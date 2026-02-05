Ζώδια σήμερα (6/2): Επουλώνουμε παλιές πληγές και βλέπουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (6/2) για όλα τα ζώδια του κύκλου

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στην επικοινωνία και τη σκέψη μας, καθώς ο Ερμής εισέρχεται στο ζώδιο των Ιχθύων. Αυτή η μετακίνηση αλλάζει τον τρόπο που προσλαμβάνουμε τις πληροφορίες: Από την απόλυτη λογική, περνάμε σε μια περίοδο όπου η διαίσθηση, το ένστικτο και η ενσυναίσθηση παίζουν τον πρώτο ρόλο.

Επειδή ο Ερμής θα παραμείνει σε αυτή τη θέση για ένα ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι τις 14 Απριλίου), ξεκινά ένας κύκλος που μας καλεί να διαβάσουμε ανάμεσα στις γραμμές, να επουλώσουμε παλιές πληγές μέσα από τη συζήτηση και να δούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά και λιγότερο επικριτικά. Παράλληλα, η Σελήνη στον Ζυγό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενισχύει την ανάγκη μας για ισορροπία, αρμονία στις σχέσεις και δίκαιες λύσεις, κάνοντας την Παρασκευή μια ιδανική μέρα για να γεφυρώσουμε χάσματα και να αναζητήσουμε την ομορφιά στην καθημερινότητά μας.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Ο Ερμής ξεκινά σήμερα τη διέλευσή του από τον τομέα της ιδιωτικότητάς σας, αγαπητοί Κριοί. Μέχρι τις 14 Απριλίου, οι αποφάσεις και οι σκέψεις σας τείνουν να είναι πιο διαισθητικές, εσωτερικές ή μοναχικές. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Ο Ερμής εισέρχεται στον 11ο ηλιακό σας οίκο σήμερα, Ταύροι, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 14 Απριλίου. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για να επικοινωνήσετε με στυλ και να περάσετε τα μηνύματά σας ομαλά. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Ο Ερμής μετακινείται στον τομέα της καριέρας και της φήμης σας μέχρι τις 14 Απριλίου, Δίδυμοι. Είναι μια περίοδος που επικοινωνείτε με μεγαλύτερη επιρροή και αναπτύσσετε μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Οι σκέψεις σας περιστρέφονται γύρω από τις ευθύνες και τους στόχους της ζωής σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Ο Ερμής ξεκινά τη διέλευσή του από τον τομέα του ανώτερου νου, Καρκίνοι, και θα μείνει εκεί μέχρι τις 14 Απριλίου. Αυτός ο κύκλος ανεβάζει τη σκέψη σας και σας βοηθά να δείτε τη μεγάλη εικόνα. Είστε πιο αισιόδοξοι, αυθόρμητοι και έτοιμοι να μοιραστείτε τις απόψεις σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Ο Ερμής περνά στον 8ο ηλιακό σας οίκο, Λέοντες, στρέφοντας την προσοχή σας σε βαθύτερες σκέψεις και μελέτη μέχρι τις 14 Απριλίου. Είναι καλή στιγμή για στρατηγικό σχεδιασμό και για να εμβαθύνετε σε ευαίσθητα θέματα με αντικειμενικότητα. Παρατηρείτε και μαθαίνετε περισσότερα από όσα λέτε. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Ο Ερμής ξεκινά τη διέλευσή του από το απέναντι ζώδιο, Παρθένοι, και μέχρι τις 14 Απριλίου η διανοητική συντροφικότητα γίνεται κεντρικό θέμα. Ελκύετε ανθρώπους που διεγείρουν τη σκέψη σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Ο Ερμής εισέρχεται στον 6ο ηλιακό σας οίκο, Ζυγοί, ενισχύοντας την προσοχή σας στη λεπτομέρεια, την εργασία και την υγεία μέχρι τις 14 Απριλίου. Είναι η ιδανική στιγμή για να οργανώσετε τη ζωή σας και να βρείτε νέες μεθόδους βελτίωσης της καθημερινότητάς σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Ο Ερμής κινείται πλέον σε αρμονία με το ζώδιό σας, Σκορπιοί, κάτι που σας απελευθερώνει. Μέχρι τις 14 Απριλίου, θα εκφράζετε τις ιδέες σας πιο δημιουργικά και με αυτοπεποίθηση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Ο Ερμής ξεκινά το ταξίδι του στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας, Τοξότες. Μέχρι τις 14 Απριλίου, οι σκέψεις σας στρέφονται προς τα μέσα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η Σελήνη στην κορυφή του χάρτη σας, Αιγόκεροι, σας κάνει να νοιάζεστε ιδιαίτερα για τη φήμη και τις φιλοδοξίες σας σήμερα. Παράλληλα, ο Ερμής μπαίνει στον τομέα της επικοινωνίας σας μέχρι τις 14 Απριλίου. Θα έχετε πνευματική διαύγεια, θα κάνετε νέες γνωριμίες και θα μοιραστείτε τις ιστορίες σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Ο Ερμής βγαίνει από το ζώδιό σας και περνά στον τομέα των πόρων σας, Υδροχόοι, μέχρι τις 14 Απριλίου. Αυτό θα σας βοηθήσει να φέρετε ευφυΐα και οργάνωση στα οικονομικά σας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας σήμερα, Ιχθύες, και ο κύκλος που ξεκινά θα είναι γεμάτος κίνηση και έξυπνες ιδέες μέχρι τις 14 Απριλίου. Η φωνή σας ακούγεται περισσότερο και οι άλλοι σας κατανοούν καλύτερα. Μετά από μια περίοδο αναποφασιστικότητας, έρχεται η διαύγεια. Διάβασε περισσότερα εδώ