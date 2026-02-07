Ζώδια σήμερα (08/2): Ανατροπές στις σχέσεις και συναισθηματικές εντάσεις – Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (8/2) για όλα τα ζώδια του κύκλου.

Η Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 φέρνει στον ουρανό μια σημαντική και κάπως «απρόβλεπτη» πλανητική όψη που επηρεάζει προσωπικές σχέσεις, αξίες και οικονομικά θέματα: η Αφροδίτη σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, μια όψη που μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, ξαφνικές αλλαγές ή την ανάγκη να απελευθερωθούμε από παλιές δυναμικές που δεν μας υπηρετούν πια.

Επιπλέον, η Σελήνη εισέρχεται στους έντονους και βαθιά αισθαντικούς Σκορπιούς — ενισχύοντας την ανάγκη να «ψάξουμε» κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων και να ανακαλύψουμε τι πραγματικά νιώθουμε.

Αυτή η αστρολογική σύσταση μάς ζητά να εξετάσουμε τα μοτίβα στις σχέσεις μας, να εντοπίσουμε κρυφές ανάγκες και να είμαστε έτοιμοι για αλλαγές που ανοίγουν δρόμο για αυθεντική αυτοέκφραση και μεγαλύτερη προσωπική ελευθερία.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, σήμερα 8/2:

Κριός

Η ημέρα ξεκινά με συναισθηματική ένταση να ανεβαίνει καθώς η Σελήνη περνά στον Σκορπιό. Κάτω από αυτή την ενέργεια, μπορεί να νιώσεις έντονη επιθυμία να οδηγήσεις μια σχέση ή μια προσωπική υπόθεση σε θέμα ουσίας και αλήθειας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Αυτή η Κυριακή σε καλεί να δεις πώς οι συναισθηματικές σου ανάγκες βρίσκονται απέναντι στις προσωπικές σου φιλοδοξίες. Μπορεί να νιώθεις ότι κάποια σχέση ή συνεργασία δοκιμάζει τη σταθερότητά της, και το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού ενδεχομένως να φέρει ξαφνικές προκλήσεις ή αλλαγές που δεν τις είχες προγραμματίσει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Μια αίσθηση «επαναπροσδιορισμού» στις σχέσεις και τη συναισθηματική σου ζωή είναι στο προσκήνιο. Η όψη Αφροδίτης–Ουρανού συχνά φέρνει απρόσμενες εκπλήξεις, είτε θετικές είτε προκλητικές, και μπορεί να αισθανθείς ότι κάποια σχέση σε καλεί να αλλάξεις κατεύθυνση ή να θέσεις νέα όρια. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η ενέργεια αυτής της Κυριακής στρέφεται γύρω από τα κρυφά σου συναισθήματα και τις βαθύτερες ανάγκες σου στις σχέσεις. Καθώς η Σελήνη περνά στον Σκορπιό, ο εσωτερικός σου κόσμος γίνεται πιο έντονα αντιληπτός — με μια αίσθηση ότι η καρδιά σου σε οδηγεί σε αλήθειες που ίσως μέχρι τώρα απέφευγες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Σήμερα νιώθεις την επιθυμία να φέρεις περισσότερο πάθος και αλήθεια στη ζωή σου και τις σχέσεις σου. Ωστόσο, το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού μπορεί να δημιουργήσει στιγμές έντασης ή ανατροπής, ιδιαίτερα αν υπάρχει έλλειψη σαφήνειας στα θέλω και τις ανάγκες σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η Κυριακή αυτή σε ωθεί να αντικρίσεις τα συναισθηματικά ζητήματα με ρεαλισμό και ενδοσκόπηση. Η Σελήνη στον Σκορπιό σε κάνει να βλέπεις κάτω από την επιφάνεια των καταστάσεων και να καταλαβαίνεις τι πραγματικά σε επηρεάζει. Μην εκπλαγείς αν προκύψουν στην επιφάνεια κρυφές δυναμικές ή αλήθειες που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Μια έντονη συναισθηματική ενδοσκόπηση μπορεί να σε ωθήσει σήμερα να δεις τι πραγματικά θέλεις από τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Καθώς η Σελήνη εισέρχεται στον Σκορπιό, οι ανάγκες σου για αυθεντικότητα και σαφήνεια ενισχύονται. Το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού μπορεί να δοκιμάσει την ισορροπία σε προσωπικές σχέσεις ή συνεργασίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ενέργεια της ημέρας είναι ιδιαίτερα έντονη για εσένα. Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει να νιώθεις πιο έντονα, πιο διαισθητικά και πιο αποφασιστικά σε ό,τι αφορά τα προσωπικά σου θέματα. Το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού μπορεί να ανακινήσει εσωτερικές ανάγκες για ελευθερία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Κυριακή αυτή σε καλεί να σκεφτείς πώς οι προσωπικές σου φιλοδοξίες και οι σχέσεις σου μπορούν να ευθυγραμμιστούν με μεγαλύτερη αυθεντικότητα. Η Σελήνη στον Σκορπιό σε βοηθά να δεις κάτω από τις επιφανειακές εντυπώσεις και να καταλάβεις τι είναι πραγματικά σημαντικό. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η ημέρα αυτή τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπίσεις τα συναισθήματα και τις σχέσεις σου με μεγαλύτερη αλήθεια και ευθύτητα. Με τη Σελήνη στον Σκορπιό, οι εσωτερικές σου ανάγκες γίνονται πιο έντονες — ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στις σχέσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Κυριακή μπορεί να φέρει ένταση ανάμεσα σε αυτό που θέλεις και αυτό που είναι πραγματικά εφικτό στις σχέσεις σου. Η Σελήνη στον Σκορπιό ενισχύει τη διαισθητική σου ικανότητα να διαβάζεις τα κρυφά νοήματα και συναισθήματα — μια πολύτιμη ικανότητα σήμερα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η ενέργεια της ημέρας σε καλεί να εξετάσεις ποιες σχέσεις ή συναισθηματικές συνδέσεις σε εξυπηρετούν και ποιες χρειάζονται αλλαγή. Η Σελήνη στον Σκορπιό εντείνει τη διαισθητική σου αίσθηση και σε κάνει πιο ευαίσθητο/η στα μη λεκτικά μηνύματα των άλλων. Διάβασε περισσότερα εδώ