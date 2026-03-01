Προβλέψεις εβδομάδας 2 - 8 Μαρτίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 2 -8 Μαρτίου 2026 για κάθε ζώδιο

Αυτή την εβδομάδα έχουμε την δεύτερη Έκλειψη του έτους, η οποία συμβαίνει στα ζώδια Παρθένου και Ιχθύων, ως Πανσέληνος που κορυφώνει καρμικά γεγονότα αλλά έχει όμως καλές διαθέσεις φέρνοντας θετικές αλλαγές και ένα άνοιγμα νέων κύκλων ζωής.

Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν όμως ότι ο ανάδρομος Ερμής θα είναι εκεί μαζί με την έκλειψη και πιθανότατα να φέρει παρελθοντικά ζητήματα στο παρόν, ενώ μπορεί παράλληλα να φέρει και κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις και στις συζητήσεις.

Η εβδομάδα αυτή ευνοεί πάρα πολύ με την Έκλειψη, αλλά και με τις βοηθητικές όψεις Ήλιου σε τρίγωνο με Δία και Ερμή ανάδρομου σε τρίγωνο με Δία, τα δεύτερα δεκαήμερα Ιχθύων και Παρθένων, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια νερού και γης. Στις 4 Μαρτίου η Αφροδίτη σε εξάγωνο με τον Ουρανό χαρίζει ευχάριστα ξαφνικά νέα σε οικονομικά και αισθηματικά για τα τρίτα δεκαήμερα νερού και γης. Ενώ η Αφροδίτη στις 6 Μαρτίου περνάει στο ζώδιο του Κριού και η αισθηματική μας ζωή αλλάζει διαθέσεις και γίνεται πιο παρορμητική με έντονα πάθη.

Στις ερωτικές επάλξεις το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου θα βρεθούν οι Κριοί και Ζυγοί και Τοξότες των πρώτων πέντε ημερών αναφορικά με τα ερωτικά τους, όπου θα κληθούν να πάρουν ερωτικές αποφάσεις.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 2 - 8 Μαρτίου 2026

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, από αρχές της εβδομάδας κορυφώνεται ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητά σας, τις υποχρεώσεις τις εργασιακές εξελίξεις ή τη φυσική σας κατάσταση. Κάτι που εξελισσόταν τις τελευταίες ημέρες φτάνει σε σημείο που ζητά οριστική διευθέτηση. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πιέσει υπερβολικά τον εαυτό σας ή ότι μία επαγγελματική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, από αρχές της εβδομάδας φτάνει σε κορύφωση μία υπόθεση που αφορά τον έρωτα, τη χαρά και το πώς απολαμβάνετε τη ζωή ή αφορά ένα δημιουργικό σχέδιο. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι μία γνωριμία έχει περισσότερη βαρύτητα από ό,τι νομίζατε ή ότι χρειάζεται ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν είναι η στιγμή για υπεκφυγές.

Δίδυμοι

Αγαπημένοι Δίδυμοι, από αρχές της εβδομάδας κορυφώνεται ένα θέμα που αφορά την επαγγελματική σας κατεύθυνση και τις οικογενειακές σας ευθύνες. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι μία απόφαση δεν μπορεί να περιμένει άλλο και η έκλειψη να φέρει μια αλλαγή ειδικά για εσάς του 2ου δεκαημέρου. Δεν είναι η στιγμή για διπλά μηνύματα και στασιμότητα και στους 2 τομείς.

Καρκίνος

Αγαπημένοι Καρκίνοι, από αρχές της εβδομάδας κορυφώνεται ένα θέμα που αφορά σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις ή μια σημαντική επιλογή κατεύθυνσης και εκεί ακριβώς έρχεται μία θετική αλλαγή. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι ένα σχέδιο που εξελισσόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες χρειάζεται πιο ρεαλιστική προσέγγιση.

Λέων

Αγαπημένοι Λέοντες, από αρχές της εβδομάδας κορυφώνεται ένα θέμα που αφορά τα οικονομικά σας ή μια βαθύτερη συναισθηματική δέσμευση. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι μια οικονομική συμφωνία, ένα χρέος ή μια κοινή υποχρέωση δεν μπορεί να παραμείνει ασαφής. Δεν είναι η στιγμή για ρίσκο χωρίς σχέδιο.

Παρθένος

Αγαπημένοι Παρθένοι, από αρχές της εβδομάδας η κινητικότητα στον τομέα των ερωτικών σχέσεων κορυφώνεται και σας φέρνει στο επίκεντρο. Αν είστε ήδη δεσμευμένοι μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι μια σχέση ή μια συνεργασία φτάνει σε σημείο που απαιτεί ξεκάθαρη τοποθέτηση αναφορικά με το κοινό μέλλον.

Ζυγός

Αγαπημένοι Ζυγοί, από αρχές της εβδομάδας κορυφώνεται ένα θέμα που αφορά την ψυχική σας ισορροπία και την καθημερινή σας ζωή. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πιέσει τον εαυτό σας περισσότερο από όσο αντέχει. Δεν είναι η στιγμή για υπερβολικές υποσχέσεις ειδικότερα στα εργασιακά καθώς βρίσκεστε ένα βήμα πριν από το burn out.

Σκορπιός

Αγαπημένοι Σκορπιοί, από αρχές της εβδομάδας κορυφώνεται μία υπόθεση που αφορά φίλους, την ένταξή σας σε ομάδες ή έναν προσωπικό στόχο που είχατε θέσει. Η έκλειψη αυτή, που συμβαίνει όμως στις 3 Μαρτίου, φέρνει και ευχάριστες εξελίξεις αναφορικά με τη διασκέδαση, την εξωστρέφεια, την κοινωνικοποίηση, αλλά και τις ευκαιρίες στον έρωτα αν είστε single και ειδικότερα αν έχετε γεννηθεί στο δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου σας.

Τοξότης

Αγαπημένοι Τοξότες, από αρχές της εβδομάδας κορυφώνεται μια επαγγελματική υπόθεση που εξελισσόταν το τελευταίο διάστημα. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι μια ευθύνη ή μια πρόταση απαιτεί άμεση απόφαση που θα αλλάξει τα δεδομένα. Δεν είναι η στιγμή για καθυστερήσεις. Δεν αποκλείεται τώρα να έρθει μια αλλαγή στην καριέρα σας ή μια πολύ καθοριστική τροποποίηση στον τρόπο που δουλεύατε μέχρι πρότινος.

Αιγόκερως

Αγαπημένοι Αιγόκεροι, από αρχές της εβδομάδας κορυφώνεται ένα θέμα που αφορά σπουδές, ταξίδια ή μια νομική υπόθεση. Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι χρειάζεται ξεκάθαρη στρατηγική. Δεν είναι η στιγμή για αόριστες υποσχέσεις. Παράλληλα, μια παλιά συζήτηση με κάποιον συνεργάτη ή συγγενή επανέρχεται και ζητά επανεξέταση.

Υδροχόος

Αγαπημένοι Υδροχόοι, από αρχές της εβδομάδας κορυφώνεται μία υπόθεση που αφορά οικονομικά, ασφάλεια ή μία συναισθηματική ερωτική εξάρτηση (!). Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι μια συμφωνία ή μια προσωπική προσδοκία δεν στηρίζεται σε σταθερά δεδομένα. Δεν είναι η στιγμή για οικονομικές ή συναισθηματικές επενδύσεις χωρίς έλεγχο.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Με τόσες όψεις στο ζώδιό σου, δεν μπορείς να μείνεις αμέτοχος. Από τα μέσα και μετά, μπαίνεις σε διαδικασία σοβαρής προσωπικής επανεκτίμησης. Ποιος είσαι τώρα, τι θέλεις και ποια εικόνα θέλεις να δείχνεις προς τα έξω.

