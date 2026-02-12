Ζώδια σήμερα (13/2): Τώρα μπαίνουν γερά θεμέλια για το μέλλον - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας (13/2) για όλα τα ζώδια

Η μέρα σηματοδοτεί μια κομβική αστρολογική στιγμή, καθώς ο Κρόνος αλλάζει ζώδιο και εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο ωρίμανσης που θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του 2028. Η επιρροή του δεν λειτουργεί επιφανειακά, αγγίζει βαθιά τις δομές της ζωής μας, καλώντας μας να αναλάβουμε ευθύνες, να αναθεωρήσουμε στόχους και να χτίσουμε πιο σταθερές βάσεις. Πρόκειται για μια περίοδο όπου η ποιότητα υπερισχύει της ποσότητας και ο ρεαλισμός αντικαθιστά τις αυταπάτες.

Κάθε ζώδιο καλείται να οργανώσει έναν διαφορετικό τομέα της ζωής του - από τις σχέσεις και την καριέρα μέχρι τα οικονομικά, την υγεία και την προσωπική εξέλιξη. Παρότι ο Κρόνος συχνά συνδέεται με περιορισμούς, στην ουσία του φέρνει σταθερότητα, αντοχή και ουσιαστική πρόοδο. Το διάστημα που ανοίγεται μπροστά μας δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα για βαθιά, διαρκή θεμέλια που θα στηρίξουν το μέλλον μας.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η έμφαση πέφτει στις ευθύνες και στις προτεραιότητές σου. Ο Κρόνος περνά στο ζώδιό σου έως τον Απρίλιο του 2028 και εγκαινιάζει μια σημαντική περίοδο ωρίμανσης. Θα χρειαστεί να δεις ρεαλιστικά τις δυνατότητές σου, να αναθεωρήσεις στόχους και να αφήσεις πίσω υπερβολικές προσδοκίες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η διάθεσή σου σε ωθεί σε νέα ενδιαφέροντα, αλλά χρειάζεται μέτρο. Ο Κρόνος στον 12ο οίκο έως το 2028 φέρνει εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Είναι περίοδος αυτογνωσίας, πνευματικής ωρίμανσης και κλεισίματος εκκρεμοτήτων του παρελθόντος. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Συναισθηματικά ζητάς ουσία και ειλικρίνεια. Ο Κρόνος στον τομέα φίλων και στόχων έως το 2028 φέρνει ξεκαθαρίσματα σε κοινωνικές σχέσεις. Κάποιες φιλίες θα δοκιμαστούν, ενώ άλλες θα αποδειχθούν σταθερές και ουσιαστικές. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η καριέρα και η δημόσια εικόνα σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ο Κρόνος στον 10ο οίκο έως το 2028 ζητά υπευθυνότητα, επαγγελματική σοβαρότητα και σαφή προσανατολισμό. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Ανοίγεται μπροστά σου μια περίοδος πνευματικής και προσωπικής εξέλιξης. Ο Κρόνος ενεργοποιεί τον τομέα γνώσης, σπουδών, πεποιθήσεων και μακρινών στόχων έως το 2028. Ξεκαθαρίζεις τι πιστεύεις και πού θέλεις να κατευθυνθείς. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η προσοχή σου στρέφεται σε βαθύτερα συναισθηματικά και οικονομικά θέματα. Ο Κρόνος στον 8ο οίκο έως το 2028 φέρνει αναδιάρθρωση σε κοινά οικονομικά, χρέη ή οικονομικές εξαρτήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Κρόνος στον 7ο οίκο έως το 2028 φέρνει σοβαρότητα, δεσμεύσεις και ξεκαθαρίσματα σε συνεργασίες και προσωπικούς δεσμούς. Ό,τι δεν έχει γερά θεμέλια μπορεί να δοκιμαστεί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση και συνέπεια. Ο Κρόνος στον 6ο οίκο έως το 2028 ζητά πειθαρχία σε θέματα εργασίας, υγείας και ρουτίνας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η δημιουργικότητα και τα αισθηματικά σου περνούν σε πιο ώριμη φάση. Ο Κρόνος στον 5ο οίκο έως το 2028 σε κάνει πιο επιλεκτικό στον έρωτα και πιο σοβαρό στις δημιουργικές σου επιδιώξεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Το σπίτι και η οικογένεια αποκτούν αυξημένη σημασία. Ο Κρόνος στον 4ο οίκο έως το 2028 φέρνει ευθύνες αλλά και ανάγκη για σταθερά θεμέλια. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η επικοινωνία, οι σπουδές και οι καθημερινές μετακινήσεις γίνονται πιο απαιτητικές. Ο Κρόνος στον 3ο οίκο έως το 2028 σε καλεί να σκέφτεσαι και να εκφράζεσαι με μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Τα οικονομικά και η αυτοεκτίμησή σου μπαίνουν σε νέα φάση. Ο Κρόνος στον 2ο οίκο έως το 2028 ζητά οργάνωση, περιορισμό περιττών εξόδων και πιο ρεαλιστική διαχείριση πόρων. Διάβασε περισσότερα εδώ