Ζώδια σήμερα (2/3): O ανάδρομος Ερμής συνεχίζει να θολώνει τα νερά - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (2/3)

Η σημερινή Δευτέρα δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Με τον Άρη να εγκαταλείπει τον επαναστατικό Υδροχόο και να βυθίζεται στα μυστικιστικά νερά των Ιχθύων, το κοσμικό σκηνικό αλλάζει απότομα. Η καθαρή λογική υποχωρεί για να δώσει χώρο σε κάτι πολύ πιο σπάνιο: τη διαισθητική ευφυΐα.

Ενώ ο ανάδρομος Ερμής συνεχίζει να θολώνει τα νερά, η νέα θέση του Άρη μάς αναγκάζει να σταματήσουμε να «σκεφτόμαστε» με το μυαλό και να αρχίσουμε να «βλέπουμε» με το ένστικτο. Είναι η στιγμή που οι στρατηγικές του χθες δεν αποδίδουν, αν δεν συνοδεύονται από εκείνη την εσωτερική φωνή που σου ψιθυρίζει την αλήθεια πριν καν εκδηλωθεί. Σήμερα, τρία συγκεκριμένα ζώδια θα νιώσουν αυτή την ηλεκτρική ένωση ιδιοφυΐας και ενόρασης πιο έντονα από ποτέ.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Ο Άρης ξεκινά σήμερα τη διέλευσή του από τον 12ο ηλιακό σου οίκο, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 9 Απριλίου. Αυτό το διάστημα ίσως δυσκολευτείς να διοχετεύσεις την ενέργειά σου αποτελεσματικά, αλλά θα γίνεις ιδιαίτερα ικανός στο να βρίσκεις δημιουργικούς τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Ο Άρης περνά στον 11ο ηλιακό σου οίκο, φέρνοντας πιο ευνοϊκή ενέργεια για την προώθηση των σχεδίων σου. Μέχρι τις 9 Απριλίου, η ομαδική εργασία έρχεται στο προσκήνιο και νιώθεις την ανάγκη να οργανώσεις νέα εγχειρήματα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Ο Άρης εισέρχεται στον 10ο ηλιακό σου οίκο σήμερα. Μέχρι τις 9 Απριλίου, οι φιλοδοξίες σου αυξάνονται και γίνεσαι πιο ανταγωνιστικός για την επίτευξη των στόχων σου. Θέλεις να αναλάβεις δράση στα επαγγελματικά σου και να εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Μια πολύ βοηθητική περίοδος ξεκινά για σένα, καθώς ο Άρης περνά στον 9ο ηλιακό σου οίκο. Μέχρι τις 9 Απριλίου, θα σου είναι φυσικό να διεκδικείς τα θέλω σου χωρίς πολλά εμπόδια. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Ο Άρης αρχίζει να ενεργοποιεί τον 8ο ηλιακό σου οίκο, κάνοντάς σε πιο στρατηγικό στις κινήσεις σου μέχρι τις 9 Απριλίου. Είναι μια καλή περίοδος για να εμβαθύνεις σε μια σχέση ή ένα project, αλλά πρόσεξε τα παιχνίδια εξουσίας ή τις διαφωνίες για οικονομικά θέματα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Ο Άρης περνά στον τομέα των συνεργασιών σου, φέρνοντας δράση στις στενές σου σχέσεις μέχρι τις 9 Απριλίου. Οι άλλοι μπορεί να σε παρακινούν ή... να σε εκνευρίζουν! Μην φοβάσαι την τριβή, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη ισορροπία αν αντιμετωπίσεις προβλήματα που έκρυβες κάτω από το χαλί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Δυναμική ενέργεια στον τομέα της εργασίας και της υγείας φέρνει ο Άρης από σήμερα μέχρι τις 9 Απριλίου. Θα έχεις μεγάλο κίνητρο να ολοκληρώσεις εργασίες ή να ξεκινήσεις ένα πρόγραμμα διατροφής και άσκησης. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ζωή σου αποκτά ενδιαφέρον! Ο Άρης περνά στον τομέα του έρωτα και της δημιουργικότητας μέχρι τις 9 Απριλίου. Θα αφιερώσεις ενέργεια στα χόμπι σου, στην κοινωνική σου ζωή και στην αναζήτηση της απόλαυσης. Είσαι πιο ανταγωνιστικός και γοητευτικά διεκδικητικός. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Ο Άρης μπαίνει στο «σπίτι» σου μέχρι τις 9 Απριλίου, φέρνοντας πολλή ενέργεια στην οικογενειακή σου ζωή – ίσως και υπερβολική. Αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά, θα κάνεις πολλές δουλειές στο σπίτι. Αν όμως υπάρχει στρες, οι εντάσεις με τους δικούς σου θα αυξηθούν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Περισσότερη ενέργεια για τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα φέρνει ο Άρης στον τομέα της επικοινωνίας σου μέχρι τις 9 Απριλίου. Η καθημερινότητά σου επιταχύνεται και νιώθεις σίγουρος για όσα μαθαίνεις και μοιράζεσαι. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Μετά από εβδομάδες που ο Άρης βρισκόταν στο ζώδιό σου προκαλώντας πίεση, σήμερα αποχωρεί και η ζωή σου ηρεμεί κάπως. Ωστόσο, μέχρι τις 9 Απριλίου, η προσοχή σου στρέφεται στους πόρους σου. Θέλεις να αυξήσεις τα έσοδά σου και να νιώσεις ασφάλεια. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Ο Άρης μπαίνει στο ζώδιό σου σήμερα και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 9 Απριλίου! Μετά από μια περίοδο χαμηλής ενέργειας και εσωτερικής αναζήτησης, τώρα νιώθεις τη φλόγα μέσα σου να ανάβει. Διάβασε περισσότερα εδώ