελήνη να κινείται στην Παρθένο, το κλίμα γίνεται πιο πρακτικό, οργανωμένο και απαιτητικό σε λεπτομέρεια. Η ανάγκη για τάξη, ξεκαθαρίσματα και ρεαλισμό υπερισχύει του συναισθηματικού παρορμητισμού των προηγούμενων ημερών. Παράλληλα, η έντονη επιρροή του Υδροχόου συνεχίζει να μας ωθεί να σκεφτόμαστε με στρατηγική, αντικειμενικότητα και προοπτική. Είναι μια ημέρα ιδανική για να επανεκτιμήσουμε όσα συνέβησαν, να διορθώσουμε λάθη και να βάλουμε γερές βάσεις.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η ημέρα σε καλεί να χαμηλώσεις ταχύτητα και να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά σου. Μετά την ένταση των προηγούμενων ημερών, τώρα καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται οργάνωση και πειθαρχία για να προχωρήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Σελήνη στην Παρθένο σε βοηθά να νιώσεις ξανά έλεγχο και ασφάλεια. Η μέρα ευνοεί τη δημιουργικότητα που έχει πρακτικό αποτέλεσμα, αλλά και τις συναισθηματικές σχέσεις που βασίζονται σε σταθερότητα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η Δευτέρα απαιτεί συγκέντρωση και ξεκαθαρίσματα, ιδιαίτερα σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή εσωτερικής ισορροπίας. Αν και δεν είναι η πιο κοινωνική σου μέρα, σου δίνει την ευκαιρία να δεις τι σε κουράζει και τι χρειάζεται αναδιοργάνωση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η ημέρα σε βοηθά να επικοινωνήσεις πιο καθαρά και ώριμα. Οι συζητήσεις που γίνονται σήμερα μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις, αρκεί να μην αφήσεις το συναίσθημα να θολώσει τη λογική. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Η Δευτέρα λειτουργεί σαν προσγείωση. Τώρα καλείσαι να δεις πρακτικά τι αξίζει να κρατήσεις και τι όχι. Θέματα αυτοεκτίμησης, αξιών και οικονομικής ασφάλειας έρχονται στο προσκήνιο. Είναι καλή στιγμή να επαναπροσδιορίσεις στόχους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, έχεις τον έλεγχο της ημέρας. Νιώθεις πιο σίγουρος για τον εαυτό σου και έτοιμος να πάρεις πρωτοβουλίες που αφορούν προσωπικά σου θέματα. Είναι ιδανική στιγμή για νέα ξεκινήματα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η Δευτέρα έχει πιο εσωτερικό χαρακτήρα και σου ζητά να αποστασιοποιηθείς από εξωτερική πίεση. Είναι κατάλληλη μέρα για ξεκούραση, ενδοσκόπηση και κλείσιμο κύκλων που σε βαραίνουν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ημέρα ευνοεί την κοινωνική σου ζωή και τις συνεργασίες με άτομα που έχουν κοινό όραμα μαζί σου. Μπορείς να κάνεις σχέδια για το μέλλον με ρεαλισμό και στρατηγική σκέψη. Στις σχέσεις, είσαι πιο ψύχραιμος. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Δευτέρα σε καλεί να αναλάβεις ευθύνες, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα. Δεν είναι μέρα για ρίσκα ή παρορμητικές αποφάσεις, αλλά για σωστό σχεδιασμό και πειθαρχία. Μπορεί να νιώσεις περιορισμένος. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η Σελήνη στην Παρθένο σε στηρίζει απόλυτα, βοηθώντας σε να δεις καθαρά στόχους και προοπτικές. Η ημέρα ευνοεί θέματα εκπαίδευσης, σχεδιασμού και εξέλιξης. Στις σχέσεις, δείχνεις ωριμότητα και σταθερότητα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η ημέρα φέρνει στο προσκήνιο βαθύτερα ζητήματα που αφορούν δεσμεύσεις, οικονομικά ή συναισθηματικά μοιράσματα. Καλείσαι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και να πάρεις αποφάσεις που βασίζονται σε ουσία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η Δευτέρα στρέφει το ενδιαφέρον σου στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Είναι ημέρα ξεκαθαρισμάτων, ισορροπίας και επαναπροσδιορισμού ρόλων. Αν μιλήσεις ανοιχτά και με ρεαλισμό, μπορείς να βελτιώσεις σημαντικά τις σχέσεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ