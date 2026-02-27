Ζώδια σήμερα (28/2): Η κυρίαρχη ενέργεια της ημέρας καθορίζεται από την ανάδρομη πορεία του Ερμή - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (28/2)

Το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, βρίσκει τα ζώδια σε ένα κομβικό σημείο χρονικής και συναισθηματικής μετάβασης. Καθώς αποχαιρετάμε τον Φεβρουάριο, οι πλανητικές επιρροές δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει με "γέφυρα" ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Η κυρίαρχη ενέργεια της ημέρας καθορίζεται από την ανάδρομη πορεία του Ερμή, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αναγκάζοντάς τα ζώδια να χαμηλώσουν ταχύτητες.

Η Σελήνη, περνώντας από τον ευαίσθητο Καρκίνο προς τον πρακτικό Λέοντα ή την Παρθένο (ανάλογα με την ώρα), δημιουργεί μια ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια αλλά και για δημιουργική έκφραση. Πολλοί θα νιώσουν την ανάγκη να επανασυνδεθούν με τις ρίζες τους, την οικογένεια ή πρόσωπα από το παρελθόν που είχαν χαθεί από τον ορίζοντα. Αυτές οι συναντήσεις δεν είναι τυχαίες· φέρνουν μαζί τους μηνύματα και μαθήματα που είναι απαραίτητα για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματά μας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, ο Βόρειος Δεσμός συνεχίζει να μας ωθεί προς την εξέλιξη, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τον ανάδρομο Ερμή.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Αναζητάτε καλύτερη εσωτερική και εξωτερική ισορροπία, αγαπητοί Κριοί, και το οφείλετε στον εαυτό σας να την κυνηγήσετε. Οι σημερινές διελεύσεις σάς κατευθύνουν προς την ανάπτυξη και τη βελτίωση, αλλά ταυτόχρονα τραβούν την προσοχή σας σε ανεπίλυτα ζητήματα του παρελθόντος.

Ταύρος

Οι φιλίες και οι κοινωνικές συνδέσεις φέρνουν ευκαιρίες για μάθηση και βελτίωση, αλλά σας γυρίζουν και στο παρελθόν. Σήμερα έχετε την τάση να εξετάζετε βαθιά τα συναισθήματά σας. Νέες πληροφορίες για παλιές υποθέσεις μπορεί να έρθουν στο φως, ειδικά όσον αφορά μακροπρόθεσμα σχέδια ή φίλους.

Δίδυμοι

Αυτή είναι μια ισχυρή μέρα τόσο για την τεχνική όσο και για την έμπνευσή σας. Ίσως επανασυνδεθείτε με παλιές ιδέες που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε καλύτερα το παρόν. Είναι η στιγμή να βελτιώσετε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Καρκίνος

Η Σελήνη συνεχίζει τη διέλευσή της από το ζώδιό σας πριν περάσει στον τομέα των πόρων σας, στρέφοντας την προσοχή σας στην πρακτική πλευρά της ζωής. Παρουσιάζετε τον εαυτό σας και τις ιδέες σας με γοητεία. Οι επιρροές σάς ωθούν να αφήσετε πίσω παλιές συνήθειες και να σπάσετε μοτίβα του παρελθόντος.

Λέων

Οι συζητήσεις οδηγούν σε θετική κατεύθυνση, αν και τείνουν να επικεντρώνονται σε θέματα του παρελθόντος. Οι διαπραγματευτικές σας ικανότητες είναι καλές, αλλά λόγω του ανάδρομου Ερμή, οι παρεξηγήσεις είναι πιθανές. Αναλύετε βαθιά προσωπικά ή οικεία θέματα.

Παρθένος

Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιο ακριβώς πίσω από το δικό σας, ξεκινάτε να αναζητάτε χρόνο για ξεκούραση. Ωστόσο, οι σχέσεις παραμένουν στο επίκεντρο. Ισχυρές δυνάμεις σάς προκαλούν να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας για να προχωρήσετε μπροστά.

Ζυγός

Είναι μια καλή στιγμή για να συνδεθείτε με καταστάσεις ή άτομα που σας βοηθούν να βελτιώσετε τις συνήθειες, την εργασία ή την υγεία σας. Η ενέργεια είναι κάπως περίεργη, καθώς νιώθετε να σας τραβάει το παρελθόν ενώ ταυτόχρονα ωθείστε προς το μέλλον.

Σκορπιός

Αν και ο ανάδρομος Ερμής σάς κάνει κάπως επιφυλακτικούς, ενθαρρύνεστε να πάρετε δημιουργικά ρίσκα και να εκφραστείτε αυθόρμητα. Το παρελθόν μπορεί να κρύβει απαντήσεις. Μια τυχαία συνάντηση με έναν παλιό έρωτα ή φίλο μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε.

Τοξότης

Σας αρέσει να συζητάτε για προσωπικά σχέδια, ακόμα κι αν οι λεπτομέρειες δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες. Οι συζητήσεις με την οικογένεια μπορεί να αποδειχθούν αποκαλυπτικές και ανταποδοτικές.

Αιγόκερως

Παρά τα μικροπροβλήματα στην επικοινωνία λόγω ανάδρομου Ερμή, η βελτίωση των γνώσεων και των έργων σας είναι προτεραιότητα. Η δημοτικότητά σας αυξάνεται χάρη στις ιδέες και τις δεξιότητές σας.

Υδροχόος

Βρίσκεστε σε καλή θέση για να βρείτε πληροφορίες ή άτομα που θα βοηθήσουν τα οικονομικά σας. Κοιτάζοντας πίσω, μπορεί να ανακαλύψετε έναν πολύτιμο πόρο που δεν είχατε προσέξει.

Ιχθύες

Εργάζεστε πάνω στην εμπιστοσύνη στα ένστικτά σας και μπορεί να κάνετε συνδέσεις που σας δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση. Αναπτύσσετε το ανεξάρτητο πνεύμα σας. Η σημερινή ενέργεια είναι ιδανική για να δείτε τη συνολική εικόνα αντί να αναλώνεστε σε λεπτομέρειες.