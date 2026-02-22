Προβλέψεις εβδομάδας 23 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 23 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2026 για κάθε ζώδιο

Αυτή η εβδομάδα μας κάνει "σκωτσέζικο ντους" αφού έχει φροντίσει να μας προσφέρει στην αρχή μια αίσθηση ηρεμίας, προς το τέλος της όμως επιφυλάσσει εκπλήξεις..

Έτσι την Πέμπτη, ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στους Ιχθύες και αρχίζουν οι καθυστερήσεις, τα μπρος-πίσω και οι επανεξετάσεις. Λόγια που ειπώθηκαν ξανασυζητιούνται, σχέδια τροποποιούνται και παλιές υποθέσεις επιστρέφουν για διόρθωση. Δεν είναι στιγμή για βιαστικές αποφάσεις, αλλά για αναθεώρηση στρατηγικής.

Την επόμενη μέρα, ο Ήλιος σε σύνοδο με τον Βόρειο Δεσμό φέρνει αίσθηση κατεύθυνσης και μοιραίας εξέλιξης. Κάτι «δείχνει» τον δρόμο μπροστά, ακόμη κι αν δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Την ίδια ημέρα όμως, το τετράγωνο Άρη – Ουρανού ανεβάζει απότομα τους τόνους: απρόοπτα, νευρικότητα, ξαφνικές αντιδράσεις και κινήσεις που μπορεί να γίνουν παρορμητικά. Χρειάζεται ψυχραιμία και έλεγχος ενέργειας.

Το Σάββατο, η σύνοδος Ερμή – Αφροδίτης ανοίγει επίσημα τη πύλη για να επιστρέψουν οι πρώην ειδικά στους Ιχθύες και Παρθένους του 3ου δεκαημέρου ή όσων από εσάς έχετε ωροσκόπο σε αυτές τις μοίρες. Από την άλλη βέβαια, πέρα από τα φλερτ ή της παρανοήσεις στον ερωτικό τομέα, προσφέρει διάθεση για συνεννόηση, διπλωματία και πιο ήπια επικοινωνία, βοηθώντας να διορθωθούν παρεξηγήσεις ή να γλυκάνει το κλίμα.

Όπως καταλάβατε, οι μεταβλητοί του 3ου δεκαημέρου (Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες) επηρεάζονται πιο άμεσα αυτή την εβδομάδα, μαζί με τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι).

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 23 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, πιο εσωστρεφής από τα συνηθισμένα σου θα σε βρει αυτή η εβδομάδα. Κινείσαι πιο σιωπηλά, παρατηρείς περισσότερο και δεν ανοίγεις εύκολα τα χαρτιά σου. Είναι καλή περίοδος για επανεξέταση καταστάσεων, για κλείσιμο εσωτερικών εκκρεμοτήτων και για ουσιαστική ανασυγκρότηση πριν κάνεις το επόμενο βήμα.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτή η εβδομάδα σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους και στόχους που είχες αφήσει στην άκρη. Από τα μέσα και μετά, το ενδιαφέρον σου στρέφεται έντονα σε φίλους, ομάδες και μελλοντικά σχέδια που χρειάζονται επαναξιολόγηση. Είναι καλή περίοδος για να δεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν να παραμείνουν δίπλα σου και ποια project έχουν πραγματική προοπτική.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε,πιο συγκεντρωμένος στα επαγγελματικά και στη δημόσια εικόνα σου θα σε βρει αυτή η εβδομάδα. Κινείσαι πιο στρατηγικά, σκέφτεσαι τις επόμενες κινήσεις σου και δεν βιάζεσαι να εκτεθείς. Είναι καλή περίοδος για επανεξέταση στόχων, για αναθεώρηση επαγγελματικών επιλογών και για ουσιαστική ανασυγκρότηση πριν κάνεις το επόμενο βήμα.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, η εβδομάδα αυτή ανοίγει θέματα προοπτικής, κατεύθυνσης και μελλοντικών σχεδίων. Σκέφτεσαι πιο σοβαρά πού θέλεις να πας, τι σε εκφράζει και ποια βήματα χρειάζεται να επαναξιολογήσεις. Είναι περίοδος επαναπροσδιορισμού στόχων και αναθεώρησης πεποιθήσεων πριν προχωρήσεις δυναμικά.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, η εβδομάδα αυτή σε βάζει σε πιο βαθιά και ουσιαστική διαδικασία σκέψης. Δεν είναι επιφανειακή περίοδος για εσένα. Θέματα οικονομικά, συναισθηματικά και σχέσεων που σε δένουν πιο στενά με άλλους ανθρώπους έρχονται στο προσκήνιο και ζητούν επανεξέταση. Είναι καλή στιγμή για εσωτερικό ξεκαθάρισμα και στρατηγική διαχείριση πριν προχωρήσεις σε αποφάσεις.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε,η εβδομάδα αυτή στρέφει όλη σου την προσοχή στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Από τα μέσα και μετά της εβδομάδας αυτής, αρχίζεις να επανεξετάζεις ποιοι άνθρωποι στέκονται ουσιαστικά δίπλα σου και ποιες ισορροπίες χρειάζονται επαναπροσδιορισμό. Είναι περίοδος διορθώσεων και ξεκαθαρισμάτων πριν πάρεις οριστικές αποφάσεις.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ,η εβδομάδα αυτή σε φέρνει σε διαδικασία οργάνωσης της καθημερινότητάς σου. Ρουτίνα, εργασία, υποχρεώσεις και θέματα υγείας μπαίνουν στο μικροσκόπιο και ζητούν καλύτερη διαχείριση. Είναι περίοδος διόρθωσης ρυθμών και επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων πριν προχωρήσεις σε νέα βήματα.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ,η εβδομάδα αυτή σε βάζει σε έντονη συναισθηματική επανεξέταση. Έρωτας, δημιουργικότητα, παιδιά ή ένα προσωπικό project έρχονται ξανά στο προσκήνιο, όχι για να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, αλλά για να δεις τι αξίζει πραγματικά να συνεχιστεί. Είναι περίοδος εσωτερικού ξεκαθαρίσματος πριν ρισκάρεις ξανά.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη,η εβδομάδα αυτή σε φέρνει πιο κοντά σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής ασφάλειας. Στρέφεσαι σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις σταθερός και αρχίζεις να επανεξετάζεις αποφάσεις που αφορούν τον χώρο σου ή ανθρώπους του στενού σου κύκλου. Είναι περίοδος τακτοποίησης βάσεων πριν προχωρήσεις σε νέα ανοίγματα.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε,η εβδομάδα αυτή σε βάζει σε διαδικασία επανεξέτασης επικοινωνιών, συμφωνιών και πρακτικών υποθέσεων. Συζητήσεις που είχαν μείνει ανοιχτές επανέρχονται, ενώ αρχίζεις να σκέφτεσαι πιο σοβαρά πώς διαχειρίζεσαι τις επαφές και τις καθημερινές σου μετακινήσεις. Είναι περίοδος διορθώσεων και όχι βιαστικών αποφάσεων.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε,η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά και στις προσωπικές σου αξίες. Αρχίζεις να σκέφτεσαι πιο σοβαρά πώς διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου, αλλά και πού επενδύεις χρόνο και ενέργεια. Είναι περίοδος επαναξιολόγησης πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Με τόσες όψεις στο ζώδιό σου, δεν μπορείς να μείνεις αμέτοχος. Από τα μέσα και μετά, μπαίνεις σε διαδικασία σοβαρής προσωπικής επανεκτίμησης. Ποιος είσαι τώρα, τι θέλεις και ποια εικόνα θέλεις να δείχνεις προς τα έξω.

