Μην προσπαθήσεις να τους εξαπατήσεις γιατί θα πέσεις στην ίδια σου την παγίδα

Ορισμένα ζώδια έχουν έμφυτη κλίση προς τη μάθηση, τη στρατηγική σκέψη και την πνευματική εξέλιξη, επομένως είναι σοφότερο να τους μιλάς με ειλικρίνεια και να μην προσπαθήσεις να τους ξεγελάσεις ποτέ.

Με έντονη παρατηρητική ικανότητα και ιδιαίτερη ευφυΐα, τέσσερα ζώδια ξεχωρίζουν για την τάση τους να εστιάζουν στη λεπτομέρεια, να «ενώνουν» κομμάτια από ένα μεγάλο χαμένο παζλ και να καταλαβαίνουν τις έννοιες πίσω από τις λέξεις, μην προσπαθήσεις λοιπόν να τους εξαπατήσεις ή να τους πεις ψέματα, γιατί θα πέσεις στην ίδια σου την παγίδα.

Ο λόγος για τον Δίδυμο τον Παρθένο, τον Σκορπιό και τον Υδροχόο.

Μην πεις ποτέ ψέματα σε αυτά τα 4 ζώδια – Είναι πανέξυπνα, δεν τους ξεφεύγει τίποτα



Δίδυμοι

Κυβερνώμενοι από τον Ερμή, πλανήτη της επικοινωνίας και της γρήγορης σκέψης, οι Δίδυμοι είναι από τα πιο περίεργα ζώδια. Θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα για όλους και για όλα. Κάνουν ερωτήσεις, όχι από αδιακρισία, αλλά από γνήσια περιέργεια, επομένως μην προσπαθήσεις να τους πεις ψέματα γιατί θα σε καταλάβουν στο δευτερόλεπτο.

Παρθένος

Αναλυτικοί, μεθοδικοί και πρακτικοί, οι Παρθένοι έχουν την ικανότητα να οργανώνουν την πληροφορία με σχεδόν επιστημονική ακρίβεια. Επίσης κυβερνώνται από τον Ερμή, γεγονός που ενισχύει την οξυδέρκεια και τη λογική τους και διακρίνονται για την προσοχή στη λεπτομέρεια, βλέπουν δηλαδή αυτά που οι άλλοι προσπερνούν.

Σκορπιός

Η ευφυΐα του Σκορπιού δεν είναι πάντα φανερή αλλά είναι βαθιά και στρατηγική. Ο Σκορπιός διαθέτει έντονη διαίσθηση και ψυχολογική αντίληψη. Μπορεί να «διαβάσει» τους ανθρώπους με εντυπωσιακή ακρίβεια και σπάνια ξεγελιέται. Έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και εξαιρετική ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού.

Υδροχόος

Οραματιστές και καινοτόμοι, οι Υδροχόοι φημίζονται για τη διαφορετική, πρωτοποριακή σκέψη τους. Κυβερνώνται από τον Ουρανό στη σύγχρονη αστρολογία, τον πλανήτη της ανατροπής και της εφευρετικότητας. Εστιάζουν στη μεγάλη εικόνα, στις ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και στις μελλοντικές εξελίξεις ενώ παράλληλα, διαθέτουν έντονη κοινωνική αντίληψη για αυτό αν προσπαθήσεις να τους ξεγελάσεις, να ξέρεις πως δεν θα έχεις την τύχη με το μέρος σου.



